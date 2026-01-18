Tin mới nhất bóng đá sáng 18/1: Mbappe chỉ kém một mình Ronaldo

Mbappe chỉ kém một mình Ronaldo

Theo thống kê, bàn thắng vào lưới Levante là lần thứ 50 Kylian Mbappe ghi bàn tại La Liga. Tiền đạo người Pháp cán mốc này chỉ sau 53 trận. Con số thực sự ấn tượng bởi cầu thủ duy nhất hơn được Mbappe trong thế kỷ 21 chỉ có mình Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha cán mốc 50 bàn tại La Liga chỉ sau 51 trận.

Chỉ Ronaldo cán mốc 50 bàn tại La Liga nhanh hơn Mbappe

Hansi Flick cảnh báo sao trẻ Barcelona

Trước thông tin tài năng trẻ Dro có thể chuyển sang PSG trong thời gian tới, HLV Hansi Flick thẳng thắn cảnh báo các cầu thủ trẻ của Barcelona. “Tôi muốn nói với tất cả các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia rằng họ sẽ nhận được sự hỗ trợ tối đa để phát triển. Họ sẽ được tập luyện cùng những cầu thủ giỏi nhất và có cơ hội ra sân thi đấu. Còn ai đó muốn ra đi, tôi không quan tâm.”

Arbeloa bảo vệ chủ tịch Florentino Perez

Trong trận đấu với Levante, một bộ phận khán giả đã hô vang khẩu hiệu “Perez hãy từ chức”. Trong buổi họp báo sau trận, HLV Arbeloa lên tiếng bảo vệ chủ tịch của Real Madrid. “Tôi không biết những người hô khẩu hiệu ấy là ai. Tôi nghĩ rằng họ không phải là anti-fan của Florentino, họ là anti-fan của Real Madrid. Họ không lừa được tôi đâu.”

CĐV Tottenham kêu gọi sa thải Thomas Frank

Trong trận đấu giữa Tottenham và West Ham vừa qua, CĐV của “Gà trống” liên tục hô vang “Mày sẽ bị sa thải vào sáng mai”. Câu nói này hướng về HLV Thomas Frank của chính Tottenham. Đội bóng thành London đang trải qua giai đoạn khó khăn và đã rớt xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng.