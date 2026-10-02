7 phút bù giờ náo loạn & 9 bàn thắng đưa Indonesia vào chung kết FIFA ASEAN Cup

Những phút bù giờ trận đấu giữa Indonesia và Bangladesh trên sân Bung Karno tối ngày 1/10 thuộc lượt trận cuối của bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Biết tin ở trận đấu cùng giờ Malaysia dẫn Singapore 6 bàn, các cầu thủ Indonesia dồn toàn lực lên tấn công nhằm ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới Bangladesh càng tốt.

Ban đầu, trọng tài cho trận đấu có đúng 2 phút bù giờ. Sau khi đội chủ nhà khiếu nại và cộng thêm thời gian xô xát giữa hai bên, thời gian bù giờ của trận đấu tăng lên 7 phút.

Ở phút bù giờ thứ 4, trận đấu trở nên căng thẳng hơn khi cầu thủ hai bên lao vào xô xát với nhau. Nguyên do đến từ một tình huống chủ động câu giờ của cầu thủ Bangladesh khiến các cầu thủ chủ nhà nổi cáu.

Các trọng tài phải làm việc hết công suất mới có để can cầu thủ Indonesia và Bangladesh.

Một cầu thủ dự bị của Indonesia lao vào đòi ăn thua đủ với nhóm cầu thủ Bangladesh.

HLV trưởng Thomas Dooley của ĐT Bangladesh cũng phải chạy vào sân ngăn học trò ẩu đả.

Khi ấy, tỉ số trận đấu đang là 7-2 nghiêng về Indonesia, kết quả khiến đội chủ nhà mất vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

Tuy vậy, sau màn xô xát, các cầu thủ Indonesia thi đấu còn bùng nổ hơn nữa với 2 bàn thắng của Kevin Diks và Mitchell Lee Baker để giúp Indonesia vươn lên dẫn 9-2.

Các cầu thủ Indonesia vỡ oà sau bàn thắng ấn định chiến thắng 9-2 của Mitchell Lee Baker.

Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, cầu thủ và ban huấn luyện hai đội tiếp tục có những tranh cãi và xô xát với nhau.

Cầu thủ Indonesia và Bangladesh gây hấn một lúc lâu sau trận đấu.

Trong khi ở một góc sân, các cầu thủ khác của Indonesia bật tung cảm xúc, khi biết tin đội nhà chính thức giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 (bằng điểm, bằng hiệu số bàn thắng với Malaysia, nhưng có tổng số bàn thắng nhiều hơn 2 bàn).

Sân vận động Bung Karno như "nổ tung" cùng với màn ăn mừng vé chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 của thầy trò HLV John Herdman.

Mitchell Lee Baker trở thành "người hùng" của Indonesia với 5 bàn thắng vào lưới Bangladesh.

HLV John Herdman được các cầu thủ Indonesia tung lên ăn mừng chiến thắng "không tưởng" trước Bangladesh.

Khoảng 3 vạn cổ động viên Indonesia nán lại sân Bung Karno để chia vui cùng đội nhà.