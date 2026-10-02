Nhận định bóng đá Việt Nam - Pakistan: Thắng để lấy lại niềm tin (FIFA ASEAN Cup)

Chiến thắng để giải tỏa áp lực

Trận thua 0-2 trước Thái Lan đã chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại của ĐT Việt Nam, đồng thời khiến đội bóng của HLV Kim Sang Sik không còn cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng B. Nhưng giải đấu chưa kết thúc. Việt Nam vẫn cần giành chiến thắng trước Pakistan để bảo vệ vị trí thứ hai bảng B, qua đó hướng tới trận tranh hạng Ba.

ĐT Việt Nam cần một trận thắng thuyết phục trước Pakistan để lấy lại niềm tin.

Quan trọng hơn, đây là lúc đội tuyển cần nhanh chóng trở lại sau cú sảy chân. Một kết quả tích cực sẽ giúp các cầu thủ giải tỏa sức ép và tạo tâm thế tốt hơn cho trận đấu cuối cùng của giải. Thất bại trước Thái Lan chắc chắn mang đến những tiếc nuối, đặc biệt khi Việt Nam bước vào trận đấu với chuỗi thành tích bất bại kéo dài.

Tuy nhiên, việc tiếp tục nhìn lại trận thua không giúp ích nhiều cho chặng đường còn lại. Về lý thuyết, đây là trận đấu mà Việt Nam được đánh giá cao hơn đáng kể. Khoảng cách về thứ hạng, kinh nghiệm và chất lượng cầu thủ đều nghiêng về "Những chiến binh sao vàng".

Một chiến thắng vì thế không chỉ giúp Việt Nam hoàn thành mục tiêu về thứ hạng mà còn có giá trị về tinh thần. Sau khi chuỗi bất bại bị chặn lại, cảm giác chiến thắng sẽ giúp các cầu thủ lấy lại sự tự tin trước trận tranh hạng ba.

HLV Kim Sang Sik có thể trao cơ hội cho nhiều cầu thủ dự bị

Trận đấu với Pakistan cũng là thời điểm thích hợp để HLV Kim Sang Sik điều chỉnh đội hình. Một số trụ cột có thể được giảm tải sau những trận đấu liên tiếp, trong khi các cầu thủ chưa thi đấu nhiều sẽ đứng trước cơ hội chứng minh năng lực.

Trung Kiên, Văn Đô, Minh Khoa, Ngô Đăng Khoa hay Williams Minh Hoàng có thể được kỳ vọng nhiều hơn. Đặc biệt, sự vắng mặt của Nguyễn Xuân Son do chấn thương khiến bài toán hàng công trở thành vấn đề đáng chú ý. Williams Minh Hoàng có thể tiếp tục được sử dụng ở vị trí cao nhất.

Đây là cơ hội để tiền đạo này tạo dấu ấn rõ nét hơn sau những lần được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội. Đình Bắc cũng là nhân tố đáng chờ đợi. Sau khi ghi bàn quyết định trong trận thắng Philippines và lần đầu mang băng đội trưởng khi đá chính, cầu thủ trẻ này có thể tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong các phương án tấn công của Việt Nam.

Pakistan từng khiến Philippines phải chia điểm

Pakistan đang đứng thứ 198 thế giới theo bảng xếp hạng FIFA và thua Thái Lan 0-4 ở trận ra quân. Những con số này cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa họ với Việt Nam. Dù vậy, Pakistan đã cho thấy tinh thần thi đấu đáng ghi nhận ở trận gặp Philippines. Bị đối thủ dẫn trước 2-0, đội bóng Nam Á vẫn ghi liền hai bàn trong hiệp hai để giành lại một điểm.

Pakistan từng xuất sắc cầm hoà Philippines 2-2.

Đó là lý do Việt Nam cần duy trì sự tập trung trong toàn bộ trận đấu. Pakistan nhiều khả năng sẽ lựa chọn cách chơi phòng ngự chặt và chờ cơ hội phản công, thay vì chủ động chơi đôi công. Nếu Việt Nam sớm có bàn thắng, thế trận có thể trở nên thuận lợi hơn.

Ngược lại, việc bỏ lỡ cơ hội hoặc để đối thủ duy trì tỷ số cân bằng quá lâu có thể khiến áp lực quay trở lại với các học trò của HLV Kim Sang Sik. Với chất lượng đội hình vượt trội, Việt Nam được kỳ vọng sẽ kiểm soát trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội. Một chiến thắng cách biệt vừa phải là kịch bản có khả năng xảy ra.

Dự đoán ĐT Việt Nam thắng Pakistan với tỉ số 2-0

Thông tin lực lượng

ĐT Việt Nam: Xuân Son vắng mặt do chấn thương và đã trở về nước điều trị. Phạm Gia Hưng cũng phải về nước lo việc gia đình. Trong khi thủ môn Patrik Lê Giang phải khâu 2 mũi ở tay sau trận thua Thái Lan, khả năng ra sân còn bỏ ngỏ.

ĐT Pakistan: Có lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến

ĐT Việt Nam: Trần Trung Kiên, Trương Tiến Anh, Adou Minh, Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Xuân Mạnh, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Phạm Thành Long, Võ Hoàng Minh Khoa, Williams Minh Hoàng, Nguyễn Hai Long, Đình Bắc.

ĐT Pakistan: Butt, Fazal, Afridi, Iqbal, Suliman, Shahzad, Ghazi, Akbar Khan, Nawaz, Mahmood, Haris Zeb.