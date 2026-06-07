Cầu thủ "Chelsea Việt Nam" bật khóc khi phải xuống hạng sau 22 năm

Chiều ngày 7/6, Becamex TP.HCM có cuộc tiếp đón HAGL ở lượt trận cuối cùng của V-League 2025/26. Ở trận đấu này, đội bóng đất Thủ Dầu Một không còn quyền tự quyết trong cuộc đua trụ hạng với PVF-CAND và Đà Nẵng, do Becamex TP.HCM thua đối đầu cả hai đội bóng kể trên.

Dù vậy, Minh Khoa và đồng đội vẫn thi đấu đầy nỗ lực với hy vọng "còn nước, còn tát".

Chung cuộc, Becamex TP.HCM đánh bại HAGL với tỉ số 3-1.

Nhưng do PVF-CAND và Đà Nẵng cùng thắng ở lượt đấu này, nên Becamex TP.HCM chính thức phải xuống hạng, dù có cùng 24 điểm với hai đối thủ.

Kết thúc trận đấu, các cầu thủ Becamex TP.HCM vô cùng buồn bã khi nhận tin đội bóng bị rớt xuống giải hạng Nhất.

Tổng giám đốc Đặng Trần Chỉnh cùng các cầu thủ Becamex TP.HCM đi cảm ơn số ít người hâm mộ nán lại sân vận động Gò Đậu.

Gương mặt thất thần của Minh Khoa sau khi đội nhà phải xuống hạng. Khi trận đấu diễn ra, Minh Khoa liên tục quay ra bên ngoài sân hỏi các phóng viên về kết quả các trận đấu cùng giờ...

"Chúng tôi hiểu được sự thất vọng, nỗi buồn và những cảm xúc mà người hâm mộ đang trải qua sau một mùa giải không trọn vẹn. Đó là cũng là điều mà toàn đội đã và đang trăn trở. Xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến tất cả những người hâm mộ đã luôn yêu thương, tin tưởng và đồng hành cùng đội bóng", đội bóng từng được mệnh danh như "Chelsea Việt Nam" gửi lời xin lỗi người hâm mộ sau trận đấu.

Tiền đạo Việt Cường không thể cầm được nước mắt khi Becamex TP.HCM phải xuống hạng sau 22 năm chơi ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

HLV Hứa Hiền Vinh cũng không thể giấu nổi sự thất vọng.

Ông Vinh nhận nhiệm vụ làm HLV trưởng Becamex TP.HCM vào giai đoạn cuối mùa, nhưng cũng không thể giúp đội chủ sân Gò Đậu trụ lại V-League.

Tiền đạo Bùi Vĩ Hào cũng rơm rớm nước mắt sau trận đấu cuối cùng của Becamex TP.HCM ở V-League 2025/26.

Hậu vệ Hồ Tấn Tài không thi đấu ở trận này nhưng vẫn xuống sân để động viên các đồng đội ở Becamex TP.HCM.