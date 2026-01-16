U23 Nhật Bản vs U23 Jordan (18h30 ngày 16/1): “Samurai xanh” vững tiến?

Nhận định U23 Nhật Bản vs U23 Jordan

U23 Nhật Bản tham dự VCK U23 châu Á 2026 với tư cách là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch. Tại bảng B, U23 Nhật Bản khởi đầu rất ấn tượng với chiến thắng đậm 5-0 trước U23 Syria. Nên nhớ, U23 Syria chính là đội thắng U23 Việt Nam trong trận giao hữu trước thềm giải đấu này.

U23 Nhật Bản sau đó không gặp nhiều khó khăn để vượt qua U23 UAE với tỷ số 3-0. Cách chơi của U23 Nhật Bản cho thấy sự chính xác, hiệu quả với sự chủ động rất cao.

U23 Nhật Bản vs U23 Jordan. Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

U23 Nhật Bản trước khi tranh tài tại VCK U23 châu Á 2026 được cho là… không quá mạnh, với thành phần gồm nhiều cầu thủ U21, thậm chí có đến 8 sinh viên đại học. Nhưng những gì U23 Nhật Bản thể hiện trên sân cỏ cho thấy họ là đội bóng rất xuất sắc và thể hiện tinh thần thi đấu cực kỳ nghiêm túc.

U23 Nhật Bản trong trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp U23 Qatar không còn quá nhiều động lực thi đấu khi họ cầm chắc ngôi đầu bảng B. Nhưng với đội hình dự bị, U23 Nhật Bản vẫn thắng U23 Qatar 2-0 để kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn thắng, ghi 10 bàn và không để thủng lưới bàn nào.

Trong khi đó, U23 Jordan sau trận ra quân thua U23 Việt Nam 0-2 đã thể hiện nỗ lực vượt khó rất lớn. U23 Jordan giành chiến thắng bản lề 3-2 trước chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út và sau đó hoàn thành điều kiện cần là thắng U23 Kyrgyzstan 1-0. Điều kiện cần cùng lúc được thực hiện là U23 Việt Nam thắng U23 Ả Rập Xê Út 1-0 để đội bóng này vượt qua vòng bảng.

Sự quyết tâm của U23 Jordan là không cần phải nghi ngờ. Nhưng U23 Jordan khi chạm trán U23 Nhật Bản rất có thể sẽ rơi vào trạng thái lực bất tòng tâm. U23 Nhật Bản thi đấu quá biến hóa, có sự toàn diện cao cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Sẽ không bất ngờ nếu “Samurai xanh” có thêm một trận thắng nữa tại giải đấu này để vững tiến trên chặng đường chinh phục ngôi vương.

Đội hình dự kiến U23 Nhật Bản vs U23 Jordan:

U23 Nhật Bản: Araki, Sekitomi, Ichihara, Nagano, Mori, Ozeki, Kawai, Yokoyama, Sato, Kume, Nwadike.

U23 Jordan: Odeh Burhan Shehade; Ali Ahmad Ali, Saleh Mohammad, Mahmoud Mohammad, Hashem Zaid, Ayham Zeya, Abdallah Abdul Hafez, Ahmad Ayman Muhamad, Arafat Mohammad Fahid, Khaldoon Mohammad, Odeh Burhan Shehade.

Dự đoán: U23 Nhật Bản thắng 3-0.