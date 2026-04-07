Thể Công - Viettel đề xuất mời trọng tài ngoại cho hai trận cầu then chốt gặp Ninh Bình

Theo đó, CLB Thể Công - Viettel mong muốn sử dụng trọng tài ngoại cho trận đấu gặp CLB Ninh Bình thuộc vòng 21 LPBank V.League 2025/2026, cũng như trận bán kết Cúp Quốc gia diễn ra ngày 11/6.

Phía Thể Công - Viettel nhấn mạnh, đây là các trận đấu có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua thứ hạng và cơ hội cạnh tranh danh hiệu của các đội bóng.

Trận đấu ngày 5/4/2026 giữa CLB Sông Lam Nghệ An và CLB Thể Công - Viettel xuất hiện tình huống gây tranh cãi khi bàn thắng của Lucao không được trọng tài công nhận.

"Nhằm góp phần đảm bảo tính công bằng, khách quan, minh bạch trong công tác điều hành trận đấu, đồng thời nâng cao uy tín, chất lượng chuyên môn của giải đấu, CLB Thể Công - Viettel trân trọng đề xuất Công ty VPF: cử tổ trọng tài quốc tế người nước ngoài (trọng tài chính, trọng tài VAR và các trợ lý nếu có) tham gia điều hành hai trận đấu nêu trên”, văn bản nêu rõ.

Hiện tại, đội bóng đang chờ phản hồi chính thức từ phía Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Thể Công - Viettel đưa ra đề xuất tương tự. Trước đó, vào ngày 18/11/2025, đội bóng này từng kiến nghị mời trọng tài ngoại nhưng không được chấp thuận.