Tin mới nhất bóng đá sáng 16/10: Bayern đạt thỏa thuận gia hạn với Kane

Bayern Munich chuẩn bị gia hạn với Harry Kane

Theo một số nguồn tin từ Đức, Bayern Munich và Harry Kane đã đạt thỏa thuận về hợp đồng mới. Theo đó, tiền đạo người Anh sẽ gắn bó với đội bóng xứ Bavaria tới mùa hè 2029. Kane cùng gia đình đang cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống tại Munich. Nguồn tin cho biết Bayern Munich đang cố gắng hoàn tất thủ tục nhanh nhất có thể để Kane đặt bút ký vào bản hợp đồng mới.

Harry Kane

Van Gaal vẫn ức chế vì mất ghế tại Man United

HLV Louis Van Gaal bị MU sa thải vào cuối mùa giải 2015/16 sau khi giành chức vô địch FA Cup nhưng chỉ đứng thứ 5 tại Ngoại hạng Anh. “Đối với tôi, vào thời điểm đó, việc không giành được quyền tham dự Champions League năm 2016 có lẽ chính là yếu tố quyết định dẫn đến việc tôi bị sa thải khỏi MU, cùng với tất cả những hệ lụy và nỗi khổ sở kéo theo sau đó". Van Gaal chia sẻ.

Theo ông thầy người Hà Lan, Man City chính là nguyên nhân khi họ vi phạm Luật Công bằng tài chính để mua cầu thủ và giành vị trí thứ tư chung cuộc.

Francisco Conceicao thể hiện thái độ ra mặt

Tiền vệ người Bồ Đào Nha, Francisco Conceicao cực kỳ bực bội khi bị thay ra giữa chừng trong trận đấu với Celta Vigo tại vòng bảng Europa League. Không chỉ thể hiện thái độ ra mặt, tiền vệ này còn cãi nhau với trợ lý HLV của Juventus, đấm ghế dự bị và bỏ thẳng vào phòng thay đồ trước khi trận đấu kết thúc.

Barca thay đổi lịch tập

Theo tờ Mundo Deportivo, Hansi Flick đã thay đổi lịch tập luyện của Barcelona trước trận đấu tại La Liga với Real Betis vào thứ Bảy. Cụ thể, buổi tập ngày thứ Sáu được dời sang buổi chiều để toàn đội có thể di chuyển thẳng đến Seville ngay sau đó. Buổi họp báo trước trận đấu của Hansi Flick cũng được dời sang lúc 13:30, chậm hơn nửa tiếng so với kế hoạch ban đầu.

LĐBĐ Argentina cố gắng đàm phán giao hữu

Theo Doble Amarilla, Argentina đã bắt đầu đàm phán để tổ chức hai trận giao hữu trong đợt tập trung quốc tế tháng 11, sau khi chuyến du đấu tại Trung Quốc bị hủy bỏ. Đầu tiên là Uruguay và đôi bên đang tìm được tiếng nói chung trên bàn đàm phán. Đối thủ thứ 2 nhiều khả năng là Costa Rica. Argentina hy vọng cả hai trận đấu này đều được tổ chức trên sân nhà.