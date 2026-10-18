HLV Flick ca ngợi Yamal xuất sắc nhất thế giới ngày Barca đại thắng 5-2

Flick: “Lamine Yamal là cầu thủ hay nhất thế giới”

Barcelona tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng với chiến thắng 5-2 trước Real Betis. Sau trận đấu, HLV Hansi Flick dành nhiều lời khen cho Lamine Yamal, đồng thời bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của toàn đội.

“Khi chứng kiến bàn thắng đầu tiên mà Lamine ghi được, bạn sẽ thấy điều đó thật khó tin. Ở thời điểm hiện tại, cậu ấy là cầu thủ hay nhất thế giới”, Flick khẳng định.

Yamal tỏa sáng trước Betis

Nhà cầm quân người Đức nhấn mạnh Yamal vẫn giữ được sự tập trung dù phải thi đấu với mật độ dày đặc khi mới 19 tuổi.

“Cậu ấy chịu áp lực, đã chơi tất cả các trận đấu, nhưng luôn tập trung và cam kết cống hiến cho đội bóng. Màn trình diễn cũng như thái độ của Lamine thật phi thường. Đó là phẩm chất của những cầu thủ lớn”, Flick nhận xét.

HLV trưởng của Barcelona cho biết quyết định thay Yamal ra nghỉ xuất phát từ tình hình trận đấu. Ông muốn bảo vệ ngôi sao trẻ và khẳng định đã trực tiếp bày tỏ sự tự hào với học trò.

Flick cũng hài lòng với chiến thắng trước Betis, nhưng nhấn mạnh mục tiêu của Barcelona không chỉ là những kỷ lục: “Các kỷ lục thật tuyệt vời, nhưng chúng tôi muốn giành danh hiệu và đạt được những thành tựu lớn hơn. Đó là lý do chúng tôi chơi bóng đá”.

Barcelona lo lắng trước cuộc đối đầu PSG

Bên cạnh niềm vui chiến thắng, Flick đối mặt với nỗi lo lực lượng khi Eric Garcia và Gerard Martin đều phải rời sân vì vấn đề thể lực. Jules Kounde cũng gặp những trục trặc nhỏ trước trận đấu quan trọng với PSG vào tuần tới.

“Điều quan trọng nhất lúc này là hồi phục. Chúng tôi phải xem xét cách quản lý thời lượng thi đấu. Eric, Kounde và Gerard đều có vấn đề, vì vậy cần chờ kết quả kiểm tra y tế”, Flick cho biết.

Riêng Eric Garcia, HLV Flick tiết lộ trung vệ này cho rằng mình chỉ bị va chạm, nhưng đội bóng vẫn cần chờ thêm thông tin trước khi đưa ra kết luận.

Flick đồng thời đánh giá cao công tác chuẩn bị các tình huống cố định, yếu tố góp phần giúp Barcelona đạt hiệu quả trên sân.

“Bàn thắng thứ hai trước giờ nghỉ rất quan trọng. Chúng tôi đã tập luyện cho những tình huống như vậy, và Heiko Westermann cùng De la Fuente đang làm tốt công việc của mình”, ông nói.

Theo Flick, Betis đã gây ra nhiều khó khăn bằng tốc độ và cường độ thi đấu cao. Dù vậy, Barcelona vẫn xứng đáng giành chiến thắng trong trận đấu hấp dẫn đối với người hâm mộ.

HLV Pellegrini chỉ trích trọng tài

Trái ngược với Hansi Flick, HLV Manuel Pellegrini của đội chủ nhà Betis không giấu được sự tức giận sau thất bại 2-5. Nhà cầm quân người Chile cho rằng tỷ số không phản ánh đúng diễn biến trên sân và chỉ trích những quyết định gây tranh cãi của trọng tài.

HLV Pellegrini không hài lòng với công tác trọng tài

“Đó là cảm giác bất lực. Tỷ số 2-5 không phản ánh đúng những gì diễn ra trong trận đấu. Có những quyết định không thể hiểu nổi và cũng chẳng thể giải thích”, Pellegrini bức xúc.

Ông đặc biệt phản ứng với bàn thắng bị từ chối của Betis, cho rằng Cucho Hernandez bị đẩy trước khi bóng chạm tay. Theo Pellegrini, tình huống diễn ra cách khung thành khoảng 30 m và không ảnh hưởng trực tiếp đến bàn thắng.

HLV của Betis cũng không đồng tình với tình huống dẫn đến bàn thắng thứ ba của Barcelona, đồng thời cho rằng quyết định truất quyền thi đấu liên quan đến Lamine Yamal và Facundo Gonzalez đã khiến trận đấu mất cân bằng.

“Đây là màn điều hành đáng thất vọng, thiếu tiêu chí bóng đá rõ ràng. Hai đội đều muốn chơi bóng, không có lý do gì để áp dụng cách xử lý như vậy”, ông nhấn mạnh.

Dù thất vọng, Pellegrini vẫn tự hào về màn trình diễn của các học trò. Ông cho rằng Betis đã chơi sòng phẳng với Barcelona khi hai đội còn đủ quân số, thậm chí có cơ hội vượt lên dẫn trước.

“Cho đến khi tỷ số là 3-2 cho Barca, trận đấu vẫn rất cân bằng. Chúng tôi đã chơi tốt trước một đối thủ mạnh, đội bóng mà tôi cho là hay nhất giải đấu”, Pellegrini khẳng định.

Về Yamal, HLV Pellegrini vẫn dành sự tôn trọng cho tài năng trẻ của Barcelona: “Cậu ấy là cầu thủ tuyệt vời. Tôi chỉ có thể chúc mừng Lamine vì bàn thắng đã ghi được. Theo tôi, không ai trong hai cầu thủ đáng bị truất quyền thi đấu”.