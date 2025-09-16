Liverpool thở phào vì Atletico vắng Alvarez, fan đòi “chấn chỉnh” Salah & Gakpo

Atletico không có Alvarez

Sau khi vượt qua Burnley đầy khó nhọc nhờ quả penalty của Mohamed Salah ở phút bù giờ, Liverpool hướng sự chú ý sang đấu trường Cúp C1. Họ sẽ có trận đầu gặp Atletico Madrid (2h, 18/9), và có vẻ đối thủ tiếp theo của “The Kop” cũng sẽ đá với đấu pháp không khác gì Burnley.

Julian Alvarez sẽ không góp mặt trong đội hình Atletico gặp Liverpool

Atletico phong độ không thực sự ổn định từ đầu mùa và mới chỉ thắng đúng 1 trận từ đầu mùa, họ vượt qua Villarreal 2-0 cuối tuần qua trên sân nhà. Chuyến làm khách tại Anfield không chỉ đặt Atletico đối đầu với một đối thủ có phong độ tốt hơn, mà HLV Diego Simeone còn phải sang Anh với lực lượng rất sứt mẻ.

Danh sách đăng ký đội hình của Atletico đã không có 2 cầu thủ quan trọng là tiền đạo Julian Alvarez lẫn tiền vệ Johnny Cardoso. Không chỉ 2 cầu thủ này, chấn thương còn khiến Thiago Almada và Alex Baena vắng mặt, tức Atletico đã mất tới 4 ngòi nổ trên mặt trận tấn công mà họ có thể điều dụng. Các hậu vệ Robin Le Normand và David Hancko có mặt nhưng đang bị đau nhẹ.

Với lực lượng như vậy, Atletico sẽ càng có lý do để chơi phòng ngự số đông và phản công nhanh. Lối chơi này thực ra đã không còn là đấu pháp mặc định của HLV Simeone khoảng 2 mùa gần đây, nhưng trước một đối thủ mạnh ở cúp châu Âu, Simeone sẽ không có lựa chọn nào khả quan hơn.

Đội hình Atletico đăng ký cho trận gặp Liverpool Thủ môn: Jan Oblak, Juan Musso, Salvador Esquivel. Hậu vệ: Nahuel Molina, Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Marc Pubill, Javi Galan, David Hancko, Matteo Ruggeri. Tiền vệ: Koke, Conor Gallagher, Taufik Seidu, Pablo Barrios. Tiền đạo: Carlos Martin, Giuliano Simeone, Nico Gonzalez and Rayane Belaid, Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Giacomo Raspadori.

Fan kêu gọi HLV Slot cân nhắc vị trí của Gakpo & Salah

Mặc dù đã toàn thắng cả 4 vòng đấu, nhưng Liverpool không trận nào thắng một cách dễ dàng bất kể đối thủ là ai. Một số vị trí của “The Kop” vẫn thi đấu thiếu thuyết phục, và mới đây nhiều fan đã đặt dấu hỏi về phong độ của Cody Gakpo và Mohamed Salah.

Phong độ của Gakpo và Salah đang không tạo được sự hài lòng

Gakpo ghi bàn ở trận thắng Bournemouth và có 2 kiến tạo trước Newcastle, nhưng những màn trình diễn của tiền đạo người Hà Lan chưa ấn tượng. Anh đặc biệt tỏ ra kém hiệu quả trước Burnley khiến HLV Arne Slot thay Gakpo ra ở hiệp 2, dự bị trẻ Rio Ngumoha sau đó vào sân và đã gây rất nhiều khó khăn cho Newcastle trong thời gian ngắn.

Trong khi đó, phong độ của Salah đã sa sút rất nhiều trong nửa năm qua. Dù vẫn ghi bàn và kiến tạo, nhưng có thể thấy rõ Salah không còn tốc độ để qua người và cũng không còn đủ khỏe để thường xuyên thắng trong các pha tranh chấp.

Nhiều fan Liverpool cho rằng đã đến lúc HLV Slot phải mạnh tay hơn trong việc chọn cầu thủ đá chính. Nếu Ngumoha tạo được đột biến thì anh nên thay Gakpo để khiến Gakpo phải tự tìm lại phong độ tốt của chính mình, và Salah có thể bị thay bằng một Jeremie Frimpong trẻ trung hơn.