Báo Thái Lan tự hào vì đội nhà thắng Việt Nam, HLV Hudson vẫn bị "ném đá"

ĐT Thái Lan vừa giành chiến thắng 2-0 trước ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trận thắng này giúp "Voi chiến" gần như chắc chắn giành ngôi đầu bảng và được vào đá chung kết. Đa phần các tờ báo của Thái Lan đều gửi lời chúc mừng tới thầy trò HLV Hudson với chiến công này. Tờ Khaosod gọi đây là "màn phục thù ngọt ngào" sau trận thua tại chung kết AFF Cup 2026.

Báo Thái tự hào vì "Voi chiến" có màn "phục thù ngọt ngào" trước ĐT Việt Nam

Những tờ báo lớn khác của Thái Lan như Goal phiên bản Thái, Siam Sport hay Thairath đều tán dương màn trình diễn của "Voi chiến" trước ĐT Việt Nam. Không những vậy, tờ Siam Sport còn tự hào thông báo ĐT Thái Lan đã lọt vào Top 90 trên bảng xếp hạng FIFA sau chiến công này.

"FIFA vừa cập nhật bảng xếp hạng thế giới theo thời gian thực, cho thấy ĐTQG Thái Lan đã thăng một bậc, từ vị trí thứ 91 lên thứ 90 với tổng cộng 1.258,84 điểm. Sự thăng tiến ấn tượng này nhờ vào hai chiến thắng tại giải FIFA ASEAN Cup 2026. "Voi chiến" đã thắng đậm Pakistan 4-0 và đánh bại đối thủ kình địch Việt Nam với tỷ số 2-0.

Ngược lại, thất bại này đã ảnh hưởng trực tiếp đến ĐT Việt Nam, khiến họ tụt hai bậc xuống vị trí thứ 99 trên bảng xếp hạng thế giới với 1.235,82 điểm. Dù bị tụt hạng, "Những chiến binh Sao Vàng" vẫn giữ vững vị thế là đội bóng xếp thứ hai tại khu vực ASEAN, chỉ đứng sau Thái Lan".

HLV Hudson nhận "mưa gạch" từ fan cuồng Thái Lan

Một điểm khá lạ lùng là HLV Anthony Hudson đang phải nhận "mưa gạch đá" từ cổ động viên Thái Lan sau chiến thắng trước ĐT Việt Nam. Một bộ phận người hâm mộ Thái Lan chỉ trích lối đá "ưu tiên kết quả" mà ông thầy này đang áp dụng.

HLV Anthony Hudson bị chỉ trích vì lối đá tiêu cực

"Tôi không hiểu tại sao Thái Lan lại phải lui về phòng ngự 11 sau khi có được bàn thắng sớm. Chúng ta thi đấu như thể đang chờ thua ấy", "Thật sự khó chịu khi chứng kiến đội bóng tôi yêu lại phải chơi phòng ngự bị động như vậy", "Tại sao chúng ta lại phải áp dụng lối chơi tiêu cực như vậy?"... là những bình luận tiêu biểu trên mạng xã hội về đề tài này.

Thậm chí một vài người còn nâng cao quan điểm rằng ĐT Thái Lan sẽ phải đối đầu với những đối thủ mạnh hơn trong tương lai thế nào đây khi đá với Việt Nam đã phải phòng ngự tiêu cực. Đó là lý do người hâm mộ Thái Lan vẫn không hài lòng dù giành chiến thắng.