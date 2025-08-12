Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

HLV Solskjaer muốn giải cứu Sancho khỏi MU, cạnh tranh "ông lớn" Serie A

Tương lai của Jadon Sancho tại Man Utd tiếp tục nóng lên khi hai “ông lớn” Roma và Besiktas bất ngờ gia nhập cuộc đua, mở ra lối thoát cho tiền vệ cánh 25 tuổi đang bị gạt khỏi kế hoạch của HLV Ruben Amorim.

🔴 Sancho tiếp tục bị “đóng băng” ở Old Trafford

Jadon Sancho cùng Alejandro Garnacho, Antony và Tyrell Malacia đã phải tập riêng, tách khỏi đội một kể từ khi trở lại hội quân hồi tháng trước. Nhóm cầu thủ này cũng bị gạch tên khỏi chuyến du đấu Mỹ, trong khi Marcus Rashford đã rời sang Barcelona theo dạng cho mượn một mùa.

Mùa hè này, Sancho đã đàm phán với Dortmund và Juventus, nhưng các thương vụ đều chưa đi đến hồi kết. Quyết định của Chelsea trả 5 triệu bảng để kết thúc sớm hợp đồng mượn thay vì mua đứt với giá 25 triệu bảng càng khiến tương lai của anh trở nên bấp bênh.

🌟 Roma nhập cuộc, Gasperini ngưỡng mộ Sancho

Theo Football Italia, AS Roma đã liên hệ với Man Utd để tìm hiểu điều kiện chiêu mộ Sancho. HLV Gian Piero Gasperini được cho là rất ngưỡng mộ ngôi sao người Anh, song vẫn chưa rõ liệu ông có thực sự tiến hành chiêu mộ hay không.

🎯 Besiktas - cơ hội tái ngộ Solskjaer

Một bến đỗ khác đang mở ra cho Sancho là Besiktas, nơi cựu HLV Man Utd Ole Gunnar Solskjaer đang dẫn dắt. Chính ông là người đã đưa Sancho về Old Trafford với mức phí 73 triệu bảng từ Dortmund năm 2021.

Chủ tịch Besiktas - ông Serdal Adali đã công khai thừa nhận mong muốn đưa Sancho về: “Cộng đồng muốn có cậu ấy, tôi cũng vậy. Điều quan trọng không chỉ là mong muốn của chúng tôi, mà còn là việc cậu ấy có muốn đến Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Chúng tôi có ngân sách và sẽ cố gắng hết sức để đưa cậu ấy về”.

Tuy nhiên, Adali cũng thừa nhận thách thức lớn nhất là việc Sancho có thể ưu tiên các CLB dự Champions League: “Những cầu thủ như Jadon Sancho thường thích các đội bóng đá ở Champions League. Nếu có thể, chúng tôi sẽ làm. CĐV Besiktas có thể yên tâm”.

💰 Hợp đồng ngắn, lương khủng rào cản lớn

Sancho chỉ còn 11 tháng hợp đồng với Man Utd và mức lương 275.000 bảng/tuần là trở ngại lớn cho bất kỳ CLB nào. Điều này khiến Quỷ đỏ có thể phải tính đến phương án cho mượn một lần nữa.

Ngoài Roma và Juventus, Á quân Champions League mùa trước Inter Milan cũng đang để mắt tới Sancho. Nerazzurri xem anh là phương án thay thế Ademola Lookman nếu không thể thuyết phục Atalanta bán tiền đạo này.

T.T

