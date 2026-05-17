Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Genoa vs Milan
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Inter Milan vs Hellas Verona
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Barcelona vs Real Betis
Arsenal vs Burnley
Thủ môn Neuer trở lại ĐT Đức dự World Cup, hàng loạt huyền thoại chỉ trích

Sự kiện: Đội tuyển Đức World Cup 2026

Neuer sẽ trở lại bắt chính cho ĐT Đức nhưng quyết định này vấp phải không ít sự chỉ trích.

   

Sự trở lại ngay sát giải

Thủ môn kỳ cựu Manuel Neuer sẽ trở lại ĐT Đức để bắt chính tại World Cup 2026. Bất chấp đã chia tay ĐTQG sau EURO 2024, Neuer trở lại sau khi được thuyết phục bởi HLV Julian Nagelsmann lẫn giám đốc Rudi Voller của LĐBĐ Đức.

Manuel Neuer sẽ lại bắt chính cho ĐT Đức ở World Cup

Theo tin từ báo chí Đức, Neuer đã gặp Nagelsmann và Voller nhiều lần trong những tuần qua và cá nhân Nagelsmann đã có mặt tại các trận Bayern Munich thi đấu để theo dõi Neuer. HLV trưởng của “Die Mannschaft” vẫn tin vào đẳng cấp của Neuer dù đã bước sang tuổi 40.

Đây không phải lần đầu tiên Nagelsmann mời một trụ cột lớn tuổi trở lại đội tuyển. Tại EURO 2024, ông cũng đã thuyết phục Toni Kroos trở lại và đó là giải đấu cuối cùng của Kroos trước khi giải nghệ. Cũng như Kroos, Nagelsmann không có sự lăn tăn về Neuer khi tên của thủ môn này đã có trong danh sách 55 tuyển thủ sơ bộ của Đức gửi lên FIFA, và sự trở lại của anh dự kiến sẽ được công bố ngày 21/5, khi ĐT Đức chính thức công bố danh sách dự World Cup.

Thiếu tinh tế

Tuy nhiên, Neuer trở lại là viên thuốc đắng cho Oliver Baumann sau khi Baumann đã bắt chính cho ĐTQG ở vòng loại. Thủ môn 34 tuổi của Hoffenheim đã bắt rất tốt trong màu áo ĐT Đức, không bao giờ mắc sai lầm trực tiếp dẫn tới bàn thua, tuy nhiên quyết định của Nagelsmann dường như đến từ việc Baumann chơi không hay trong màu áo CLB ở giai đoạn cuối mùa giải.

Baumann & HLV Nagelsmann

Tính nhạy cảm của quyết định này đã tạo ra phản ứng tiêu cực từ nhiều cựu danh thủ Đức. Cả Lothar Matthaus lẫn Michael Ballack đều bày tỏ sự không hài lòng với cách ứng xử có phần thiếu tinh tế từ phía Nagelsmann. Matthaus đã từng chứng kiến sự mâu thuẫn ở ĐTQG vì ứng xử của HLV trưởng và ông cảnh báo điều này có thể khiến Nagelsmann mất lòng các tuyển thủ.

“Tôi không biết các cuộc đối thoại đã diễn ra thế nào, nhưng đây là một cái tát vào mặt Baumann. Nếu Nagelsmann nói rằng cậu ấy không đủ tầm bắt chính, được thôi nhưng phải nói thẳng với Baumann thay vì bí mật thảo luận để đưa Neuer trở lại. Rất khó để một cầu thủ toàn tâm toàn ý cho ĐTQG nếu HLV trưởng không tin vào họ và cũng không nói ra sự thiếu tin tưởng đó từ đầu”, Matthaus nói.

Ballack thì cho rằng sự trở lại của Neuer khác hẳn sự trở lại của Kroos. “2 năm trước Kroos quay lại vì ĐT Đức đâu có dự vòng loại EURO. Lần này Baumann đã bắt chính vòng loại, không mắc sai sót nào nên xứng đáng bắt chính vòng chung kết, nhưng bây giờ quyết định đưa Neuer trở lại được đưa ra khi giải đấu cận kề. Chưa kể Neuer gần đây cũng đã mắc tương đối nhiều lỗi”, Ballack đánh giá.

-17/05/2026 14:50 PM (GMT+7)
