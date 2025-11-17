Tin mới nhất bóng đá sáng 17/11: Real Madrid bị chủ tịch La Liga chỉ trích

Real Madrid bị chủ tịch La Liga chỉ trích

Trong phát biểu mới đây, chủ tịch La Liga, Javier Tebas đã lên án Real Madrid vì đội bóng này đồng ý tổ chức trận đấu bóng bầu dục của Mỹ tại sân Bernabéu. "Họ là một trong những người phản đối việc tổ chức trận đấu thuộc La Liga (Barcelona - Villarreal) ở nước ngoài nhưng lại không ngần ngại tổ chức trận bóng bầu dục của Mỹ tại Bernabéu. Có vẻ như họ chỉ có đạo đức khi không được trả tiền mà thôi".

Tebas thẳng thắn chỉ trích Real Madrid

Lamine Yamal háo hức chờ ngày Nou Camp mở lại

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội, Lamine Yamal chia sẻ hình ảnh chụp sân vận động Nou Camp từ một tòa nhà cao tầng kèm theo dòng cảm xúc "Những đêm đặc biệt sắp tới rồi". Tài năng trẻ người Tây Ban Nha đang phải điều trị chấn thương hông. Trong khi đó, Barcelona phải hoãn kế hoạch trở lại sân Nou Camp khá nhiều lần trong 18 tháng qua.

Arsenal thở phào với Calafiori

Theo chia sẻ mới nhất từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, hậu vệ Riccardo Calafiori chỉ bị căng cơ chứ không gặp phải chấn thương nào hết. Nhiều khả năng cầu thủ người Italia sẽ bình phục kịp thời để tham dự trận đấu giữa Arsenal và Tottenham. Trước đó, một số nguồn tin cho rằng Calafiori chấn thương và phải nghỉ vài tuần.

Liverpool đàm phán gia hạn với Szoboszlai

Theo báo chí Anh, Liverpool đã khởi động chiến dịch gia hạn với Dominik Szoboszlai. Tiền vệ người Hungary vẫn còn 2 năm hợp đồng với đội chủ sân Anfield. Tuy nhiên, ban lãnh đạo "The Kop" không muốn đi vào "vết xe đổ" của Arnold trước đây. Hiện tại, một số nguồn tin cho rằng Real Madrid đang muốn chiêu mộ Szoboszlai.

Lộ diện 3 ứng viên cho danh hiệu "Cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất năm"

Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) vừa công bố danh sách ứng viên cuối cùng cho danh hiệu "Cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất năm" bao gồm Achraf Hakimi (Morocco), Mohamed Salah (Ai Cập) và Victor Osimhen (Nigeria). So với hai ứng viên còn lại, Osimhen có phần yếu thế hơn bởi Hakimi có chức vô địch UEFA Champions League trong khi Salah vô địch Ngoại hạng Anh.