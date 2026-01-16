Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Thầy Kim “truyền lửa” U23 Việt Nam trước giờ G: “Ai cũng đau, nhưng phải vượt qua để thắng UAE”

Sự kiện: U23 Việt Nam HLV Kim Sang Sik Giải U23 châu Á 2026

Trước thềm trận tứ kết U23 châu Á gặp U23 UAE (22h30 ngày 16/1), HLV Kim Sang Sik đã có những lời động viên đầy cảm xúc, thẳng thắn nhưng giàu năng lượng, tiếp thêm tinh thần chiến đấu cho các học trò đang chịu áp lực thể lực sau vòng bảng căng thẳng.

💬 “Ai cũng đau và mệt, nhưng phải chịu đựng để chiến thắng”

Trong buổi tập chiều 15/1, HLV Kim Sang Sik không né tránh thực tế khi thừa nhận các cầu thủ U23 Việt Nam đều đang chịu ảnh hưởng về thể lực sau 3 trận đấu căng thẳng ở vòng bảng. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh tinh thần vượt khó mới là yếu tố quyết định ở thời điểm then chốt của giải đấu.

HLV Kim Sang Sik muốn học trò giữ tinh thần tích cực trước trận quyết định với U23 UAE.

HLV Kim Sang Sik muốn học trò giữ tinh thần tích cực trước trận quyết định với U23 UAE.

“Tập luyện và thi đấu thì ai cũng có thể bị đau. Ở đây ai cũng đau và mệt đúng không? Ai không bị đau thì giơ tay lên”, HLV Kim Sang Sik nói thẳng với các học trò. Theo chiến lược gia sinh năm 1976, điều quan trọng không phải là tránh né nỗi đau, mà là chấp nhận và vượt qua nó.

“Biết là mình đau, nhưng tôi hy vọng chúng ta cố gắng chịu đựng và vượt qua. Đối phương còn đang mệt hơn cả mình cơ”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ với các tuyển thủ U23 Việt Nam.

⚡ Tinh thần tích cực – chìa khóa vượt ải UAE

Không chỉ động viên về mặt tâm lý, HLV Kim Sang Sik còn liên tục nhấn mạnh yêu cầu giữ vững tinh thần tích cực, coi đó là “vũ khí” quan trọng nhất trước U23 UAE, đối thủ được đánh giá cao ở tứ kết. “Chúng ta luôn phải hướng đến tinh thần tích cực nhất có thể, cố gắng vượt qua mọi nỗi đau, để giành chiến thắng”.

Thông điệp ngắn gọn nhưng dứt khoát cho thấy quyết tâm của ban huấn luyện trong việc giúp U23 Việt Nam bước vào trận đấu với tâm thế không sợ hãi, không chùn bước. Không chỉ bị bào mòn thể lực, U23 Việt Nam còn đang đối mặt với nguy cơ lớn về lực lượng khi có tới 7 cầu thủ đã nhận thẻ vàng sau vòng bảng.

Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ tấm thẻ nào ở tứ kết cũng có thể khiến đội hình sứt mẻ nghiêm trọng nếu giành quyền đi tiếp. Trong bối cảnh đó, việc giữ được cái đầu lạnh, chơi kỷ luật nhưng vẫn quyết liệt là yêu cầu then chốt mà ban huấn luyện đặt ra cho các cầu thủ.

Đình Bắc tập trở lại nhưng khả năng ra sân còn bỏ ngỏ.

Đình Bắc tập trở lại nhưng khả năng ra sân còn bỏ ngỏ.

🚑 Đình Bắc, Văn Thuận tập trở lại – khả năng ra sân vẫn bỏ ngỏ

Về chuyên môn, buổi tập của U23 Việt Nam diễn ra với cường độ vừa phải, ưu tiên sự tập trung và tính chiến thuật. Ban huấn luyện U23 Việt Nam cho các cầu thủ khởi động kỹ, sau đó tập chuyền bóng, thử nghiệm các phương án tấn công với một và hai tiền đạo.

Bên cạnh đó, những bài tập về tình huống cố định cũng được chú trọng nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng cho kịch bản trận đấu căng thẳng, nơi chỉ một khoảnh khắc có thể quyết định kết quả. Về tình hình lực lượng, U23 Việt Nam đón nhận tín hiệu tích cực khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và Lê Văn Thuận đã có thể trở lại tập luyện cùng toàn đội trong buổi chiều 15/1.

Tuy nhiên, ban huấn luyện vẫn tỏ ra thận trọng. Khả năng ra sân của cả hai cầu thủ này trong trận tứ kết gặp U23 UAE vẫn còn bỏ ngỏ, tùy thuộc vào tiến triển thể trạng trong những giờ cuối trước trận đấu.

Với tinh thần quyết tâm, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đặc biệt là “liều doping tinh thần” từ HLV Kim Sang Sik, U23 Việt Nam đang sẵn sàng bước vào trận chiến sinh tử với U23 UAE, nơi bản lĩnh và ý chí sẽ được đặt lên hàng đầu.

Theo Đăng Khoa - Ảnh Ted Trần ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/01/2026 11:53 AM (GMT+7)
