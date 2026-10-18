Man City tách tốp, Liverpool - Chelsea hâm nóng cục diện bảng xếp hạng NHA

Man City thắng nghẹt thở, tiếp tục củng cố ngôi đầu

Ngăn chặn Man City có lẽ là nhiệm vụ bất khả thi với các đội bóng Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại. Ở vòng 7, Ipswich Town đã làm mọi điều có thể, nhưng vẫn chấp nhận thất bại sát nút 2-3 trước đội chủ sân Etihad.

Còn với Man City, họ đánh đấu khởi đầu hoàn hảo bằng 7 trận toàn thắng (21 điểm), tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh và tạm thời tạo khoảng cách 6 điểm nhiều hơn đội nhì bảng Arsenal (15 điểm/6 trận). Giờ đây, áp lực đang đổ dồn về phía nhà đương kim vô địch trước thềm cuộc chạm trán Nottingham Forest (22h30, 18/10).

Dù vậy, tỷ số sát nút trước Ipswich cũng cho thấy Man City vẫn còn đó hạn chế về sự tập trung của hàng phòng ngự. Đáng lo hơn, Erling Haaland cũng dính chấn thương, khiến HLV Enzo Maresca không khỏi đau đầu trong quãng thời gian tới.

Liverpool - Chelsea khởi sắc, chen chân vào tốp đầu

Sau thảm bại 0-3 trước Man City cách đây 1 tuần, Liverpool tiếp tục có chuyến làm khách không dễ dàng gặp Brentford nhưng vẫn giành chiến thắng 2-1. Đội bóng vùng Merseyside tìm được bàn quyết định nhờ Alexander Isak, đồng thời hưởng lợi khi đối thủ nhận 2 thẻ đỏ.

Kết quả này giúp Liverpool leo lên thứ 5 (12 điểm), kém đội xếp trên Chelsea 1 điểm và duy trì vị thế trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Về phía Chelsea, đội bóng thành London cũng cho thấy dấu hiệu khởi sắc bằng cách đánh bại Everton 2-0 ngay trên sân khách (trận thắng thứ 2 liên tiếp của họ tại Ngoại hạng Anh).

Không chỉ mang về 3 điểm để leo lên vị trí thứ 4 (13 điểm), Chelsea còn giữ sạch lưới lần đầu tiên sau 23 trận tại Ngoại hạng Anh. Dẫu vậy, việc thủ môn Emiliano Martinez phải rời sân vì chấn thương vùng đầu cũng là điềm chẳng lành cho hàng thủ "The Blues" thời gian tới.