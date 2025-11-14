Haaland mua 70 bánh hamburger để ăn mừng vé World Cup 2026 của ĐT Na Uy

Erling Haaland với một cú đúp đã giúp Na Uy đại thắng Estonia 4-1 trong trận đấu then chốt của chiến dịch vòng loại World Cup 2026. Họ đã gần như chắc chắn giành vé trở lại đấu trường lớn nhất hành tinh sau 28 năm, và chỉ có một thất bại với tỷ số 0-9 trước Italia ở lượt cuối mới có thể dập tắt giấc mơ đó.

Haaland ăn mừng sau đại thắng của Na Uy

Mùa giải này đang là mùa giải “vàng” cho Haaland khi anh đã ghi tới 30 bàn chỉ sau 19 trận ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG. Bên cạnh 19 bàn trong 11 trận cho Man City, Haaland còn sút tung lưới Moldova 5 lần hồi tháng 9 và ghi hat-trick trước Israel tháng trước trong màu áo Na Uy.

Chiến thắng giành được trước Estonia được chứng kiến bởi 28.000 khán giả trên SVĐ, bao gồm cả Quốc vương Harald V đã 88 tuổi, và vợ chồng Thái tử Haakon. Sau trận thắng, các fan đều đã tự giác không tràn xuống sân mà thay vào đó ăn mừng trên các khán đài, hát vang những bài ca về đội tuyển.

Sau màn ăn mừng tại sân, cánh phóng viên sau đó phát hiện rằng Haaland còn có một màn ăn mừng khác. Anh đến một nhà hàng địa phương và đặt mua tận 70 chiếc hamburger trước khi mang số hamburger này về đại bản doanh của đội tuyển. Haaland cười tươi khi những camera hướng về phía mình, anh thực ra cũng có một nhóm quay phim của riêng mình để làm nội dung cho kênh YouTube.

Haaland mang hamburger về bản doanh ĐT Na Uy ăn mừng sau trận thắng Estonia

Khi được hỏi về chuyện này, HLV Stale Solbakken chỉ cười nói: “Ừ, tối nay nó vậy”. Tiền vệ Sander Berge thì nói: “Đội trưởng của chúng tôi ăn mừng phải mạnh như vậy, mà chúng tôi cũng có phần đấy chứ”.

Haaland vẫn còn 1 trận vòng loại và dù anh không cần đá, trung phong của Man City vẫn có thể ra sân, lập hat-trick và xác lập kỷ lục mới cho riêng mình. Robert Lewandowski đang giữ kỷ lục ghi 16 bàn vòng loại World Cup ở kỳ năm 2018, trong khi Haaland đã có 14 bàn.