Thép xanh Nam Định đón ngoại binh trị giá 600.000 euro trở lại

Đầu mùa giải 2025/2026, để chuẩn bị cho việc phải tham dự cả 4 giải đấu gồm V.League, Cúp quốc gia, AFC Champions League Two và ASEAN Club Championship (Cúp CLB Đông Nam Á), Thép xanh Nam Định đã mang về hàng loạt ngoại binh, trong đó có những cái tên được định giá rất cao, điển hình như Mahmoud Eid.

Mahmoud Eid sinh ngày 26/6/1993 tại Nykoping, Thụy Điển. Cầu thủ 32 tuổi mang cả quốc tịch Thụy Điển và Palestine nhưng anh lựa chọn khoác áo ĐT Palestine và đã có 26 lần ra sân từ năm 2014 đến nay, ghi 1 bàn thắng.

Mahmoud Eid trong màu áo PVF-CAND. Ảnh: PVF-CAND.

Ngoài vị trí sở trường là tiền vệ cánh, Mahmoud Eid còn có thể thi đấu tốt trong vai trò tiền đạo cắm. Chân sút người Palestine được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 600.000 euro.

Mahmoud Eid trưởng thành từ lò đào tạo CLB Hammarby (Thụy Điển). Từ khi thi đấu chuyên nghiệp năm 2011, anh lần lượt khoác áo Hammarby, Vasalunds IF, Nykopings BIS, Atvidaberg, Kalmar FF, Mjondalen IF (cho mượn), GAIS (cho mượn), Persebaya Surabaya, Mesaimeer, Al-Muharraq, Nongbua Pitchaya và Bangkok United.

Trước khi tới Việt Nam thi đấu, Mahmoud Eid đã thi đấu tổng cộng 298 trận ở cấp độ CLB (ra sân tổng cộng 19.700 phút), ghi 88 bàn và có 53 pha kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công. Chính vì vậy, tiền đạo sở hữu chiều cao 1m83 này nhận được nhiều sự kỳ vọng. Tuy vậy, Mahmoud Eid đã không đáp ứng được yêu cầu.

Mahmoud Eid chỉ ra sân vỏn vẹn 8 trận, trong đó chỉ có 1 trận tại V.League và không ghi bàn thắng nào trong giai đoạn 1 của mùa giải 2025/2026.

Những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng giữa mùa, Thép xanh Nam Định đã quyết định gửi Mahmoud Eid tới PVF-CAND thi đấu theo dạng cho mượn tới cuối mùa.

Với kinh nghiệm thi đấu dày dạn cùng khả năng hoạt động rộng trên hàng công, Mahmoud Eid nhanh chóng hoà nhập cùng PVF-CAND và có những đóng góp đáng kể trong hành trình giúp đội bóng này trụ hạng thành công. Cụ thể, anh ra sân 9 trận và ghi 3 bàn thắng.

Sau khi kết thúc quãng thời gian thi đấu theo dạng cho mượn tại PVF-CAND, Mahmoud Eid đã chính thức trở lại Thép xanh Nam Định để chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo. Sự trở lại của cầu thủ mang hai dòng máu Palestine - Thụy Điển được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường sức sáng tạo nơi tuyến giữa của đội bóng thành Nam.