Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Đức vs Slovakia
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Montenegro vs Croatia
Logo Montenegro - MNE Montenegro
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Malta vs Ba Lan
Logo Malta - MLT Malta
-
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Hà Lan vs Lithuania
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Hàn Quốc vs Ghana
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Nhật Bản vs Bolivia
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Iraq vs UAE
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Chile vs Peru
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Peru - PER Peru
-
Brazil vs Tunisia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Tunisia - TUN Tunisia
-
Tây Ban Nha vs Thổ Nhĩ Kỳ
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Scotland vs Đan Mạch
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Bỉ vs Liechtenstein
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Belarus vs Greece
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Logo Greece - GRE Greece
-
Thụy Điển vs Slovenia
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Logo Slovenia - SVN Slovenia
-
Kosovo vs Thụy Sĩ
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Mỹ vs Uruguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Ecuador vs New Zealand
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Mexico vs Paraguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 17/11: Real Madrid bị chủ tịch La Liga chỉ trích

Sự kiện: Điểm tin bóng đá
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Real Madrid bị chủ tịch La Liga chỉ trích vì cho thuê sân Bernabeu để tổ chức trận đấu bóng bầu dục.

Real Madrid bị chủ tịch La Liga chỉ trích

Trong phát biểu mới đây, chủ tịch La Liga, Javier Tebas đã lên án Real Madrid vì đội bóng này đồng ý tổ chức trận đấu bóng bầu dục của Mỹ tại sân Bernabéu. "Họ là một trong những người phản đối việc tổ chức trận đấu thuộc La Liga (Barcelona - Villarreal) ở nước ngoài nhưng lại không ngần ngại tổ chức trận bóng bầu dục của Mỹ tại Bernabéu. Có vẻ như họ chỉ có đạo đức khi không được trả tiền mà thôi".

Tebas thẳng thắn chỉ trích Real Madrid

Tebas thẳng thắn chỉ trích Real Madrid

Lamine Yamal háo hức chờ ngày Nou Camp mở lại

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội, Lamine Yamal chia sẻ hình ảnh chụp sân vận động Nou Camp từ một tòa nhà cao tầng kèm theo dòng cảm xúc "Những đêm đặc biệt sắp tới rồi". Tài năng trẻ người Tây Ban Nha đang phải điều trị chấn thương hông. Trong khi đó, Barcelona phải hoãn kế hoạch trở lại sân Nou Camp khá nhiều lần trong 18 tháng qua.

Arsenal thở phào với Calafiori

Theo chia sẻ mới nhất từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, hậu vệ Riccardo Calafiori chỉ bị căng cơ chứ không gặp phải chấn thương nào hết. Nhiều khả năng cầu thủ người Italia sẽ bình phục kịp thời để tham dự trận đấu giữa Arsenal và Tottenham. Trước đó, một số nguồn tin cho rằng Calafiori chấn thương và phải nghỉ vài tuần.

Liverpool đàm phán gia hạn với Szoboszlai

Theo báo chí Anh, Liverpool đã khởi động chiến dịch gia hạn với Dominik Szoboszlai. Tiền vệ người Hungary vẫn còn 2 năm hợp đồng với đội chủ sân Anfield. Tuy nhiên, ban lãnh đạo "The Kop" không muốn đi vào "vết xe đổ" của Arnold trước đây. Hiện tại, một số nguồn tin cho rằng Real Madrid đang muốn chiêu mộ Szoboszlai.

Lộ diện 3 ứng viên cho danh hiệu "Cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất năm"

Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) vừa công bố danh sách ứng viên cuối cùng cho danh hiệu "Cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất năm" bao gồm Achraf Hakimi (Morocco), Mohamed Salah (Ai Cập) và Victor Osimhen (Nigeria). So với hai ứng viên còn lại, Osimhen có phần yếu thế hơn bởi Hakimi có chức vô địch UEFA Champions League trong khi Salah vô địch Ngoại hạng Anh.

Tin mới nhất bóng đá tối 16/11: MU chọn được người thay thế Baleba
Tin mới nhất bóng đá tối 16/11: MU chọn được người thay thế Baleba

MU đã lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Elliot Anderson của Nottingham Forest phòng trường hợp hụt Baleba.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/11/2025 03:57 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN