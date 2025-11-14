ĐT Việt Nam “luyện công" bí mật, Duy Mạnh tiết lộ lời gan ruột của Xuân Son

🤫 Thầy Kim "đóng cửa" luyện bài tủ, truyền thông chỉ được 10 phút

Chiều ngày 14/11, thầy trò HLV Kim Sang Sik có buổi tập thứ tư tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ), chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Lào ở vòng loại Asian Cup 2027 (ngày 19/11 trên sân vận động quốc gia Lào). Do đây là buổi tập chiến thuật quan trọng của ĐT Việt Nam trước ngày lên đường đi Lào (dự kiến ngày 15/11), nên HLV Kim Sang Sik đã đưa ra một quyết định bất ngờ.

Thầy Kim cho ĐT Việt Nam đóng cửa rèn bài tủ.

Thay vì cho phép truyền thông tác nghiệp 30 phút như thường lệ, trong buổi tập cuối cùng này, các phóng viên chỉ được ban huấn luyện ĐT Việt Nam cho phép ghi hình đúng 10 phút khởi động và 5 phút phỏng vấn Duy Mạnh.

Lý do được đưa ra là để đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối cho các nội dung chiến thuật của ĐT Việt Nam. Ngay sau khi các cầu thủ khởi động xong, toàn bộ phóng viên đã được mời ra khỏi sân để ban huấn luyện triển khai phần đá đối kháng và lắp ráp sơ đồ chiến thuật “bí mật” cho trận gặp ĐT Lào.

💪 Tin vui toàn đội: Văn Lâm 100% bình phục, hàng thủ sung mãn

Theo ghi nhận, ĐT Việt Nam có đầy đủ quân số, không vắng bất kỳ một cầu thủ nào. Tin vui nhất là thủ môn Đặng Văn Lâm đã hoàn toàn bình phục 100% chấn thương cơ và tập luyện bình thường cùng Nguyễn Đình Triệu và Nguyễn Văn Việt.

Hàng phòng ngự với sự trở lại của Nguyễn Thành Chung, Phan Tuấn Tài, cùng các trụ cột như Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Phạm Xuân Mạnh... đều đang có phong độ rất cao tại V-League, giúp HLV Kim Sang Sik có nhiều lựa chọn chất lượng.

🗣️ Duy Mạnh tiết lộ "lời gan ruột" của Xuân Son: "Tôi rất nhớ sân cỏ"

Với tư cách đội trưởng, Đỗ Duy Mạnh cho biết không khí toàn đội hiện đang rất tốt. Đặc biệt, khi được hỏi về sự trở lại của Xuân Son, Duy Mạnh đã có những chia sẻ đầy xúc động. "Xuân Son là một cầu thủ rất đặc biệt, một tiền đạo rất giỏi.

Xuân Son khát khao thi đấu trở lại sau thời gian dài điều trị chấn thương.

Tôi cũng nói chuyện với Xuân Son rất nhiều. Cậu ấy là cầu thủ rất chuyên nghiệp và đang vô cùng khát khao cống hiến cho ĐT Việt Nam, bóng đá Việt Nam", Duy Mạnh chia sẻ. Đáng chú ý, Duy Mạnh tiết lộ lời tâm sự của người đồng đội sau hơn 10 tháng dưỡng thương.

Thủ quân ĐT Việt Nam nói tiếp: "Xuân Son nói rằng cậu ấy rất là nhớ sân cỏ. Khi được chơi bóng trở lại, Xuân Son cảm thấy rất vui. Với cầu thủ, không được chơi bóng là cảm giác tồi tệ nhất. Sự khát khao của Son là điều rất khích lệ đối với tất cả chúng tôi”.

🇻🇳 Mục tiêu thắng đậm và đôi giày "Thường Châu" đầy ý nghĩa

Trước trận đấu sân khách gặp Lào ở vòng loại Asian Cup 2027, Duy Mạnh khẳng định mục tiêu của toàn đội hướng đến là cố gắng giành chiến thắng, thậm chí một trận thắng đậm, để làm quà tặng người hâm mộ.

Trung vệ thuộc biên chế Hà Nội cũng khoe đôi giày thi đấu đặc biệt của mình, một bên in hình gia đình, một bên là hình ảnh ăn mừng tại Thường Châu 2018. Duy Mạnh chia sẻ: "Đó là ký ức rất đẹp. Tôi luôn mong muốn mình luôn khát khao hết mình như thời điểm cầu thủ trẻ, mặc dù bây giờ mình cũng đã 29 tuổi rồi”.

Theo kế hoạch, ngày 15/11 thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ di chuyển từ Hà Nội đi Lào. Sau khi đến Viêng Chăn, ĐT Việt Nam có quỹ thời gian 4 ngày chuẩn bị cho mục tiêu giành 3 điểm trước đội chủ nhà ở vòng loại Asian Cup 2027.