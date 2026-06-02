Tennis đỉnh cao Roland Garros: Berrettini lập kỳ tích 19 năm, Aliassime làm nên lịch sử

Berrettini lập kỳ tích 19 năm

Matteo Berrettini đã chấm dứt hành trình gây bất ngờ của Juan Manuel Cerundolo tại Roland Garros bằng chiến thắng thuyết phục với tỷ số 6-3, 7-6(2), 7-6(6), qua đó lần đầu tiên kể từ năm 2022 giành quyền vào tứ kết một giải Grand Slam. Trở lại thi đấu tại Roland Garros lần đầu tiên kể từ năm 2021 sau hàng loạt chấn thương dai dẳng, Berrettini đã ghi tên mình vào tứ kết Grand Slam lần thứ bảy trong sự nghiệp.

Berrettini trở thành tay vợt có thứ hạng thấp nhất lọt vào tứ kết Roland Garros kể từ năm 2007

Bước vào Roland Garros với vị trí số 105 ATP, Berrettini trở thành tay vợt có thứ hạng thấp nhất lọt vào tứ kết giải đấu kể từ khi Igor Andreev (hạng 125 thế giới) làm được điều tương tự vào năm 2007 (tức cách đây 19 năm). Ở vòng đấu dành cho 8 tay vợt mạnh nhất, Berrettini sẽ đối đầu với hạt giống số 19 Frances Tiafoe hoặc người đồng hương Matteo Arnaldi.

Aliassime làm nên lịch sử

Felix Auger Aliassime đã viết nên cột mốc lịch sử cho quần vợt Canada tại Roland Garros khi lần đầu tiên giành vé vào tứ kết giải đấu trên mặt sân đất nện danh giá nhất thế giới. Hạt giống số 4 thể hiện phong độ thuyết phục để đánh bại Alejandro Tabilo với tỷ số 6-3, 7-5, 6-1 sau 2 giờ 6 phút thi đấu.

Chiến thắng này giúp Aliassime trở thành tay vợt nam Canada đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng tứ kết của cả 4 giải Grand Slam. Trước đó, thành tích tốt nhất của Auger-Aliassime tại Roland Garros chỉ là vòng 4 vào các năm 2022 và 2024. Lần này, anh đã tiến thêm một bước để góp mặt ở tứ kết Grand Slam thứ năm trong sự nghiệp.

Nhờ chiến thắng này, Aliassime nâng thành tích đối đầu với Tabilo lên 2-0 và giành quyền vào vòng tứ kết gặp Flavio Cobolli.