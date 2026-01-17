Tin mới nhất bóng đá sáng 17/1: Real Madrid nhắm chiêu mộ HLV Maresca

Real Madrid nhắm chiêu mộ HLV Maresca

Xabi Alonso đã bị Real Madrid sa thải và Arbeloa nắm vai trò HLV tạm quyền. Chủ tịch Perez hiện nhắm tới Maresca cho ghế nóng tại sân Bernabeu. Trước đây, HLV Maresca từng mất việc khi không được lòng ban lãnh đạo Chelsea.

Real Madrid muốn chiêu mộ Maresca

Maresca có thể là lựa chọn thực tế nhất cho vị trí HLV trưởng tại Real Madrid. Klopp và Zidane được nhắm tới nhưng tỷ lệ họ về "Los Blancos" rất thấp.

Mbappe từ chối trở lại thi đấu

Tiền đạo Kylian Mbappe được cho là kiên quyết không muốn trở lại thi đấu cho đến khi hồi phục hoàn toàn sau chấn thương đầu gối. Tờ L’Equipe tiết lộ ngôi sao người Pháp gần như sẽ vắng mặt ở trận Real Madrid gặp Levante vào cuối tuần này. Đến trận gặp AS Monaco tại Cúp C1 sau đó, Mbappe cũng chưa chắc chắn thi đấu.

Carrick không muốn Maguire rời đi

HLV tạm quyền của MU Michael Carrick yêu cầu ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" giữ chân bằng được Maguire trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026. AC Milan hiện quan tâm trung vệ người Anh nhưng đã bị MU từ chối. Hiện Maguire chỉ còn 6 tháng hợp đồng và vẫn chưa rõ liệu anh có ký gia hạn đến ít nhất năm 2027 hay sẽ ra đi dưới dạng chuyển nhượng tự do vào hè năm nay.

Musiala sẵn sàng tái xuất

Sau 7 tháng phục hồi chấn thương, Musiala sắp trở lại thi đấu cho Bayern Munich. HLV Kompany đích thân thông báo tin vui: "Nếu mọi thứ ổn, Musiala sẽ được ra sân thi đấu ở trận tới. Cậu ấy đang bước ra khỏi đường hầm tối tăm, mang theo rất nhiều năng lượng tích cực. Tôi muốn bảo vệ cậu ấy và Alphonso Davies một chút. Họ không cần phải trở thành người định đoạt trận đấu ngay lập tức".