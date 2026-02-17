Hé lộ lý do Yamal 18 tuổi nhưng khiến mọi đối thủ phải run sợ

Yamal hiện chỉ 18 tuổi nhưng đã vô địch La Liga và EURO. Anh đang tìm kiếm chiếc Cúp C1 và còn mơ giành ngôi vương World Cup.

Năng lực của Yamal được chứng minh cả ở Barcelona và ĐT Tây Ban Nha. Trung vệ Laporte tin rằng đối thủ nào cũng e sợ ngôi sao sinh năm 2007: "Khi cầm bóng, Yamal thật sự phi thường. Không có hậu vệ trái nào trên thế giới dám nói với Yamal rằng "hãy rê bóng qua tôi xem". Mọi người đều sợ hãi, mọi người chỉ biết lùi lại phòng ngự. Đó là những điều cậu ấy tạo ra.

Nó giống như cách người ta từng nghĩ về Messi trong tình huống một kèm một. Không biết anh ấy sẽ đi bóng hướng nào, sẽ làm gì, đi bóng cắt vào trong hay tăng tốc, dừng lại hay lùi bóng, sút xa hay chuyền cho đồng đội".

Yamal tài không đợi tuổi

Về phần Yamal, anh từng cho biết việc trở thành Messi 2.0 là điều bản thân không hướng đến: "Tôi nghĩ Lionel Messi là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, nhưng anh ấy cũng biết tôi là cầu thủ giỏi. Nếu đối đầu nhau, sẽ có sự tôn trọng lẫn nhau. Tôi không cố gắng trở thành phiên bản khác của Messi. Tôi muốn đi con đường của riêng mình".

Yamal sớm mang tới sự phấn khích khi được Barcelona trao cơ hội ra mắt chính thức ở tuổi 15. Lúc đó, tiềm năng của anh đã rõ ràng, nhưng ít ai dự đoán được cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ tiến xa đến vậy.

Anh ký hợp đồng béo bở nhân dịp sinh nhật 18 tuổi, đồng thời thừa hưởng chiếc áo số 10 huyền thoại tại sân Camp Nou. Áp lực từ chiếc áo số 10 được anh đón nhận một cách đầy tự tin, khi Yamal duy trì phong độ đáng kinh ngạc. Có vẻ như Yamal sẽ tiếp tục lập thêm nhiều kỷ lục cá nhân trong mùa giải 2025/26.