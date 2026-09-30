Thua Thái Lan, đội tuyển Việt Nam có văng khỏi Top 100 FIFA?

Thất bại trước đại kình địch không chỉ mang lại nỗi buồn về mặt thành tích tại giải đấu khu vực, mà còn để lại những hệ lụy trực tiếp lên thứ hạng quốc tế. Theo cập nhật thứ hạng theo thời gian thực từ FIFA đêm 29/9, trận thua này đã khiến đội tuyển Việt Nam bị trừ 4,87 điểm, qua đó tụt 1 bậc, xuống đứng thứ 100 thế giới.

HLV Kim Sang-sik động viên các học trò sau trận thua Thái Lan.

Hiện tại, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik sở hữu 1235,82 điểm, chỉ còn hơn nhóm bám đuổi phía sau một khoảng cách không quá lớn. Xếp ngay sau Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA hiện là El Salvador, đội đang có 1217,95 điểm, kém chúng ta 17,87 điểm.

Trái ngược với Việt Nam, đội tuyển Thái Lan lại trải qua chuỗi ngày thăng hoa trên bảng xếp hạng FIFA. Nhờ 2 trận thắng liên tiếp ở bảng B (đè bẹp Pakistan 4-0 trước khi vượt qua Việt Nam 2-0), "Voi chiến" đã tăng 1 bậc, chính thức vươn lên hạng 90 thế giới với 1258,84 điểm. Sự bứt phá mạnh mẽ giúp Thái Lan củng cố vững chắc vị thế số 1 Đông Nam Á, đồng thời bỏ xa đội thứ nhì khu vực là Việt Nam tới 10 bậc trên bảng xếp hạng.

Về phần đội tuyển Việt Nam, việc chạm mốc ranh giới nguy hiểm trên bảng xếp hạng FIFA lập tức dấy lên mối lo ngại lớn từ người hâm mộ: Liệu Các chiến binh Sao vàng có bị đánh văng khỏi Top 100 thế giới trong đợt công bố chính thức sắp tới?

Thứ hạng chính thức tiếp theo của các đội tuyển sẽ được FIFA công bố vào ngày 7/10. Nhưng câu trả lời phụ thuộc rất lớn vào màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam ở lượt trận cuối cùng bảng B.

Hoàng Đức và các đồng đội vẫn còn mục tiêu để chiến đấu trong trận gặp Pakistan.

Dù đã chính thức hết cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng cùng tấm vé vào chung kết, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn buộc phải giành một chiến thắng đậm trước Pakistan vào ngày 2/10. Đây không còn là trận đấu thủ tục, mà là cuộc chiến sinh tồn để tích lũy điểm số, ngăn chặn đà sụt giảm nguy hiểm trên bảng xếp hạng FIFA.

Cơ hội tranh chức vô địch đã khép lại với nhiều tiếc nuối, nhưng cuộc đua bảo vệ danh dự và vị thế trên bản đồ bóng đá thế giới của đội tuyển Việt Nam lúc này mới chỉ bắt đầu giai đoạn căng thẳng nhất.

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