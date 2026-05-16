Bố gọi điện cho HLV ngăn cản, ngôi sao trẻ mất suất dự World Cup

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Freiburg vs RB Leipzig
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Bayern Munich vs Köln
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Köln - KOE Köln
-
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Genoa vs Milan
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Juventus vs Fiorentina
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Pisa vs Napoli
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Lazio
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
PVF-CAND vs Hà Nội
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Manchester United vs Nottingham Forest
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Inter Milan vs Hellas Verona
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Brentford vs Crystal Palace
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Sunderland
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs West Ham United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Atlético de Madrid vs Girona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Sevilla vs Real Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Nantes vs Toulouse
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Olympique Marseille vs Rennes
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Strasbourg vs Monaco
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Lyonnais vs Lens
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Barcelona vs Real Betis
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Arsenal vs Burnley
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

Bố gọi điện cho HLV ngăn cản, ngôi sao trẻ mất suất dự World Cup

Sự kiện: World Cup 2026

Tiền đạo 19 tuổi Louey Ben Farhat bị loại khỏi danh sách tham dự World Cup 2026 của Tunisia sau cuộc gọi bất ngờ của bố anh với HLV Sabri Lamouchi.

Theo Buli News, HLV trưởng Sabri Lamouchi quyết định gạch tên tiền đạo trẻ Louey Ben Farhat khỏi danh sách tham dự World Cup 2026 của đội tuyển Tunisia (biệt danh “Đại bàng Carthage”). Lý do đến từ sự can thiệp bất ngờ của gia đình cầu thủ này.

Truyền thông Đức cho biết tiền đạo 19 tuổi đang khoác áo Karlsruhe đang nhận được sự quan tâm ở Giải bóng đá vô địch quốc gia Đức nhờ màn trình diễn ấn tượng ở giai đoạn lượt về của mùa giải. Tuy nhiên, bố của Ben Farhat đã trực tiếp gọi cho HLV Lamouchi và nói rằng con trai mình vẫn còn quá trẻ để góp mặt ở một kỳ World Cup.

Nhà cầm quân người Pháp sau đó cố gắng liên lạc với Ben Farhat để làm rõ sự việc, nhưng không nhận được phản hồi từ cầu thủ này. Điều đó khiến ông quyết định loại anh khỏi danh sách đội tuyển Tunisia tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ben Farhat (áo trắng) bị khỏi danh sách tham dự World Cup 2026 vì cuộc gọi bất ngờ từ bố của anh. (Nguồn: Buli News)

Ben Farhat (áo trắng) bị khỏi danh sách tham dự World Cup 2026 vì cuộc gọi bất ngờ từ bố của anh. (Nguồn: Buli News)

Sự vắng mặt của cầu thủ trẻ khiến nhiều người hâm mộ Tunisia nuối tiếc. Ben Farhat từng phải nghỉ thi đấu phần lớn giai đoạn đầu mùa vì chấn thương, nhưng đã trở lại mạnh mẽ trong màu áo Karlsruhe tại giải hạng 2 Đức. Anh cũng vừa có lần đầu khoác áo đội tuyển Tunisia ở các trận giao hữu gặp Haiti và Canada hồi tháng trước.

Tại World Cup 2026, Tunisia sẽ nằm ở bảng F cùng Nhật Bản, Hà Lan và Thụy Điển. Ngày 16/5, HLV Sabri Lamouchi công bố danh sách 26 cầu thủ của tuyển Tunisia tham dự World Cup 2026 với hàng loạt thay đổi đáng chú ý so với đội hình dự Cúp bóng đá châu Phi 2025. Một số gương mặt cũ không còn góp mặt, trong khi nhiều cầu thủ trẻ được trao cơ hội lên tuyển lần đầu tiên.

Chia sẻ trong buổi họp báo công bố danh sách đội tuyển, Lamouchi thừa nhận việc lựa chọn nhân sự là điều không hề đơn giản. “Đây đều là những quyết định khó khăn. Nhưng tôi không ở đây để làm hài lòng bất kỳ cá nhân nào. Điều tôi hướng tới là mang lại điều tốt nhất cho bóng đá Tunisia và người hâm mộ”, chiến lược gia người Pháp cho biết.

Danh sách đội tuyển Tunisia

Thủ môn: Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Sabri Ben Hassan (Etoile du Sahel), Mouhib Chamekh (Club Africain).

Hậu vệ: Montassar Talbi (Lorient), Dylan Bronn (Servette FC), Omar Rekik (NK Maribor), Adem Arous (Kasimpasa), Raed Chikhaoui (US Monastirienne), Yan Valery (Young Boys Berne), Moutaz Neffati (IFK Norrköping), Mohamed Amine Ben Hamida (Espérance de Tunis), Ali Abdi (Nice).

Tiền vệ: Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt), Mohamed Hadj Mahmoud (Lugano), Hannibal Mejbri (Burnley), Rani Khedhira (Union Berlin), Anis Ben Slimane (Norwich City), Mortadha Ben Ouannes (Kasimpasa), Ismael Gharbi (SC Braga).

Tiền đạo: Khalil Ayari (Paris Saint-Germain), Elias Achouri (FC Copenhague), Elias Saad (Hanovre 96), Firas Chaouat (Club Africain), Hazem Mastouri (Dinamo Makhachkala), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Sebastien Tounekti (Celtic Glasgow).

FIFA nhượng bộ, giảm giá tới 80% để bán bản quyền World Cup 2026 cho Trung Quốc
FIFA nhượng bộ, giảm giá tới 80% để bán bản quyền World Cup 2026 cho Trung Quốc

Sau nhiều tháng đàm phán đầy căng thẳng và gây không ít lo lắng cho người hâm mộ, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) chính thức xác nhận...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Khánh Ly ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/05/2026 09:24 AM (GMT+7)
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN