Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Hà Nội FC: Đại chiến ở "chảo lửa" Hàng Đẫy (V-League)

V-League | 19h15, 28/8 | Hàng Đẫy Công an Hà Nội 0 - 0 Hà Nội FC (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Công an Hà Nội vs Hà Nội FC Hà Nội FC Điểm Nguyễn Filip Quang Vinh Đình Trọng Adou Lê Ngọc Minh Văn Đô Mauk Quang Hải Thành Long Văn Đức Alan Điểm Văn Chuẩn Duy Mạnh Adriel Thành Chung Xuân Tú Văn Toàn Văn Quyết Lamothe Tuấn Hải Daniel Passira Nascimento Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Công an Hà Nội Công an Hà Nội Hà Nội FC Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Nguyễn Filip, Quang Vinh, Đình Trọng, Adou, Lê Ngọc Minh, Văn Đô, Mauk, Quang Hải, Thành Long, Văn Đức, Alan Văn Chuẩn, Duy Mạnh, Adriel, Thành Chung, Xuân Tú, Văn Toàn, Văn Quyết, Lamothe, Tuấn Hải, Daniel Passira, Nascimento

Hà Nội chưa có được phong độ tốt

Hà Nội FC chưa đáp ứng được kỳ vọng. Sự đầu tư mạnh mẽ ở kỳ chuyển nhượng vừa qua chưa mang đến khởi đầu suôn sẻ cho thầy trò HLV Makoto Teguramori. Ngay vòng mở màn, họ nhận thất bại 1-2 trước CLB TP.HCM tại sân Thống Nhất. Đến vòng 2, Hà Nội FC dù cầm bóng vượt trội và tung ra tới 21 cú sút (9 lần trúng đích) nhưng vẫn bị HAGL cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà. Sự phung phí cơ hội là vấn đề lớn khiến đội bóng Thủ đô trả giá và chịu sức ép nặng nề ở giai đoạn đầu mùa.

Thành tích đối đầu cân bằng

Hai đội đang có thành tích đối đầu khá cân bằng khi cùng thắng 2, hòa 1, thua 2 trong 5 lần đối đầu gần nhất. Đáng chú ý, Hà Nội FC đang bất bại trước Công an Hà Nội ở 3 lần gặp nhau gần đây. Trận đấu gần nhất, Hà Nội FC thắng với tỉ số 2-0.