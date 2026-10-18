Tin mới nhất bóng đá sáng 18/10: HLV Maresca lập kỷ lục, Chelsea giữ sạch lưới sau 9 tháng

Man City thắng thuyết phục, Maresca lập kỳ tích

Chiến thắng 3-2 trước Ipswich Town ở vòng 7 đã giúp Man City xây chắc ngôi đầu bảng. Không chỉ vậy, cá nhân HLV Enzo Maresca còn trở thành nhà cầm quân đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh giành chiến thắng ở cả 7 trận đấu đầu tiên khi dẫn dắt một câu lạc bộ.

Maresca đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh

Trước đó, nhà cầm quân người Italia chia sẻ kỷ lục 6 chiến thắng với Pep Guardiola (Man City), Ole Gunnar Solskjaer (MU) và Carlo Ancelotti (Chelsea).

Chelsea giữ sạch lưới sau 9 tháng

Cũng tại vòng 7 Ngoại hạng Anh, Chelsea giành chiến thắng 2-0 trước Everton. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên ở mùa giải này, "The Blues" giữ sạch lưới trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh.

Càng sốc hơn nếu biết, lần cuối cùng họ không để đối thủ ghi bàn tại giải đấu hàng đầu "Xứ sở sương mù" đã từ 9 tháng trước (thắng Brentford 2-0 vào tháng 1) và chờ tới tận trận thứ 23 liên tiếp mới lặp lại thành tích tương tự.

3 sao Barcelona chấn thương trước đại chiến PSG

Theo kênh phát thanh Cadena SER, 3 cầu thủ Barcelona gồm Eric Garcia, Gerard Martin và Jules Kounde dều gặp vấn đề về thể lực sau trận thắng Betis 5-2 tại vòng 9 La Liga. Nhóm cầu thủ sẽ được kiểm tra y tế vào hôm nay để xác định xem có thể kịp tham dự trận đại chiến với PSG thuộc khuôn khổ vòng bảng Champions League (2h, 21/10) hay không.

"Dembele tỏa sáng nhờ Barcelona"

Trả lời phỏng vấn L'Equipe, HLV Luis Enrique khẳng định một trong những nguyên nhân giúp Ousmane Dembele đạt tới đẳng cấp như hiện tại nhờ quãng thời gian khoác áo Barcelona. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng ca ngợi đội bóng cũ là "trường đào tạo bóng đá tốt nhất thế giới":

"Dembele được đào tạo tại trường bóng đá tốt nhất, đó chính là Barcelona. Với phong cách chơi bóng của mình, cậu ấy đã biết trước mọi thứ".