Tin mới nhất bóng đá sáng 15/10: Sếp lớn MU an vị dù bị Martinez réo tên

Sếp lớn MU an vị dù bị Martinez réo tên

Jason Wilcox, giám đốc kỹ thuật của MU vừa bị Lisandro Martinez réo tên sau khi "Quỷ đỏ" thua Atletico Madrid. Một số nguồn tin cho rằng Wilcox sẽ bị xem xét sa thải trong thời gian tới. Tuy nhiên, theo tin mới nhất từ Anh, tương lai của Wilcox chắc chắn được đảm bảo nhờ mối quan hệ thân thiết với giám đốc điều hành, Omar Berrada. Cả hai làm việc cùng nhau từ thời ở Man City.

Jason Wilcox bị Martinez réo tên

Real Madrid kháng cáo thành công thẻ vàng của Konate

Sau khi nhận tin Vinicius Junior bị treo giò 4 trận, Real Madrid nhận tin vui từ Ibrahima Konate. Theo đó, tấm thẻ vàng của trung vệ người Pháp trong trận đấu với Villarreal được xóa bỏ. Ban trọng tài xác nhận Konate không hề va chạm với Gerard Moreno trong tình huống tranh chấp ở phút 81. Nếu không kháng cáo thành công, Konate dễ lỡ El Clasico do đã nhận tới 4 thẻ vàng kể từ đầu mùa giải.

Merino sẵn sàng dự bị tại Arsenal

Mikel Merino vừa khiến HLV Mikel Arteta ấm lòng với những lời phát biểu mới nhất về việc không được đá chính tại Arsenal. "Tôi luôn cố gắng thích nghi với những gì huấn luyện viên cần và năm nay cũng sẽ không khác biệt. Tôi không coi mình là mẫu cầu thủ chỉ có thể đóng góp khi đá chính; tôi sẵn sàng cống hiến cả khi vào sân từ ghế dự bị, hay trong lúc tập luyện và hỗ trợ các cầu thủ trẻ," Merino chia sẻ.

FIFA thay đổi luật sau vụ tấm thẻ đỏ của Balogun

Theo Telegraph, Hội đồng FIFA đã đưa ra đề xuất loại bỏ hoàn toàn quyền hạn của FIFA trong việc hoãn thi hành án treo giò tự động 1 trận. Tuy nhiên, FIFA vẫn được giữ quyền hoãn các án phạt dài hơn 1 trận. Tại World Cup 2026, chủ tịch FIFA, Gianni Infantino dính bê bối khi can thiệp giúp Balogun được hoãn thi hành án treo giò theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ, Donald Trump.

HLV Arbeloa nhận án phạt từ FA

Sau trận hòa 1-1 với MU, HLV Arbeloa đã thẳng thắn chỉ trích trọng tài trong tình huống Matheus Cunha ghi bàn. Ông thầy người Tây Ban Nha đã không cân nhắc câu từ và bị FA "sờ gáy". Sau khi điều tra, FA quyết định phạt Arbeloa 25.000 bảng kèm lời cảnh báo chính thức vì những phát ngôn kể trên. Arbeloa thừa nhận cáo buộc và chấp nhận nộp phạt kèm không kháng cáo.