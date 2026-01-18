Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

HLV U23 Trung Quốc bức xúc vì lịch thi đấu, nói gì về U23 Việt Nam trước bán kết?

Sự kiện: U23 Việt Nam Giải U23 châu Á 2026

HLV trưởng Antonio Vicente Puche của U23 Trung Quốc nhận được câu hỏi liên quan đến U23 Việt Nam, sau chiến thắng lịch sử trước U23 Uzbekistan ở vòng tứ kết để giành vé vào bán kết.

😤 HLV U23 Trung Quốc bức xúc vì lịch thi đấu: “Điều này không bình thường”

Chiến thắng lịch sử trước U23 Uzbekistan sau loạt sút luân lưu nghẹt thở đã đưa U23 Trung Quốc lần đầu tiên vào bán kết U23 châu Á 2026. Sau trận, HLV Antonio Vicente Puche không giấu được cảm xúc, đồng thời lần đầu lên tiếng về cuộc đối đầu sắp tới với U23 Việt Nam vào 22h30 ngày 20/1.

Các cầu thủ U23 Trung Quốc ăn mừng chiến thắng lịch sử trước U23 Uzbekistan.

Các cầu thủ U23 Trung Quốc ăn mừng chiến thắng lịch sử trước U23 Uzbekistan.

Phát biểu sau trận tứ kết kéo dài tới loạt sút luân lưu, HLV Antonio Vicente Puche thẳng thắn bày tỏ sự không hài lòng với lịch thi đấu của AFC: “Đó là một trận đấu rất, rất, rất khó khăn. Chúng tôi chỉ có 3 ngày để hồi phục, trong khi Uzbekistan có 4 ngày. Điều này cực kỳ quan trọng”.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh quãng thời gian hồi phục ngắn ngủi, thậm chí bao gồm cả thời gian di chuyển, đã ảnh hưởng lớn đến thể lực cầu thủ. “Chỉ 3–4 ngày bao gồm cả di chuyển là không đủ. Trước trận tôi không nói gì, nhưng sau trận tôi phải nói sự thật. Điều này không bình thường. AFC cần phải xem xét lại”, HLV của U23 Trung Quốc nói.

⚔️ Phòng ngự phản công trước Uzbekistan

Trước câu hỏi về việc U23 Trung Quốc lùi sâu phòng ngự và chờ phản công, HLV Puche cho rằng đây là sự kết hợp giữa đấu pháp chủ động và diễn biến trên sân: “Tôi nghĩ là cả hai. Uzbekistan có nhiều cầu thủ giỏi kiểm soát bóng, rất kỹ thuật. Đối đầu với họ không dễ chút nào, cả trong phòng ngự lẫn tấn công”.

Tuy vậy, ông thầy người Tây Ban Nha cũng nhấn mạnh yếu tố con người và giới hạn thể lực của U23. “Các cầu thủ của tôi không phải quái vật, chỉ là những con người. Rất khó để duy trì cường độ cao suốt cả trận, rất khó để vượt qua giới hạn thể lực. Nhưng hôm nay, chúng tôi đã làm rất tốt”, HLV Antonio Vicente chia sẻ.

HLV trưởng U23 Trung Quốc phàn nàn về lịch thi đấu của U23 châu Á 2026.

HLV trưởng U23 Trung Quốc phàn nàn về lịch thi đấu của U23 châu Á 2026.

🏆 “Lịch sử, giấc mơ và đại tiệc trong phòng thay đồ”

Chiến thắng trước U23 Uzbekistan không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là cột mốc lịch sử với bóng đá trẻ Trung Quốc: “Tất nhiên tôi rất hài lòng, vì đây là lịch sử. Đây là giấc mơ của chúng tôi.

Tôi biết nhiều cầu thủ này từ nhiều năm trước. Họ đã làm việc rất nhiều và xứng đáng với thành quả hiện tại. Tôi thực sự rất hạnh phúc. Chúng tôi mở đại tiệc trong phòng thay đồ để ăn mừng chiến thắng. Điều này là bình thường, rất tuyệt vời. Nhưng cũng rất cảm xúc. Trong sự nghiệp HLV, chỉ vài lần bạn được trải qua những khoảnh khắc như thế”.

❌ Bán kết gặp U23 Việt Nam: “Ngày mai tôi mới xem họ”

Ở bán kết, U23 Trung Quốc sẽ đối đầu U23 Việt Nam, đội vừa loại U23 UAE sau màn rượt đuổi nghẹt thở. Khi U23 Trung Quốc đánh bại U23 Uzbekistan chiều ngày 17/1, HLV Kim Sang Sik và ban huấn luyện U23 Việt Nam cũng có mặt trên khán đài để “xem giò” đối thủ.

Khi được hỏi về U23 Việt Nam trong phòng họp báo, HLV Puche thừa nhận ông chưa xem trận đấu của thầy trò HLV Kim Sang Sik. “Tôi chưa xem trận Việt Nam thắng UAE tại vòng tứ kết. Tôi tập trung hoàn toàn cho tứ kết gặp Uzbekistan của Trung Quốc.

Dẫu vậy, HLV người Tây Ban Nha cho biết U23 Việt Nam không phải đối thủ xa lạ gì đối với U23 Trung Quốc. “Tôi sẽ xem băng hình về đội tuyển U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay. Nhưng tôi biết họ. Chúng tôi đã từng thi đấu với Việt Nam hai lần trong năm ngoái tại các giải đấu giao hữu ở Trung Quốc. Việt Nam không phải đối thủ xa lạ gì đối với chúng tôi”, HLV trưởng U23 Trung Quốc nói thêm.

17/01/2026 22:57 PM (GMT+7)
