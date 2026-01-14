Tin mới nhất bóng đá sáng 14/1: Klopp hé lộ khả năng dẫn dắt Real Madrid

Klopp hé lộ khả năng dẫn dắt Real Madrid

Real Madrid thông báo sa thải Alonso và Alvaro Arbeloa tạm lên thay thế. Trong khi đó, HLV Klopp liên tục bị hỏi về việc liệu có trở thành người thay thế ghế nóng ở "Los Blancos".

Cựu HLV Liverpool không ngần ngại nói về chuyện đó: "Có những người gọi cho tôi nhưng không phải phía Real Madrid. Trước hết, tôi nghĩ đây là dấu hiệu cho thấy hiện tại có gì đó không ổn ở Real Madrid. Alonsp đã chứng minh tài năng huấn luyện xuất sắc ở Leverkusen trong 2 năm qua. Nhưng việc ông lại phải rời Real Madrid chỉ sau 6 tháng, việc đó nói lên nhiều điều.

HLV Klopp có thái độ từ chối việc trở thành thuyền trưởng của Real Madrid

Một mặt, thời gian cho HLV giờ không còn nữa. Mặt khác, kỳ vọng tại Real Madrid rõ ràng quá lớn. Quyết định vội vã sau thất bại ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha trước Barca nói lên nhiều điều".

Barcelona muốn giữ chân Lewandowski

Lewandowski đang bước vào những tháng cuối hợp đồng ở Barcelona. Nhiều nguồn tin cho rằng tiền đạo người Ba Lan có thể sang MLS hoặc Saudi Pro League. Nhưng theo thông tin mới nhất từ tờ GOAL, Barcelona hiện tính giữ chân Lewandowski bởi anh hiện vẫn mang lại nhiều giá trị cho CLB.

Arteta quyết cùng Arsenal loại Chelsea ở League Cup

Trước ngày đấu Chelsea ở bán kết lượt đi League Cup (3h, 15/1), HLV Arteta đã có những lời thúc đẩy tinh thần toàn đội: "Hy vọng chúng tôi đã rút kinh nghiệm từ mùa trước vì thất bại đó rất đau đớn, đặc biệt là số cơ hội bỏ lỡ. Năm nay chúng tôi muốn chơi tốt hơn, hiệu quả hơn. Khi tiến đến giai đoạn này, vào chung kết rồi vượt qua để vô địch, nó mang lại một nguồn năng lượng khác biệt. Nó tạo niềm tin và cảm giác mục tiêu đang rất gần, đó là động lực lớn lao cho mọi người".

Cancelo ngưỡng mộ Yamal

Trong ngày ra mắt Barcelona, hậu vệ Cancelo đã có những lời tỏ vẻ ngưỡng mộ tài năng của Yamal: "Tôi đã nói chuyện với Yamal. Anh ấy có sự tiến bộ tuyệt vời. Nếu không phải là người xuất sắc nhất thế giới, thì chắc chắn nằm trong top 3. Yamal đang có phong độ cao nhất. Anh ấy thi đấu rất tốt và không hề bị áp lực từ việc khoác lên áo số 10. Có những trận đấu anh ấy tự quyết định kết quả".