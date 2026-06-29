World Cup 2026: Hàn Quốc bị loại, ông Park Hang-seo nắm ghế HLV trưởng?

Tuy nhiên, giữa mong muốn của người hâm mộ và thực tế lại tồn tại không ít rào cản. Theo ông Lê Huy Khoa – người từng có 5 năm làm phiên dịch, đồng hành cùng HLV Park Hang-seo tại ĐT Việt Nam – khả năng nhà cầm quân người Hàn Quốc trở lại dẫn dắt đội tuyển quê hương là rất thấp.

Ở ĐT Hàn Quốc không chỉ là câu chuyện chuyên môn

Theo ông Lê Huy Khoa, nguyên nhân đầu tiên nằm ở chính môi trường bóng đá Hàn Quốc.

“Hàn Quốc là nơi áp lực dành cho HLV trưởng đội tuyển quốc gia cực kỳ lớn. Người hâm mộ rất yêu bóng đá, nhưng cũng rất khắt khe. Ngay cả những HLV danh tiếng như Jürgen Klinsmann cũng không thể trụ lại lâu”, ông Khoa chia sẻ.

Từ góc nhìn của người từng nhiều năm sát cánh cùng HLV Park Hang-seo, ông Khoa cho rằng các đội tuyển hàng đầu châu Á, ngoại trừ Nhật Bản, thường đạt thành tích tốt hơn khi sử dụng HLV nước ngoài. Điều đó khiến chiếc ghế HLV trưởng ĐT Hàn Quốc luôn là một trong những vị trí áp lực nhất bóng đá châu lục.

Ông Lê Huy Khoa là một trong số ít người ở Việt Nam rất hiểu HLV Park Hang-seo.

Đáng chú ý, HLV Park Hang-seo không xa lạ với môi trường ấy. Ông từng làm trợ lý đội tuyển Hàn Quốc, dẫn dắt Olympic Hàn Quốc và hiểu rất rõ sức ép từ truyền thông cũng như kỳ vọng của người hâm mộ.

Lời hứa của HLV Park Hang-seo và sự chuyên nghiệp

Theo ông Lê Huy Khoa, còn một lý do quan trọng khác khiến khả năng HLV Park trở lại dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc khó xảy ra.

“Thầy Park từng nói sẽ không dẫn dắt đội tuyển quốc gia Hàn Quốc cũng như đội tuyển Việt Nam thêm một lần nữa. Tôi nghĩ ông ấy là người rất coi trọng lời hứa”, ông Khoa nhận định.

Ở tuổi gần 70, sau hơn hai thập kỷ làm nghề và gặt hái những thành công lớn cùng bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo cũng không còn nhiều động lực để bước vào một môi trường đầy áp lực như đội tuyển Hàn Quốc.

Quãng thời gian làm HLV trưởng ĐTVN là giai đoạn thành công nhất sự nghiệp ông Park Hang-seo

Bên cạnh đó, nhà cầm quân sinh năm 1957 vừa nhận lời dẫn dắt một CLB đang thi đấu tại Thai League 2. Dù hợp đồng mới chỉ bắt đầu, quyết định này cho thấy ông vẫn muốn tiếp tục công việc huấn luyện theo cách phù hợp với sức khỏe và quỹ thời gian của mình.

Nếu rời đội bóng mới chỉ sau thời gian ngắn để nhận lời mời khác, đó sẽ không phải hình ảnh quen thuộc của một HLV luôn đề cao sự chuyên nghiệp và cam kết trong suốt sự nghiệp.

Khi tình cảm chưa chắc đã đủ

Không khó để hiểu vì sao nhiều người hâm mộ Hàn Quốc nghĩ tới Park Hang-seo sau thất bại ở World Cup 2026.

Những gì ông làm được với bóng đá Việt Nam đã trở thành một trong những câu chuyện thành công tiêu biểu của bóng đá châu Á trong gần một thập kỷ qua. Kinh nghiệm, khả năng xây dựng tập thể và sự am hiểu bóng đá khu vực là những giá trị mà bất cứ đội tuyển nào cũng mong muốn có được.

Nhưng giữa tình cảm dành cho quê hương và quyết định nghề nghiệp luôn tồn tại một khoảng cách.

Đôi khi, trở về không phải là lựa chọn tốt nhất.

Sự chuyên nghiệp và trọng lời hứa của HLV Park càng khiến khả năng ông dẫn dât ĐT Hàn Quốc khó xảy ra

Có lẽ chính HLV Park Hang-seo cũng hiểu điều đó hơn ai hết. Sau tất cả những gì đã trải qua, ông không còn cần chứng minh năng lực của mình với bóng đá Hàn Quốc. Và biết đâu, việc cái tên Park Hang-seo được người hâm mộ nhắc đến nhiều nhất sau thất bại của đội tuyển quốc gia đã là một sự ghi nhận đáng quý, ngay cả khi ngày trở lại ấy sẽ không bao giờ diễn ra.

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