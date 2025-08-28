Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Hà Nội FC: Đại chiến ở "chảo lửa" Hàng Đẫy (V-League)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

(19h15, 28/8) Công an Hà Nội sẽ đối đầu với đội bóng cùng thành phố ở vòng 3 V-League 2025/26.

   

V-League | 19h15, 28/8 | Hàng Đẫy

Công an Hà Nội
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Hà Nội FC: Đại chiến ở "chảo lửa" Hàng Đẫy (V-League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Hà Nội FC: Đại chiến ở "chảo lửa" Hàng Đẫy (V-League) - 1
Hà Nội FC
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Hà Nội FC: Đại chiến ở "chảo lửa" Hàng Đẫy (V-League) - 1
Nguyễn Filip, Quang Vinh, Đình Trọng, Adou, Lê Ngọc Minh, Văn Đô, Mauk, Quang Hải, Thành Long, Văn Đức, Alan
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Hà Nội FC: Đại chiến ở "chảo lửa" Hàng Đẫy (V-League) - 1
Văn Chuẩn, Duy Mạnh, Adriel, Thành Chung, Xuân Tú, Văn Toàn, Văn Quyết, Lamothe, Tuấn Hải, Daniel Passira, Nascimento

Hà Nội chưa có được phong độ tốt

Hà Nội FC chưa đáp ứng được kỳ vọng. Sự đầu tư mạnh mẽ ở kỳ chuyển nhượng vừa qua chưa mang đến khởi đầu suôn sẻ cho thầy trò HLV Makoto Teguramori. Ngay vòng mở màn, họ nhận thất bại 1-2 trước CLB TP.HCM tại sân Thống Nhất. Đến vòng 2, Hà Nội FC dù cầm bóng vượt trội và tung ra tới 21 cú sút (9 lần trúng đích) nhưng vẫn bị HAGL cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà. Sự phung phí cơ hội là vấn đề lớn khiến đội bóng Thủ đô trả giá và chịu sức ép nặng nề ở giai đoạn đầu mùa.

Thành tích đối đầu cân bằng

Hai đội đang có thành tích đối đầu khá cân bằng khi cùng thắng 2, hòa 1, thua 2 trong 5 lần đối đầu gần nhất. Đáng chú ý, Hà Nội FC đang bất bại trước Công an Hà Nội ở 3 lần gặp nhau gần đây. Trận đấu gần nhất, Hà Nội FC thắng với tỉ số 2-0.

8

Liverpool - Arsenal 31.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
-28/08/2025 12:42 PM (GMT+7)
