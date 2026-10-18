Barcelona san bằng kỷ lục gần 60 năm: Real Madrid hãy dè chừng!

Barca trở lại với sức mạnh đáng sợ

Chiến thắng 5-2 trước Real Betis hôm 17/10 đưa Barcelona chạm tới một cột mốc đặc biệt: toàn thắng 9 trận đầu tiên tại La Liga mùa này. Sau 9 vòng đấu, thầy trò Hansi Flick giành trọn 27 điểm, ghi 39 bàn và tạo khoảng cách 5 điểm với đội xếp sau. Đây không đơn thuần là màn khởi đầu thuận lợi, mà còn cho thấy sức mạnh vượt trội của nhà đương kim tham vọng trong cuộc đua vô địch.

Kể từ khi tiếp quản Barcelona năm 2024, Flick đã xây dựng một tập thể giàu năng lượng, ưu tiên pressing quyết liệt, chuyển trạng thái nhanh và tấn công trực diện. Những ý tưởng ấy đang phát huy hiệu quả tối đa ở mùa giải 2026/27. Barca không chỉ thắng, mà còn thường xuyên khiến đối thủ bất lực trước sức ép liên tục.

Điều đáng chú ý là đội bóng xứ Catalunya đang duy trì khả năng ghi bàn với tốc độ hiếm thấy. Trung bình 4,3 bàn mỗi trận sau 9 vòng đấu là thống kê đủ khiến mọi hàng phòng ngự tại Tây Ban Nha phải dè chừng. Barcelona có thể áp đặt thế trận, khai thác khoảng trống và trừng phạt sai lầm đối phương bằng nhiều phương án khác nhau.

Tất nhiên, mùa giải vẫn còn rất dài. Nhưng nếu xét trên những gì đã thể hiện, Barca đang sở hữu nền tảng để biến cuộc đua vô địch thành màn trình diễn sức mạnh của riêng mình.

Kỷ lục của Real Madrid lung lay trước El Clasico

Chín chiến thắng liên tiếp đầu mùa La Liga từng là cột mốc thuộc về Real Madrid, được thiết lập ở mùa giải 1968/69. Khi ấy, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khởi đầu đầy ấn tượng trên hành trình giành chức vô địch quốc gia lần thứ 14 trong lịch sử. Chuỗi thắng của Real chỉ dừng lại sau trận hòa 0-0 trước Pontevedra.

Gần 60 năm sau, Barcelona đã tái lập thành tích ấy, tạo nên một cuộc đối đầu thú vị giữa lịch sử và hiện tại. Đáng nói hơn, đội bóng của Flick có cơ hội vượt qua đại kình địch ngay ở vòng đấu tiếp theo.

El Clasico vì thế mang ý nghĩa vượt xa ba điểm thông thường. Nếu đánh bại Real Madrid, Barcelona sẽ độc chiếm kỷ lục thắng nhiều trận nhất để mở màn một mùa La Liga, đồng thời tạo lợi thế đáng kể trong cuộc đua vô địch. Không có cách nào thuyết phục hơn để khẳng định vị thế bằng việc phá kỷ lục của đối thủ ngay trong cuộc đối đầu trực tiếp.

Dẫu vậy, Real Madrid không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Những trận El Clasico luôn chứa đựng yếu tố khó lường, nơi phong độ trước trận đôi khi không quyết định kết quả cuối cùng. Barcelona có quyền tự tin, nhưng cũng phải hiểu rằng một chiến thắng trước Betis không đồng nghĩa với việc họ sẽ dễ dàng áp đảo đội bóng Hoàng gia.

Đây chính là phép thử quan trọng cho tham vọng của Flick. Nếu vượt qua được Real Madrid, Barca không chỉ bảo vệ thành tích toàn thắng mà còn gửi lời cảnh báo mạnh mẽ tới phần còn lại của La Liga.

Hàng công mơ phá kỷ lục 121 bàn của Real Madrid

Nếu chuỗi chiến thắng thể hiện sự ổn định, hiệu suất ghi bàn mới là yếu tố khiến Barcelona trở nên đặc biệt. Ba mươi chín bàn sau 9 vòng đấu tương đương mức trung bình 4,3 bàn mỗi trận. Duy trì nhịp độ này trong toàn bộ 38 vòng, đội bóng của Flick có thể ghi khoảng 163 bàn thắng.

