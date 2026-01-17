Tin mới nhất bóng đá sáng 17/1: Real Madrid nhắm chiêu mộ HLV Maresca

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Manchester United vs Manchester City
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Levante
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Udinese vs Inter Milan
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Tottenham Hotspur vs West Ham United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Sunderland vs Crystal Palace
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Liverpool vs Burnley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Leeds United vs Fulham
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Chelsea vs Brentford
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
U23 Australia vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Napoli vs Sassuolo
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Nottingham Forest vs Arsenal
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Real Betis vs Villarreal
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Wolverhampton Wanderers vs Newcastle United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Atlético de Madrid vs Alavés
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Aston Villa vs Everton
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Milan vs Lecce
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Olympique Lyonnais vs Brest
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Real Sociedad vs Barcelona
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Bodø / Glimt vs Manchester City
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Monaco
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Inter Milan vs Arsenal
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Copenhagen vs Napoli
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 17/1: Real Madrid nhắm chiêu mộ HLV Maresca

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Chủ tịch Florentino Perez đang hướng tới việc chiêu mộ HLV Enzo Maresca để vực dậy Real Madrid.

Real Madrid nhắm chiêu mộ HLV Maresca

Xabi Alonso đã bị Real Madrid sa thải và Arbeloa nắm vai trò HLV tạm quyền. Chủ tịch Perez hiện nhắm tới Maresca cho ghế nóng tại sân Bernabeu. Trước đây, HLV Maresca từng mất việc khi không được lòng ban lãnh đạo Chelsea. 

Real Madrid muốn chiêu mộ&nbsp;Maresca

Real Madrid muốn chiêu mộ Maresca

Maresca có thể là lựa chọn thực tế nhất cho vị trí HLV trưởng tại Real Madrid. Klopp và Zidane được nhắm tới nhưng tỷ lệ họ về "Los Blancos" rất thấp. 

Mbappe từ chối trở lại thi đấu

Tiền đạo Kylian Mbappe được cho là kiên quyết không muốn trở lại thi đấu cho đến khi hồi phục hoàn toàn sau chấn thương đầu gối. Tờ L’Equipe tiết lộ ngôi sao người Pháp gần như sẽ vắng mặt ở trận Real Madrid gặp Levante vào cuối tuần này. Đến trận gặp AS Monaco tại Cúp C1 sau đó, Mbappe cũng chưa chắc chắn thi đấu. 

Carrick không muốn Maguire rời đi

HLV tạm quyền của MU Michael Carrick yêu cầu ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" giữ chân bằng được Maguire trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026. AC Milan hiện quan tâm trung vệ người Anh nhưng đã bị MU từ chối. Hiện Maguire chỉ còn 6 tháng hợp đồng và vẫn chưa rõ liệu anh có ký gia hạn đến ít nhất năm 2027 hay sẽ ra đi dưới dạng chuyển nhượng tự do vào hè năm nay. 

Musiala sẵn sàng tái xuất 

Sau 7 tháng phục hồi chấn thương, Musiala sắp trở lại thi đấu cho Bayern Munich. HLV Kompany đích thân thông báo tin vui: "Nếu mọi thứ ổn, Musiala sẽ được ra sân thi đấu ở trận tới. Cậu ấy đang bước ra khỏi đường hầm tối tăm, mang theo rất nhiều năng lượng tích cực. Tôi muốn bảo vệ cậu ấy và Alphonso Davies một chút. Họ không cần phải trở thành người định đoạt trận đấu ngay lập tức".

8

Arsenal - Man United 25.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Man United
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 25/01
Thể lệ
MU chỉ đá tối đa 40 trận mùa này, dễ thành "mồi ngon" cho Man City - Arsenal
MU chỉ đá tối đa 40 trận mùa này, dễ thành "mồi ngon" cho Man City - Arsenal

Mùa giải của Manchester United tiếp tục trượt dài trong thất vọng sau khi bị Brighton loại ngay từ vòng 3 FA Cup. Thất bại này không chỉ khép lại thêm...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/01/2026 05:34 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN