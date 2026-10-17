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Tin mới nhất bóng đá sáng 17/10: De Jong và Raphinha bình phục

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

De Jong và Raphinha đều đã bình phục để sẵn sàng cho trận đấu đêm nay gặp Betis.

De Jong và Raphinha bình phục

Barcelona công bố cả tiền vệ Frenkie De Jong lẫn tiền đạo Raphinha đều đã bình phục chấn thương và được bộ phận y tế của CLB “bật đèn xanh” cho thi đấu trở lại. Đêm nay Barcelona sẽ làm khách tại Seville trước Real Betis và cả 2 đều sẽ góp mặt trong danh sách đăng ký của HLV Hansi Flick.

Frenkie De Jong &amp; Raphinha

Frenkie De Jong & Raphinha

Argentina gặp 2 đội châu Mỹ trong tháng 11

LĐBĐ Argentina công bố đội tuyển nước này sẽ gặp 2 đội tuyển châu Mỹ là Uruguay và Costa Rica trong tháng 11. Cả 2 trận đều sẽ trên sân nhà, Argentina gặp Uruguay ngày 13/11 tại Buenos Aires và gặp Costa Rica ngày 17/11 tại Cordoba.

Chủ tịch Getafe nói về việc tuyển mộ Sancho

Ángel Torres Sánchez, chủ tịch của Getafe, đã tiết lộ về việc ông tuyển mộ Jadon Sancho cho CLB. “Chúng tôi đã đàm phán với Jadon từ cách đây 3-4 tháng và khi đó Daniel Parejo cũng là một lựa chọn khác. Jadon muốn mức lương 4 triệu euro/năm, đó là con số đầu tư khổng lồ cho một CLB như Getafe. Chúng tôi quyết định dùng đến nguồn tiền ngoài để thực hiện vụ này”, Sanchez cho biết.

Huyền thoại Chelsea nghĩ nên Estevao nên ra đi

Pat Nevin, tiền đạo cánh từng 2 lần đoạt giải Cầu thủ hay nhất mùa của Chelsea thập niên 1980, cho rằng Estevao phải ra đi để được đá chính thay vì cố hy vọng vào một cơ hội nhỏ nhoi ở Stamford Bridge. “Cậu ấy sẽ là một cầu thủ xuất sắc nhưng có lẽ không phải cho Chelsea. Mùa này Estevao có thể sẽ đá khoảng 30 trận nhưng mỗi trận tầm 15 phút. Các cầu thủ tuổi teen cần phải được thi đấu thường xuyên, thay vì phí thời gian trên ghế dự bị”, ông nói.

Ten Hag cảnh báo về sự sa sút của bóng đá Hà Lan

Erik Ten Hag mới đây đã bày tỏ sự lo lắng cho tương lai của bóng đá Hà Lan do sự sa sút thành tích ở cúp châu Âu. Ten Hag chỉ ra 2 vấn đề nghiêm trọng trong một cuộc phỏng vấn mới đây: “Chúng ta đang đánh giá thấp đối thủ quá nhiều, kể cả những đội đến từ các quốc gia ít tiếng tăm. Ở các trận đấu châu Âu, ta phải đá với đội hình mạnh nhất thay vì xoay vòng, và do đó các CLB cũng phải tuyển cầu thủ theo khả năng họ ra sân cách 3 ngày/trận”.

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Tin mới nhất bóng đá tối 16/10: Liverpool dẫn đầu cuộc đua giành Alex Scott
Tin mới nhất bóng đá tối 16/10: Liverpool dẫn đầu cuộc đua giành Alex Scott

Liverpool đang chiếm ưu thế trong cuộc đua chiêu mộ tiền vệ Alex Scott của Bournemouth, theo Daily Mail.

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Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/10/2026 00:54 AM (GMT+7)
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