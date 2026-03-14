MU dẫn đầu Ngoại hạng Anh về số cú sút, cần chỉnh lại "thước ngắm"

MU sút nhiều nhất Ngoại hạng Anh

Theo thống kê, MU đã tung ra 461 cú sút, nhiều hơn 4 lần so với đội xếp thứ hai là Liverpool (457). Đội đầu bảng Arsenal đứng thứ ba trong danh sách này với 429 cú sút, trong khi Man City xếp thứ tư (419) và Bournemouth đứng thứ năm (398).

MU đang cho thấy lối chơi tấn công cởi mở và khả năng tạo cơ hội ấn tượng

Nếu chỉ tính số cú sút trúng đích, MU cũng đang dẫn đầu với cách biệt khá rõ ràng. “Quỷ đỏ” có 166 cú sút đi trúng khung thành, nhiều hơn 15 lần so với đội xếp thứ hai là Man City (151). Ba đội còn lại trong top 5 về chỉ số này gồm Arsenal (146), Bournemouth (141) và Chelsea (138).

Ở khía cạnh cá nhân, Matheus Cunha là cầu thủ của MU tung ra nhiều cú sút nhất mùa này với 68 dứt điểm. Trong khi đó, Bryan Mbeumo lại dẫn đầu đội bóng chủ sân Old Trafford về số cú sút trúng đích (29).

Những con số trên cho thấy khả năng tấn công tích cực của MU trong suốt mùa giải. Khi chuẩn bị bước vào trận gặp Aston Villa vào cuối tuần này, nếu tiếp tục duy trì hiệu suất dứt điểm ấn tượng này, đội chủ sân Old Trafford có thêm cơ sở để nuôi hy vọng giành vé trở lại Champions League mùa tới.

Thống kê cú sút tại Ngoại hạng Anh 2025/26 1. MU – 461 2. Liverpool – 457 3. Arsenal – 429 4. Man City – 419 5. Bournemouth – 398 Số cú sút trúng đích: 1. MU – 166 2. Man City – 151 3. Arsenal – 146 4. Bournemouth – 141 5. Chelsea – 138

Dù tạo ra nhiều cơ hội, hiệu suất ghi bàn của MU vẫn còn dư địa để cải thiện. “Quỷ đỏ” hiện mới ghi 51 bàn, ít hơn Arsenal (59), Man City (59) và Chelsea (53).

Xét theo chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG), MU đang sở hữu con số 50,4, đứng thứ ba tại Ngoại hạng Anh mùa này, nhỉnh hơn đôi chút so với Arsenal (50). Hai đội dẫn đầu ở thống kê này là Chelsea (57) và Man City (53,2), bỏ xa các đội còn lại.

Những số liệu trên cho thấy khả năng tạo cơ hội của MU là rất đáng khích lệ, dù hiệu quả chuyển hóa thành bàn thắng vẫn là điều mà đoàn quân của Michael Carrick cần cải thiện trong giai đoạn nước rút của mùa giải.

“Quỷ đỏ” hiện đứng thứ ba trên bảng xếp hạng với 51 điểm, hơn Aston Villa về hiệu số. Chelsea và Liverpool bám đuổi phía sau với 3 điểm ít hơn. Với khoảng cách như vậy, cuộc đua tranh vé dự Champions League hứa hẹn sẽ kịch tính đến những vòng cuối.