Đó sẽ là con số vượt xa kỷ lục 121 bàn mà Real Madrid thiết lập ở mùa giải 2011/12. Khi ấy, Cristiano Ronaldo ghi 46 bàn tại La Liga, trong khi Karim Benzema và Gonzalo Higuain cùng đóng góp đáng kể vào sức mạnh tấn công của đội bóng Hoàng gia.

So sánh hai giai đoạn cho thấy thử thách dành cho Barcelona lớn đến mức nào. Kỷ lục của Real Madrid được tạo nên bởi một tập thể sở hữu hàng công xuất sắc và duy trì hiệu suất ghi bàn cao trong suốt mùa giải. Muốn vượt qua cột mốc ấy, Barca không thể chỉ dựa vào sự bùng nổ trong vài tuần đầu tiên.

Lịch thi đấu dày đặc, chấn thương và sự điều chỉnh chiến thuật của các đối thủ đều có thể khiến hiệu suất ghi bàn suy giảm. Khi mùa giải đi sâu vào giai đoạn quyết định, nhiều đội bóng sẽ lựa chọn phòng ngự thấp, thu hẹp khoảng trống và buộc Barcelona tìm cách giải quyết trận đấu bằng sự kiên nhẫn.

Tuy nhiên, sức mạnh của Barca hiện tại nằm ở khả năng tạo ra cơ hội bằng nhiều cách. Họ có thể gây sức ép ngay từ phần sân đối phương, khai thác những tình huống chuyển trạng thái hoặc kéo giãn hàng thủ bằng các pha phối hợp tốc độ. Sự đa dạng ấy giúp đội bóng của Flick có cơ sở để tiếp tục duy trì hiệu suất cao.

Mục tiêu 163 bàn vẫn là phép ngoại suy từ phong độ hiện tại, không phải dự báo chắc chắn. Nhưng việc Barcelona có thể hướng tới cột mốc ấy cũng đủ cho thấy mức độ đáng sợ của hàng công mà Flick đang sở hữu.

Flick có thể đưa Barca vượt qua chính lịch sử?

Kỷ lục ghi bàn trong một mùa La Liga của Barcelona hiện là 116 bàn, được thiết lập ở mùa giải 2016/17. Khi ấy, Lionel Messi ghi 37 bàn, còn Luis Suarez và Neymar đóng góp tổng cộng 41 pha lập công. Đó là giai đoạn Barca sở hữu bộ ba tấn công hàng đầu thế giới, đủ sức áp đảo phần lớn đối thủ bằng kỹ thuật, tốc độ và khả năng phối hợp.

Barcelona hiện tại chưa cần được đặt ngang hàng với tập thể ấy. Điều họ đang chứng minh là một phương thức tấn công khác vẫn có thể tạo ra sức công phá khủng khiếp. Dưới thời Flick, pressing, tốc độ luân chuyển bóng và khả năng khai thác khoảng trống trở thành những vũ khí quan trọng. Barca không nhất thiết phải kiểm soát bóng trong thời gian dài để gây nguy hiểm, bởi họ có thể tăng tốc và tạo ra cơ hội chỉ trong vài nhịp phối hợp.

Dẫu vậy, những thống kê sau 9 vòng đấu mới chỉ là điểm khởi đầu. Một mùa giải thành công không thể được đánh giá bằng số bàn thắng hay chuỗi trận toàn thắng trong giai đoạn đầu, mà còn phụ thuộc vào khả năng duy trì phong độ khi áp lực tăng cao. Barcelona cần chứng minh họ đủ chiều sâu đội hình, sự ổn định và bản lĩnh để vượt qua những thời điểm khó khăn.

Trước mắt, El Clasico sẽ là thước đo quan trọng nhất. Chiến thắng có thể giúp Barca phá kỷ lục của Real Madrid và củng cố vị thế trong cuộc đua vô địch. Ngược lại, một kết quả bất lợi cũng sẽ nhắc nhở thầy trò Flick rằng khoảng cách giữa khởi đầu hoàn hảo và một mùa giải lịch sử vẫn còn rất xa.

Với 27 điểm tuyệt đối cùng 39 bàn thắng sau 9 vòng, Barcelona đang có mọi lý do để mơ lớn. Họ đã san bằng cột mốc tồn tại gần 60 năm và bắt đầu hướng tới những giới hạn mới. Nhưng để biến mùa giải 2026/27 thành một chương đáng nhớ trong lịch sử La Liga, Barca cần nhiều hơn những con số ấn tượng: họ phải duy trì sức mạnh ấy cho đến vạch đích.