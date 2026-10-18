Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Ninh Bình vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Bắc Ninh vs Thành Phố Đồng Nai
Logo Bắc Ninh - BNI Bắc Ninh
-
Logo Thành Phố Đồng Nai - TDN Thành Phố Đồng Nai
-
Công An Hà Nội vs Hà Nội
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Bournemouth vs Sunderland
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Lorient vs Monaco
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Nottingham Forest vs Arsenal
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Milan vs Atalanta
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Juventus vs Lazio
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Real Madrid vs Sevilla
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Tottenham Hotspur vs Coventry City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Coventry City - COV Coventry City
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 18/10: HLV Maresca lập kỷ lục, Chelsea giữ sạch lưới sau 9 tháng

Sự kiện: Điểm tin bóng đá Premier League 2026-27 La liga 2026-27

HLV trưởng Man City đi vào lịch sử sau khi cùng đội chủ sân Etihad giành chiến thắng ở vòng 7 Ngoại hạng Anh.

Man City thắng thuyết phục, Maresca lập kỳ tích

Chiến thắng 3-2 trước Ipswich Town ở vòng 7 đã giúp Man City xây chắc ngôi đầu bảng. Không chỉ vậy, cá nhân HLV Enzo Maresca còn trở thành nhà cầm quân đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh giành chiến thắng ở cả 7 trận đấu đầu tiên khi dẫn dắt một câu lạc bộ.

Maresca đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh

Maresca đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh

Trước đó, nhà cầm quân người Italia chia sẻ kỷ lục 6 chiến thắng với Pep Guardiola (Man City), Ole Gunnar Solskjaer (MU) và Carlo Ancelotti (Chelsea).

Chelsea giữ sạch lưới sau 9 tháng

Cũng tại vòng 7 Ngoại hạng Anh, Chelsea giành chiến thắng 2-0 trước Everton. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên ở mùa giải này, "The Blues" giữ sạch lưới trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh.

Càng sốc hơn nếu biết, lần cuối cùng họ không để đối thủ ghi bàn tại giải đấu hàng đầu "Xứ sở sương mù" đã từ 9 tháng trước (thắng Brentford 2-0 vào tháng 1) và chờ tới tận trận thứ 23 liên tiếp mới lặp lại thành tích tương tự.

3 sao Barcelona chấn thương trước đại chiến PSG

Theo kênh phát thanh Cadena SER,  3 cầu thủ Barcelona gồm Eric Garcia, Gerard Martin và Jules Kounde dều gặp vấn đề về thể lực sau trận thắng Betis 5-2 tại vòng 9 La Liga. Nhóm cầu thủ sẽ được kiểm tra y tế vào hôm nay để xác định xem có thể kịp tham dự trận đại chiến với PSG thuộc khuôn khổ vòng bảng Champions League (2h, 21/10) hay không.

"Dembele tỏa sáng nhờ Barcelona"

Trả lời phỏng vấn L'Equipe, HLV Luis Enrique khẳng định một trong những nguyên nhân giúp Ousmane Dembele đạt tới đẳng cấp như hiện tại nhờ quãng thời gian khoác áo Barcelona. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng ca ngợi đội bóng cũ là "trường đào tạo bóng đá tốt nhất thế giới":

"Dembele được đào tạo tại trường bóng đá tốt nhất, đó chính là Barcelona. Với phong cách chơi bóng của mình, cậu ấy đã biết trước mọi thứ".

8

PSG - Barcelona 21.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Barcelona
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 21/10
Thể lệ
HLV Flick ca ngợi Yamal xuất sắc nhất thế giới ngày Barca đại thắng 5-2
HLV Flick ca ngợi Yamal xuất sắc nhất thế giới ngày Barca đại thắng 5-2

HLV Hansi Flick khẳng định Lamine Yamal là cầu thủ hay nhất thế giới sau chiến thắng 5-2 của Barcelona trước Betis. Trong khi đó, HLV Manuel...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/10/2026 04:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN