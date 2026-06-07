Đua trụ hạng V-League vòng cuối: PVF-CAND thoát hiểm thần kỳ, đội nào xuống hạng?

Trước vòng đấu cuối, có đến 3 đội là Becamex TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và PVF-CAND có cùng 21 điểm. Vì thế, cuộc đua trụ hạng ở vòng hạ màn vô cùng hấp dẫn.

Ở lượt đấu cuối, Đà Nẵng tiếp Thanh Hóa trên sân nhà; PVF-CAND hành quân đến sân của Sông Lam Nghệ An còn Becamex TP. Hồ Chí Minh tiếp Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà.

PVF-CAND phải đá play-off trụ hạng

Becamex TP. Hồ Chí Minh là đội khởi đầu tốt nhất khi Bùi Vĩ Hào mở tỷ số ngay phút thứ 4. Lúc này, Becamex TP. Hồ Chí Minh là đội ở vị trí an toàn. Thế nhưng, các kết quả sau đó lại không chiều ý đội bóng phía Nam.

PVF-CAND xuất sắc đánh bại SLNA 3-1 ngay trên sân khách. Nhờ vậy, đội bóng này tránh được suất xuống hạng. Tuy vậy, PVF-CAND vẫn phải trải qua trận play-off trụ hạng khi xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng.

Đội hoàn toàn thoát hiểm là Đà Nẵng. Ở lượt đấu cuối, đội bóng sông Hàn đại thắng Thanh Hóa 4-0 trên sân nhà.

Với việc cả Becamex TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và PVF-CAND cùng thắng lượt cuối, ba đội này có cùng 24 điểm ở lượt đấu cuối. Nhưng như đã nói, Becamex TP. Hồ Chí Minh là đội xuống hạng, PVF-CAND phải đá play-off còn Đà Nẵng hoàn thành mục tiêu kết thúc mùa giải ở vị trí an toàn.