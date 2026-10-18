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Trực tiếp bóng đá Leeds - MU: Sức ép ở "chảo lửa" Elland Road (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Leeds United Premier League 2026-27

(20h, 18/10, Vòng 7) Leeds và MU tái ngộ trong trận derby đầy duyên nợ tại vòng 7 Ngoại hạng Anh, khi "Quỷ đỏ" với phong độ chạm đáy sẽ có chuyến làm khách dự báo đầy bão táp tới "chảo lửa" Elland Road.

   

Premier League | 20h 18/10 | Elland Road

Leeds United
Trực tiếp bóng đá Leeds - MU: Sức ép ở "chảo lửa" Elland Road (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Leeds - MU: Sức ép ở "chảo lửa" Elland Road (Ngoại hạng Anh) - 1
MU
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Leeds - MU: Sức ép ở "chảo lửa" Elland Road (Ngoại hạng Anh) - 1
Trafford, Justin, Elvedi, Muharemovic, Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson, Stach, Okafor, Calvert-Lewin
Trực tiếp bóng đá Leeds - MU: Sức ép ở "chảo lửa" Elland Road (Ngoại hạng Anh) - 1
Lammens, Dalot, Yoro, Maguire, Martinez, Baleba, Tielemans, Mbeumo, Fernandes, Rashford, Cunha

Leeds thăng hoa cùng điểm tựa sân nhà Elland Road

Leeds khởi đầu mùa giải mới đầy ấn tượng khi đang đứng thứ 8 tại Premier League qua sáu vòng đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Daniel Farke.

Đội chủ nhà thi đấu có tính tổ chức cao và nằm trong nhóm gây áp lực tích cực nhất giải với 76 đợt pressing từ đầu mùa (trung bình 12,67 đợt mỗi 90 phút, chỉ xếp sau Tottenham).

Đứng trước cơ hội giành 2 chiến thắng liên tiếp trước MU tại giải quốc nội sau lần chạm trán gần nhất hồi tháng 4, Leeds càng thêm tự tin nhờ phong độ sân nhà ấn tượng với chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp tại Elland Road (thắng 5) kể từ tháng 3.

Khó khăn chồng chất với MU của Michael Carrick

Trái ngược với sự hưng phấn của đối thủ, MU của HLV Michael Carrick đang chìm trong khủng hoảng khi chưa thắng trận sân khách nào tại Ngoại hạng Anh mùa này và trải qua 5 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng trên mọi đấu trường.

Quỷ đỏ chỉ thực hiện khoảng 10 đợt pressing mỗi trận, đồng thời thể hiện lối chơi phòng ngự mong manh, thiếu sự khẩn trương và mạnh mẽ.

Việc Luke Shaw tiếp tục ngồi ngoài buộc MU phải sử dụng Ayden Heaven ở hành lang trái, điều này khiến chuyến làm khách đến bầu không khí đặc biệt nóng bỏng tại Elland Road trở thành thử thách vô cùng khắc nghiệt.

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Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/10/2026 12:13 PM (GMT+7)
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