Tin mới nhất bóng đá sáng 18/1: Mbappe chỉ kém một mình Ronaldo

Cagliari vs Juventus 18/01/26 - Trực tiếp
Logo Cagliari - CAG Cagliari
0
Logo Juventus - JUV Juventus
0
Real Betis vs Villarreal 18/01/26 - Trực tiếp
Logo Real Betis - BET Real Betis
0
Logo Villarreal - VIL Villarreal
0
Wolverhampton Wanderers vs Newcastle United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Atlético de Madrid vs Alavés
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Aston Villa vs Everton
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Milan vs Lecce
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Olympique Lyonnais vs Brest
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Real Sociedad vs Barcelona
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Bodø / Glimt vs Manchester City
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Monaco
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Inter Milan vs Arsenal
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Copenhagen vs Napoli
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 18/1: Mbappe chỉ kém một mình Ronaldo

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Với thành tích ghi 50 bàn tại La Liga chỉ sau 53 trận, Mbappe chỉ kém Ronaldo tính trong thế kỷ 21.

Mbappe chỉ kém một mình Ronaldo

Theo thống kê, bàn thắng vào lưới Levante là lần thứ 50 Kylian Mbappe ghi bàn tại La Liga. Tiền đạo người Pháp cán mốc này chỉ sau 53 trận. Con số thực sự ấn tượng bởi cầu thủ duy nhất hơn được Mbappe trong thế kỷ 21 chỉ có mình Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha cán mốc 50 bàn tại La Liga chỉ sau 51 trận.

Chỉ Ronaldo cán mốc 50 bàn tại La Liga nhanh hơn Mbappe

Chỉ Ronaldo cán mốc 50 bàn tại La Liga nhanh hơn Mbappe

Hansi Flick cảnh báo sao trẻ Barcelona

Trước thông tin tài năng trẻ Dro có thể chuyển sang PSG trong thời gian tới, HLV Hansi Flick thẳng thắn cảnh báo các cầu thủ trẻ của Barcelona. “Tôi muốn nói với tất cả các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia rằng họ sẽ nhận được sự hỗ trợ tối đa để phát triển. Họ sẽ được tập luyện cùng những cầu thủ giỏi nhất và có cơ hội ra sân thi đấu. Còn ai đó muốn ra đi, tôi không quan tâm.”

Arbeloa bảo vệ chủ tịch Florentino Perez

Trong trận đấu với Levante, một bộ phận khán giả đã hô vang khẩu hiệu “Perez hãy từ chức”. Trong buổi họp báo sau trận, HLV Arbeloa lên tiếng bảo vệ chủ tịch của Real Madrid. “Tôi không biết những người hô khẩu hiệu ấy là ai. Tôi nghĩ rằng họ không phải là anti-fan của Florentino, họ là anti-fan của Real Madrid. Họ không lừa được tôi đâu.”

CĐV Tottenham kêu gọi sa thải Thomas Frank

Trong trận đấu giữa Tottenham và West Ham vừa qua, CĐV của “Gà trống” liên tục hô vang “Mày sẽ bị sa thải vào sáng mai”. Câu nói này hướng về HLV Thomas Frank của chính Tottenham. Đội bóng thành London đang trải qua giai đoạn khó khăn và đã rớt xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng.

Fan Real Madrid đã tới Bernabeu với vô số biểu ngữ sỉ nhục Florentino Perez và chửi các cầu thủ sau vụ HLV Xabi Alonso bị sa thải.

