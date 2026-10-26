Người đẹp bi-a Hàn Quốc khóc hết nước mắt, nhận cúp lịch sử gần 1 tỷ đồng

🥇 👑 Màn ngược dòng khó tin

Trận chung kết giải billiards carom 3 băng nữ quốc tế NH Nonghyup Card 2026 diễn ra tối 25/10 tại Hàn Quốc chứng kiến màn so tài hấp dẫn giữa hai cơ thủ chủ nhà Kim Bo-mi và Lim Jung-suk.

Kim Bo-mi khóc nức nở sau khi đăng quang

Trận đấu nhận được sự chú ý lớn khi nhà vô địch sẽ bỏ túi 50 triệu won (khoảng 900 triệu đồng). Bên cạnh đó, cả hai nữ cơ thủ đều có những câu chuyện đáng chú ý trước giờ tranh tài.

Lim Jung-suk từng xuất thân là trọng tài và đã 3 lần vô địch sau 7 chặng đấu của hệ thống giải. Tuy nhiên, phải gần 3 năm, cô mới lại góp mặt trong một trận chung kết. Trong khi đó, Kim Bo-mi từng 3 lần giành ngôi á quân nhưng vẫn chưa một lần chạm tay vào chức vô địch.

Lim Jung-suk khởi đầu đầy ấn tượng khi thắng liên tiếp 3 set với các tỷ số 11-4, 11-10 và 11-4. Khi đối thủ chỉ còn cách chức vô địch đúng một set thắng, Kim Bo-mi bất ngờ vùng lên mạnh mẽ. Trong thế trận giằng co, nữ cơ thủ sinh năm 1998 lần lượt thắng 3 set với các tỷ số 11-9, 11-8 và 11-2, qua đó san bằng cách biệt 3-3 và đưa trận đấu vào set quyết định.

Ở set cuối, Kim Bo-mi khởi đầu bằng series 4 điểm trước khi giành chiến thắng 9-5. Màn ngược dòng ngoạn mục giúp cô thắng chung cuộc 4-3 sau 7 set đấu, chính thức chinh phục danh hiệu vô địch đầu tiên trong sự nghiệp.

😭 🥹 Khóc nức nở từ lúc hết trận đến khi nhận cúp

Ngay sau khi ghi điểm quyết định, Kim Bo-mi không thể kìm nén cảm xúc và bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt tiếp tục lăn dài trên khuôn mặt nữ cơ thủ xinh đẹp từ thời điểm kết thúc trận đấu cho đến khi cô bước lên bục nhận cúp. Cảm xúc vỡ òa của Kim Bo-mi thậm chí khiến không ít khán giả trên khán đài xúc động.

Chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp của nữ cơ thủ xinh đẹp

Kim Bo-mi được đánh giá là một trong những nữ cơ thủ tài năng của hệ thống giải billiards chuyên nghiệp nữ Hàn Quốc (LPBA). Dù đã 3 lần góp mặt ở chung kết và 15 lần lọt vào bán kết, danh hiệu vô địch cá nhân vẫn luôn ngoảnh mặt với cô.

Bởi vậy, chức vô địch lần này mang ý nghĩa đặc biệt với Kim Bo-mi. Sau nhiều lần lỡ hẹn, nữ cơ thủ cuối cùng cũng phá được cái dớp về nhì để bước lên đỉnh cao nhất, đồng thời nhận khoản tiền thưởng 50 triệu won (khoảng 900 triệu đồng).

Hành trình đăng quang của Kim Bo-mi càng thêm ấn tượng khi cô lần lượt vượt qua nhiều đối thủ đáng gờm, trong đó có chiến thắng trước “nữ hoàng” Kim Ga-young ở tứ kết. Màn ngược dòng ở chung kết không chỉ mang về chiếc cúp lịch sử mà còn đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của mỹ nhân bi-a Hàn Quốc.