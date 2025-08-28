Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Hà Nội FC: Đại chiến ở "chảo lửa" Hàng Đẫy (V-League)
(19h15, 28/8) Công an Hà Nội sẽ đối đầu với đội bóng cùng thành phố ở vòng 3 V-League 2025/26.
V-League | 19h15, 28/8 | Hàng Đẫy
Điểm
Nguyễn Filip
Quang Vinh
Đình Trọng
Adou
Lê Ngọc Minh
Văn Đô
Mauk
Quang Hải
Thành Long
Văn Đức
Alan
Điểm
Văn Chuẩn
Duy Mạnh
Adriel
Thành Chung
Xuân Tú
Văn Toàn
Văn Quyết
Lamothe
Tuấn Hải
Daniel Passira
Nascimento
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Hà Nội chưa có được phong độ tốt
Hà Nội FC chưa đáp ứng được kỳ vọng. Sự đầu tư mạnh mẽ ở kỳ chuyển nhượng vừa qua chưa mang đến khởi đầu suôn sẻ cho thầy trò HLV Makoto Teguramori. Ngay vòng mở màn, họ nhận thất bại 1-2 trước CLB TP.HCM tại sân Thống Nhất. Đến vòng 2, Hà Nội FC dù cầm bóng vượt trội và tung ra tới 21 cú sút (9 lần trúng đích) nhưng vẫn bị HAGL cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà. Sự phung phí cơ hội là vấn đề lớn khiến đội bóng Thủ đô trả giá và chịu sức ép nặng nề ở giai đoạn đầu mùa.
Thành tích đối đầu cân bằng
Hai đội đang có thành tích đối đầu khá cân bằng khi cùng thắng 2, hòa 1, thua 2 trong 5 lần đối đầu gần nhất. Đáng chú ý, Hà Nội FC đang bất bại trước Công an Hà Nội ở 3 lần gặp nhau gần đây. Trận đấu gần nhất, Hà Nội FC thắng với tỉ số 2-0.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-28/08/2025 12:42 PM (GMT+7)