Donnarumma tức giận lên tiếng vạch mặt HLV Enrique, xác nhận chia tay PSG

Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Ligue I 2025-26 Paris Saint-Germain
Thủ thành Gianluigi Donnarumma gần đây đăng những dòng tâm thư lên mạng xã hội để giãi bày về tình hình rối ren của anh ở PSG.

  

😡Donnarumma phát cáu

Trên trạng mạng xã hội của mình, thủ thành Donnarumma đã đăng dòng trạng thái với sự chỉ trích nhắm đến HLV Enrique: "Gửi tới những người hâm mộ đặc biệt của PSG. Từ ngày đầu tiên đặt chân đến đây, tôi đã cống hiến tất cả, để giành chiến thắng và bảo vệ khung thành của PSG. Thật không may, ai đó đã quyết định rằng tôi không còn là một phần của đội bóng và không thể tiếp tục đóng góp cho những thành công của đội. Tôi thất vọng và đau buồn. 

Tôi hy vọng có cơ hội được nhìn vào mắt người hâm mộ tại sân Công viên các Hoàng tử lần cuối và nói lời chia tay một cách trọn vẹn. Nếu điều đó không xảy ra, tôi muốn các bạn biết rằng sự ủng hộ và tình cảm của các bạn vô cùng ý nghĩa đối với tôi và tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi sẽ luôn giữ trong lòng những kỷ niệm, những đêm thi đấu kỳ diệu và các bạn đã khiến tôi cảm thấy như ở nhà. 

Tâm thư của&nbsp;Donnarumma

Tâm thư của Donnarumma

Gửi tới các đồng đội, gia đình thứ hai của tôi. Cảm ơn vì mỗi trận chiến, mỗi nụ cười, mỗi khoảnh khắc chúng ta đã chia sẻ. Các bạn sẽ mãi là anh em của tôi. Được thi đấu cho PSG và sống ở thành phố Paris là niềm hạnh phúc lớn lao. Cảm ơn, Paris".

PSG đã chiêu mộ thủ thành Lucas Chevalier ở kỳ chuyển nhượng hè 2025. Trong khi đó, Donnarumma bị loại khỏi danh sách chuẩn bị cho trận Siêu cúp châu Âu gặp Tottenham. 

HLV Enrique nói lý do loại bỏ Donnarumma dù trước đây anh đóng vai trò quan trọng trong đội hình PSG: "Lucas Chevalier và Renato Marin cũng đã gia nhập đội. Đây luôn là những quyết định khó khăn, tôi hiểu điều đó. Tôi chỉ có thể nói những lời tốt đẹp về Donnarumma. Cậu ấy chắc chắn là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới. 

Nhưng chúng tôi tìm kiếm thủ môn với phong cách khác. Tôi nhắc lại, đó luôn là quyết định khó khăn khi phải xử lý những tình huống như thế này.

Đây là quyết định của CLB và họ hoàn toàn ủng hộ tôi. Từ đó, chúng tôi phải tìm ra phương án tốt nhất cho tất đôi bên".

🔄Donnarumma chờ sang Anh thi đấu

Người đại diện của Donnarumma là Enzo Raiola lên tiếng chỉ trích PSG: "Chúng tôi bị sốc bởi PSG. CLB không hề tôn trọng cậu ấy sau 4 năm gắn bó. 

Chúng tôi sẽ xem xét tình hình với đội ngũ pháp lý của mình. Donnarumma sẵn sàng giảm lương nhưng PSG lại đưa ra thêm yêu sách".

Donnarumma được nhiều CLB lớn để ý

Donnarumma được nhiều CLB lớn để ý

Bị PSG đẩy đi, Donnarumma hiện được Man City để ý. Họ sẽ quyết tâm chiêu mộ thủ thành người Italia nếu Ederson rời CLB để tới Galatasaray. Theo tờ L'Équipe (Pháp) tiết lộ, Donnarumma đạt được thỏa thuận cá nhân với nửa xanh thành Manchester.

Không chỉ có Man City để mắt tới Donnarumma. Chelsea và MU cũng quan tâm chiêu mộ thủ môn sinh năm 1999. Hiện PSG muốn thu về 50 triệu euro ở thương vụ này.

13/08/2025 03:56 AM (GMT+7)
Ligue I 2025-26
