Trực tiếp bóng đá Leeds - MU: Sức ép ở "chảo lửa" Elland Road (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 20h 18/10 | Elland Road Leeds United 0 - 0 MU (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Leeds United vs MU MU Điểm Trafford Justin Elvedi Muharemovic Bogle Ampadu Tanaka Gudmundsson Stach Okafor Calvert-Lewin Điểm Lammens Dalot Yoro Maguire Martinez Baleba Tielemans Mbeumo Fernandes Rashford Cunha Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Leeds United Leeds United MU Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Trafford, Justin, Elvedi, Muharemovic, Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson, Stach, Okafor, Calvert-Lewin Lammens, Dalot, Yoro, Maguire, Martinez, Baleba, Tielemans, Mbeumo, Fernandes, Rashford, Cunha

Leeds thăng hoa cùng điểm tựa sân nhà Elland Road

Leeds khởi đầu mùa giải mới đầy ấn tượng khi đang đứng thứ 8 tại Premier League qua sáu vòng đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Daniel Farke.

Đội chủ nhà thi đấu có tính tổ chức cao và nằm trong nhóm gây áp lực tích cực nhất giải với 76 đợt pressing từ đầu mùa (trung bình 12,67 đợt mỗi 90 phút, chỉ xếp sau Tottenham).

Đứng trước cơ hội giành 2 chiến thắng liên tiếp trước MU tại giải quốc nội sau lần chạm trán gần nhất hồi tháng 4, Leeds càng thêm tự tin nhờ phong độ sân nhà ấn tượng với chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp tại Elland Road (thắng 5) kể từ tháng 3.

Khó khăn chồng chất với MU của Michael Carrick

Trái ngược với sự hưng phấn của đối thủ, MU của HLV Michael Carrick đang chìm trong khủng hoảng khi chưa thắng trận sân khách nào tại Ngoại hạng Anh mùa này và trải qua 5 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng trên mọi đấu trường.

Quỷ đỏ chỉ thực hiện khoảng 10 đợt pressing mỗi trận, đồng thời thể hiện lối chơi phòng ngự mong manh, thiếu sự khẩn trương và mạnh mẽ.

Việc Luke Shaw tiếp tục ngồi ngoài buộc MU phải sử dụng Ayden Heaven ở hành lang trái, điều này khiến chuyến làm khách đến bầu không khí đặc biệt nóng bỏng tại Elland Road trở thành thử thách vô cùng khắc nghiệt.