Video bóng đá Becamex TP HCM – HAGL: Siêu phẩm muộn màng, cái kết cay đắng (V-League)

Becamex TP HCM được thi đấu trên sân nhà ở vòng đấu cuối cùng của V-League 2025/26. Họ cần 3 điểm để nuôi hy vọng trụ hạng. Bởi vậy, chủ nhà nhập cuộc rất quyết tâm. Ngay phút thứ 5, họ đã có bàn mở tỉ số.

Hai đội chơi không khoan nhượng

Một đường bấm bóng đẹp và Vĩ Hào băng xuống bắt vô lê luôn khiến thủ thành Trung Kiên không kịp phản xạ. Bàn thắng sớm giúp Becamex TP HCM chơi tự tin hơn hẳn. Đội khách còn gặp bất lợi khi tiền đạo chủ lực Conceicao dính chấn thương và phải rời sân.

Rơi vào thế bất lợi nhưng HAGL chơi rất kiên cường. Họ có được bàn thắng gỡ hòa ở phút 39 với tình huống chạm bóng may mắn của Gia Bảo. Cuối hiệp một, trọng tài xem lại băng hình và may cho HAGL là Minh Tâm chỉ phải nhận thẻ vàng.

Sang hiệp hai, Becamex TP HCM dồn lên tìm bàn thắng. Sau nhiều nỗ lực, họ có được bàn thắng rất đẹp ở phút 60. Việt Cường khiến toàn bộ hàng phòng ngự của HAGL lỡ trớn rồi tung cú cứa lòng hạ gục thủ thành Trung Kiên.

Cuối trận, tiền đạo vào sân thay người Oduenyi tung cú sút trái phá để ấn định tỉ số 3-1 của trận đấu. Tuy nhiên, chiến thắng này là không đủ cho Becamex TP HCM khi PVF CAND và Đà Nẵng đều thắng. Mặc dù cùng có 24 điểm nhưng Becamex TP HCM thua về chỉ số đối đầu nên đứng thứ 14 chung cuộc và rớt hạng.

Tỉ số chung cuộc: Becamex TP HCM 3-1 HAGL (H1: 1-1)

Ghi bàn:

Becamex TP HCM: Vĩ Hào 5’, Việt Cường 60', Oduenyi 88'

HAGL: Gia Bảo 39’

Đội hình xuất phát

Becamex TP HCM: Minh Toàn, Tùng Quốc, Thành Kiên, Đình Khương, Thành Nhân, Thanh Hậu, Hoàng Bảo, Trung Hiếu, Minh Khoa, Vĩ Hòa, Việt Cường

HAGL: Trung Kiên, Anh Tài, Văn Triệu, Jairo, Phước Bảo, Quang Kiệt, Vĩnh Nguyên, Marciel, Conceicao, Minh Tâm, Gia Bảo

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