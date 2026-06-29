Văn Hậu tiết lộ điều đặc biệt ở ĐT Việt Nam, quyết vô địch AFF Cup 2026

Văn Hậu hướng đến chức vô địch cùng ĐT Việt Nam

Chiều ngày 29/6, ĐT Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại Hà Nội trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Trước giờ tập, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã có những chia sẻ đáng chú ý với truyền thông về sự trở lại của mình sau thời gian dài điều trị chấn thương.

Đoàn Văn Hậu trả lời phỏng vấn chiều ngày 29/6.

Đây là lần đầu tiên Văn Hậu trở lại tập trung ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho một giải đấu kéo dài kể từ sau AFF Cup 2022. Hậu vệ sinh năm 1999 cũng từng là thành viên của đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 dưới thời HLV Park Hang Seo.

Nhắc lại chức vô địch AFF Cup 2018, Văn Hậu cho rằng đó đã là câu chuyện của quá khứ và anh chỉ tập trung cho những mục tiêu phía trước. "Chức vô địch AFF Cup 2018 cũng đã qua rất lâu rồi. Tôi hướng đến tương lai và rất mong muốn lần tập trung này sẽ có được một giải đấu trọn vẹn. Mục tiêu của tôi cùng toàn đội là cố gắng giành vị trí cao nhất", Văn Hậu chia sẻ.

Theo hậu vệ quê Thái Bình (cũ), mỗi giai đoạn đội tuyển Việt Nam sẽ có lực lượng khác nhau. Sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch và Việt kiều sẽ giúp tăng thêm chất lượng đội hình, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo.

"Đối với tôi, các cầu thủ nhập tịch sẽ giúp đội tuyển mạnh hơn. Dù ở thời điểm nào, mục tiêu của toàn đội vẫn luôn là thi đấu hết mình để giành ngôi vô địch và dành tặng người hâm mộ bóng đá Việt Nam", hậu vệ của CLB Công an Hà Nội chia sẻ.

Đánh giá cao HLV Kim Sang Sik, sẵn sàng ở vị trí mới

Ở đợt tập trung lần này, Văn Hậu được thử nghiệm trong vai trò trung vệ lệch trái thay vì hậu vệ biên sở trường. Cầu thủ 27 tuổi cho biết anh sẵn sàng thích nghi để phục vụ yêu cầu chiến thuật của ban huấn luyện ĐT Việt Nam.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik chuẩn bị lên đường tập huấn ở Hàn Quốc.

Khi được hỏi về HLV Kim Sang Sik, Văn Hậu dành nhiều sự tôn trọng cho chiến lược gia người Hàn Quốc: "Trong góc nhìn của tôi, thầy Kim có sự nghiệp cầu thủ rất tuyệt vời. Thầy từng thi đấu ở môi trường bóng đá đỉnh cao và có rất nhiều kinh nghiệm. Tôi hy vọng những kinh nghiệm đó sẽ giúp ích cho các cầu thủ."

Văn Hậu cũng cho biết sau khi V-League kết thúc, ban huấn luyện ĐT Việt Nam đang từng bước nâng khối lượng tập luyện để các tuyển thủ đạt điểm rơi phong độ trước giải đấu.

Thể trạng ổn định, khẳng định không còn khoảng cách CLB trên tuyển

Sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương, Văn Hậu khẳng định tình trạng sức khỏe hiện tại hoàn toàn ổn định: "Hiện tại thể trạng của tôi đang rất sẵn sàng. Tôi chỉ hy vọng sẽ gặp nhiều may mắn hơn để không còn bị chấn thương, có thể đồng hành cùng toàn đội và đạt kết quả tốt nhất".

Trước câu hỏi về việc ĐT Việt Nam có nhiều cầu thủ thuộc CLB Công an Hà Nội, Văn Hậu cho rằng khi khoác áo đội tuyển quốc gia, mọi ranh giới giữa các CLB đều không còn ý nghĩa. "Khi lên đội tuyển quốc gia thì không còn chuyện cầu thủ đến từ CLB nào nữa. Mục tiêu cuối cùng là cùng chiến đấu vì màu cờ sắc áo và vì logo trên ngực áo".

Bên cạnh đó, hậu vệ sinh năm 1999 đánh giá anh và Phan Tuấn Tài đã có nhiều lần thi đấu cùng nhau nên việc phối hợp ở hành lang trái sẽ không gặp nhiều khó khăn, dù vai trò của cả hai tuyển thủ đều có sự thay đổi so với trước đây.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ có thêm một buổi tập tại Hà Nội vào ngày 30/6 trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn vào ngày 1/7. Chuyến tập huấn được kỳ vọng sẽ giúp HLV Kim Sang Sik hoàn thiện bộ khung đội hình trước khi bước vào chiến dịch chinh phục ASEAN Cup 2026.