Kết quả bóng đá Brentford - Liverpool: 2 thẻ đỏ & màn ngược dòng 8 phút (Ngoại hạng Anh)

Brentford chưa thua từ đầu mùa và đá rất tốt trên sân nhà nên trận này hứa hẹn không dễ cho Liverpool. Đội chủ nhà quả thực tỏ ra khá ngang ngửa với đối thủ, dù vậy họ rất may mắn khi Barcola bỏ lỡ đối mặt ở phút 20 sau khi Barcola đã cướp bóng thoát xuống.

Lewis-Potter đánh đầu đưa Brentford dẫn trước

Szoboszlai mới trở lại sau chấn thương nhưng đã bị đau phải ra sớm, và Brentford cũng nhân đó bắt đầu tạo áp lực. Tới phút 44, hàng phòng ngự Liverpool dù đủ người trong vòng cấm nhưng không ai chú ý tới Lewis-Potter, hậu vệ trái của Brentford đã từ ngoài xâm nhập khu 16m50 và tung cú đánh đầu tung lưới Liverpool từ quả tạt của Igor Thiago.

Nhưng đang trong thế dẫn bàn, Brentford lại mất người một cách vô duyên khi Yarmoliuk húc đầu vào mặt Jacquet trong một quả phạt góc của Liverpool. Liverpool dù vậy vẫn chưa có sự sáng sủa nào khi hiệp 2 bắt đầu, thậm chí HLV Iraola phí mất 1 quyền thay người vì Frimpong vào đá chỉ 6 phút đã bị đau phải rời sân.

Tuy nhiên sau 15 phút đầu hiệp không có điểm nhấn, Liverpool gỡ hòa ở phút 62 khi Wirtz chọc khe đưa Munoz băng xuống cánh phải, anh quặt bóng loại bỏ Lewis-Potter trước khi đặt lòng chìm đánh bại Kelleher. Liverpool gia tăng sức ép và tới phút 70, Barcola đã thoát xuống đón quả lật của Mac Allister trước khi đánh đầu ra cho Isak ghi bàn.

Isak "tàng hình" gần cả trận nhưng có mặt đúng lúc để đưa Liverpool dẫn 2-1

Suýt chút nữa Brentford đã gỡ hòa sau đó chỉ 3 phút, nhưng Van Dijk đã nhanh hơn trong tích tắc để ngăn Igor Thiago đệm cận thành trước gôn gần như bỏ trống. Trong những phút còn lại, Liverpool có khá nhiều cơ hội phản công và Barcola thậm chí đã đưa bóng đập xà phút 79, nhưng họ vẫn để cho Brentford dồn lên phút cuối, thậm chí cả khi Brentford chỉ còn 9 người sau khi Janelt bị thẻ vàng thứ 2.

Fan Liverpool nơm nớp lo lắng, càng hơn thế sau khi họ chứng kiến Barcola trong thế phản công 2-đánh-1 và đối mặt thủ môn vẫn... chuyền bóng và làm mất cơ hội. Nhưng Liverpool rốt cuộc giữ lại 3 điểm ra về và tạm leo lên top 5, vượt qua chính Brentford.

Tỷ số trận đấu: Brentford 1-2 Liverpool.

Ghi bàn (kiến tạo):

- Brentford: Lewis-Potter 44' (Thiago)

- Liverpool: Munoz 62' (Wirtz), Isak 70' (Ngumoha)

Thẻ đỏ: Yarmoliuk 45'+7, Janelt 90'+1

Đội hình xuất phát:

Brentford: Kelleher, Kayode, Ajer, Van den Berg, Lewis-Potter, Yarmoliuk, Janelt, Jensen, Ouattara, Anthony, Thiago.

Liverpool: Alisson, Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Munoz, Wirtz, Barcola, Isak.

Brentford Liverpool Sút khung thành 10(2) 21(5) Thời gian kiểm soát bóng 40% 60% Phạm lỗi 7 13 Thẻ vàng 4 3 Thẻ đỏ 2 0 Việt vị 1 2 Phạt góc 3 9 Cứu thua 3 1

Brentford vs Liverpool Điểm Kelleher 6.0 Lewis-Potter 7.5 Ajer 7.8 Van der Berg 6.3 Kayode 7.2 Janelt 6.4 Yarmoliuk 5.7 Ouattara 6.8 Jensen 6.7 Anthony 6.6 Igor Thiago 5.6 Điểm 6.7Alisson 6.4Araujo 7.4Van Dijk 7.5Jacquet 6.7Kerkez 8.4Mac Allister 6.8Szoboszlai 7.7Munoz 6.6Wirtz 6.7Barcola 7.8Isak Thay người Sangare 6.5 Schade 6.5 Damsgaard 6.9 Diouf 7.2 Hickey 7.5 Thay người 6.8Nyoni Frimpong 7.2Ngumoha 6.4Koumas 7.0Gomez Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

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