Tuyển Việt Nam làm mới lực lượng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Borussia M'gladbach vs St. Pauli
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Olympique Marseille vs Auxerre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Ninh Bình vs Công An Hà Nội
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Inter Milan vs Atalanta
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Bayer Leverkusen vs Bayern Munich
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Borussia Dortmund vs Augsburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Atlético de Madrid vs Getafe
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Napoli vs Lecce
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Udinese vs Juventus
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Elche
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Monaco vs Brest
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Barcelona vs Sevilla
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Le Havre vs Olympique Lyonnais
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Real Betis vs Celta de Vigo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Stuttgart vs RB Leipzig
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Lazio vs Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Rennes vs Lille
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Sporting CP vs Bodø / Glimt
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Manchester City vs Real Madrid
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Barcelona vs Newcastle United
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Liverpool vs Galatasaray
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Bayern Munich vs Atalanta
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Midtjylland vs Nottingham Forest
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Porto vs Stuttgart
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Aston Villa vs Lille
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Real Betis vs Panathinaikos
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Tuyển Việt Nam làm mới lực lượng

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam

Trong danh sách sơ bộ của tuyển Việt Nam lần này còn có sự xuất hiện đồng thời 3 thủ môn Việt kiều

Chuẩn bị lực lượng cho trận tái đấu Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra cuối tháng 3-2026, huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik đã triệu tập nhiều cầu thủ thi đấu nổi bật tại V-League thời gian qua.

So với trận thua đậm Malaysia hồi tháng 6-2025, danh sách hội quân của tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 3-2026 có sự trở lại của những hậu vệ giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu và Bùi Hoàng Việt Anh. Bộ 3 hậu vệ lừng danh, xuất thân từ "lò" đào tạo Hà Nội này từng là trụ cột của tuyển quốc gia thời HLV Park Hang-seo nhưng đã trải qua thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Đình Trọng và Văn Hậu là thành viên đội tuyển U20 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn tham dự FIFA U20 World Cup 2017. Sau đó, bộ đôi này được HLV Park trọng dụng trong hành trình đoạt ngôi á quân Giải U23 châu Á, hạng tư ASIAD và vô địch AFF Cup trong cùng năm 2018.

Sự nghiệp quốc tế của Đình Trọng và Văn Hậu bị gián đoạn nhiều lần vì chấn thương. Đình Trọng từng đứt dây chằng cả 2 đầu gối, mẻ xương mu bàn chân và rách sụn chêm đầu gối. Trung vệ gốc Hà Nội này lấy lại phong độ từ mùa giải 2023-2024.

Trong khi đó, những lần chấn thương của Văn Hậu cũng không thua kém Đình Trọng. Anh bị viêm điểm bám gót chân Achilles, trải qua nhiều đợt phẫu thuật và nghỉ thi đấu lâu dài. Đầu tháng 12-2025, Văn Hậu mới trở lại thi đấu và nhanh chóng khẳng định vai trò quan trọng trong màu áo Câu lạc bộ (CLB) Công an Hà Nội.

Sự trở lại của những hậu vệ "thép" thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội sẽ giúp HLV Kim Sang-sik giải bài toán phòng ngự chống bóng bổng. Đây là điểm yếu từng khiến tuyển Việt Nam thất bại khi chạm trán các cầu thủ nhập tịch "lậu" của tuyển Malaysia trước đó.

Tuyển Việt Nam đang hoàn thiện lực lượng, tăng chất lượng chuyên môn khi có sự góp mặt của nhiều tân binh. (Ảnh: VFF)

Dịp này, ông Kim cũng gây chú ý khi điền tên chân sút nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo) vào danh sách hội quân tuyển Việt Nam. Tiền vệ gốc Brazil sinh năm 1994 này là học viên xuất sắc của "lò" đào tạo La Masia (Barcelona), giàu kỹ thuật cá nhân, chơi bóng ngẫu hứng, sáng tạo và đã khẳng định tài năng ở V-League. Cầu thủ của CLB Hà Nội này đang có phong độ ấn tượng, hiệu suất ghi bàn khá tốt, với 6 bàn thắng và 7 kiến tạo chỉ sau 9 lần ra sân từ tháng 10-2025.

Khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp, nhãn quan chiến thuật tốt cùng những đường chuyền mang tính đột biến của Hoàng Hên sẽ giúp HLV Kim Sang-sik xây dựng thêm nhiều phương án tấn công đa dạng. Tuyển Việt Nam khi đó sẽ tăng độ "sát thương" trong kiểm soát bóng và chuyển đổi trạng thái linh hoạt.

Đáng chú ý, trong danh sách sơ bộ của tuyển Việt Nam lần này còn có sự xuất hiện đồng thời 3 thủ môn Việt kiều, gồm Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip và Patrik Lê Giang. Đây là lần đầu tiên, cả 3 thủ môn Việt kiều cùng có tên trong danh sách sơ bộ của đội tuyển Việt Nam.

Trước khi bước vào trận giao hữu với tuyển Bangladesh trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) ngày 26-3, HLV Kim Sang-sik và dàn trợ lý sẽ có thêm một lần sàng lọc lực lượng tuyển Việt Nam, tuyển chọn nòng cốt trong khoảng 50 cầu thủ của danh sách sơ bộ. 

Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã dập tắt những hy vọng của LĐBĐ Malaysia (FAM) về việc đảo ngược án phạt của LĐBĐ Thế giới (FIFA). Vào ngày 31/3 tới...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tường Phước ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/03/2026 05:54 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Đội tuyển Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN