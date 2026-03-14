Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
-
Ninh Bình vs Công An Hà Nội
-
-
Inter Milan vs Atalanta
-
-
Bayer Leverkusen vs Bayern Munich
-
-
Borussia Dortmund vs Augsburg
-
-
Burnley vs AFC Bournemouth
-
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
-
-
Atlético de Madrid vs Getafe
-
-
Napoli vs Lecce
-
-
Arsenal vs Everton
-
-
Chelsea vs Newcastle United
-
-
Udinese vs Juventus
-
-
West Ham United vs Manchester City
-
-
Real Madrid vs Elche
-
-
Monaco vs Brest
-
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
-
-
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
-
-
Crystal Palace vs Leeds United
-
-
Manchester United vs Aston Villa
-
-
Nottingham Forest vs Fulham
-
-
Barcelona vs Sevilla
-
-
Le Havre vs Olympique Lyonnais
-
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
-
-
Real Betis vs Celta de Vigo
-
-
Stuttgart vs RB Leipzig
-
-
Lazio vs Milan
-
-
Rennes vs Lille
-
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
-
-
Sporting CP vs Bodø / Glimt
-
-
Chelsea vs Paris Saint-Germain
-
-
Manchester City vs Real Madrid
-
-
Arsenal vs Bayer Leverkusen
-
-
Barcelona vs Newcastle United
-
-
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
-
-
Liverpool vs Galatasaray
-
-
Bayern Munich vs Atalanta
-
-
Midtjylland vs Nottingham Forest
-
-
Porto vs Stuttgart
-
-
Roma vs Bologna
-
-
Aston Villa vs Lille
-
-
Real Betis vs Panathinaikos
-
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
-
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
-
-
Fulham vs Burnley
-
-
Everton vs Chelsea
-
-
Leeds United vs Brentford
-
-
Newcastle United vs Sunderland
-
-
Aston Villa vs West Ham United
-
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
-
-

MU dẫn đầu Ngoại hạng Anh về số cú sút, cần chỉnh lại "thước ngắm"

Sự kiện: Manchester United Premier League 2025-26

MU đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh 2025/26 về tổng số cú sút, đồng thời cũng là đội có số cú sút trúng đích nhiều nhất.

   

MU sút nhiều nhất Ngoại hạng Anh

Theo thống kê, MU đã tung ra 461 cú sút, nhiều hơn 4 lần so với đội xếp thứ hai là Liverpool (457). Đội đầu bảng Arsenal đứng thứ ba trong danh sách này với 429 cú sút, trong khi Man City xếp thứ tư (419) và Bournemouth đứng thứ năm (398).

MU đang cho thấy lối chơi tấn công cởi mở và khả năng tạo cơ hội ấn tượng

Nếu chỉ tính số cú sút trúng đích, MU cũng đang dẫn đầu với cách biệt khá rõ ràng. “Quỷ đỏ” có 166 cú sút đi trúng khung thành, nhiều hơn 15 lần so với đội xếp thứ hai là Man City (151). Ba đội còn lại trong top 5 về chỉ số này gồm Arsenal (146), Bournemouth (141) và Chelsea (138).

Ở khía cạnh cá nhân, Matheus Cunha là cầu thủ của MU tung ra nhiều cú sút nhất mùa này với 68 dứt điểm. Trong khi đó, Bryan Mbeumo lại dẫn đầu đội bóng chủ sân Old Trafford về số cú sút trúng đích (29).

Những con số trên cho thấy khả năng tấn công tích cực của MU trong suốt mùa giải. Khi chuẩn bị bước vào trận gặp Aston Villa vào cuối tuần này, nếu tiếp tục duy trì hiệu suất dứt điểm ấn tượng này, đội chủ sân Old Trafford có thêm cơ sở để nuôi hy vọng giành vé trở lại Champions League mùa tới.

Thống kê cú sút tại Ngoại hạng Anh 2025/26

1. MU – 461

2. Liverpool – 457

3. Arsenal – 429

4. Man City – 419

5. Bournemouth – 398

Số cú sút trúng đích:

1. MU – 166

2. Man City – 151

3. Arsenal – 146

4. Bournemouth – 141

5. Chelsea – 138

Dù tạo ra nhiều cơ hội, hiệu suất ghi bàn của MU vẫn còn dư địa để cải thiện. “Quỷ đỏ” hiện mới ghi 51 bàn, ít hơn Arsenal (59), Man City (59) và Chelsea (53).

Xét theo chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG), MU đang sở hữu con số 50,4, đứng thứ ba tại Ngoại hạng Anh mùa này, nhỉnh hơn đôi chút so với Arsenal (50). Hai đội dẫn đầu ở thống kê này là Chelsea (57) và Man City (53,2), bỏ xa các đội còn lại.

Những số liệu trên cho thấy khả năng tạo cơ hội của MU là rất đáng khích lệ, dù hiệu quả chuyển hóa thành bàn thắng vẫn là điều mà đoàn quân của Michael Carrick cần cải thiện trong giai đoạn nước rút của mùa giải.

“Quỷ đỏ” hiện đứng thứ ba trên bảng xếp hạng với 51 điểm, hơn Aston Villa về hiệu số. Chelsea và Liverpool bám đuổi phía sau với 3 điểm ít hơn. Với khoảng cách như vậy, cuộc đua tranh vé dự Champions League hứa hẹn sẽ kịch tính đến những vòng cuối.

Số bàn thắng tại Ngoại hạng Anh 2025/26

1. Arsenal – 59

2. Man City – 59

3. Chelsea – 53

4. MU – 51

5. Liverpool – 48

Bàn thắng kỳ vọng (xG):

1. Chelsea – 57

2. Man City – 53,2

3. MU – 50,4

4. Arsenal – 50

5. Liverpool – 47,6

8

Arsenal - Man City 22.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Man City
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 22/03
Thể lệ
Carrick xác nhận Mount bình phục chấn thương, phản hồi chỉ trích của Scholes

HLV Michael Carrick đã có những chia sẻ đáng chú ý trong buổi họp báo trước trận MU tiếp đón Aston Villa ở vòng 30 Ngoại hạng Anh.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/03/2026 05:44 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Manchester United Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN