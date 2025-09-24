Video bóng đá Liverpool - Southampton: Isak mở hàng, chiến thắng phút cuối kèm thẻ đỏ khôi hài (League Cup)

HLV Arne Slot thay toàn bộ đội hình Liverpool cho trận đấu này và ông cho thủ môn Mamardashvili bắt chính, cũng như sự xuất phát của cặp trung vệ Gomez - Leoni với Wataru Endo đá trụ che chắn ở phía trước. Đáng chú ý là tân binh đắt giá Alexander Isak đá chính, với sự hỗ trợ của Federico Chiesa và Rio Ngumoha ở 2 cánh.

Adam Amstrong bấm bóng đập xà ngang ở pha đối mặt thủ môn Mamardashvili

Ngay phút đầu tiên Isak đã có cơ hội sau một pha pressing đoạt bóng và Chiesa mớm cho đồng đội, nhưng chân sút người Thụy Điển bị thủ môn McCarthy cản phá. Dù vậy Southampton cũng không vừa, Armstrong ở phút thứ 6 dứt điểm từ đường trả bóng của Manning nhưng Mamardashvili đã cứu thua.

Trận đấu càng kéo dài Liverpool càng tỏ ra thiếu kết dính do đội hình chắp vá, trong Southampton hiệu quả hơn. Tuy nhiên cơ hội nguy hiểm thì chủ yếu dành cho Liverpool: Sau khi Chiesa ngã phút 23 không được penalty, 2 phút sau tiền đạo người Italia díu chân rất đáng tiếc khiến anh không kịp chuyền trong một pha phản công nhanh và Ngumoha lẫn Isak đã lao lên cùng chờ bóng.

Southampton cũng không chịu đòn, phút 33 Manning lại có một pha chuyền vào nguy hiểm cho Archer, người không đón được bóng nhưng Joe Gomez suýt phá bóng vào lưới nhà. Tới phút 43, Gomez sai lầm khiến Amstrong đã có cơ hội đối mặt Mamardashvili, nhưng anh lại bấm bóng đập trúng xà ngang trước khi Scienza băng vào đánh đầu bồi chệch cột dọc.

Isak tận dung thành công nỗ lực của Chiesa để ghi bàn đầu tiên cho Liverpool

Chỉ 1 phút sau 2 pha bỏ lỡ đó, Southampton đã bị trừng phạt: McCarthy chuyền sai và Chiesa cướp lấy ngay trong vòng cấm, nhả sang cho Isak ghi bàn đầu tiên ở CLB mới. Dù vậy, HLV Slot rút ngay Isak ra sau giờ giải lao để Ekitike vào đá.

Isak thực tế vẫn hơi lạc nhịp trong khi Ekitike vào sân là lập tức tỏ ra nguy hiểm và ăn ý với Chiesa. Anh đưa Chiesa thoát xuống ghi bàn nhưng Chiesa việt vị, và ở phút 65 Chiesa đã có thời cơ sút ở khá gần cầu môn Southampton nhưng bị Downes chặn.

Sai lầm đã lảng vảng ở hàng phòng ngự Liverpool từ hiệp 1, và phút 70 Mamardashvili khá may khi được Nyoni giải cứu sau pha chuyền hỏng. Nhưng tới phút 76 lỗi lại đến từ người không ai ngờ tới: Endo phá không tốt một quả phạt góc tưởng đơn giản khiến Quarshie đón được bóng và dọn cỗ cho Charles gỡ hòa 1-1.

Liverpool lại phải đi tìm chiến thắng ở phút cuối. Sau khi Ekitike đánh đầu ra ngoài rất phí trong thế không ai kèm ở phút 78, phút 85 Chiesa từ cánh trái đã phá bẫy việt vị đón cú phất dài của Robertson, trước khi căng ngang cho Ekitike thoải mái sút vào lưới trống. Frimpong vội lao tới để ngăn Ekitike nhưng không kịp: tiền đạo người Pháp bị thẻ vàng trước đó nhưng lại cởi áo ăn mừng và lập tức bị thẻ đỏ, kèm án treo giò cuối tuần này ở Premier League.

Ekitike ghi bàn xong là ăn luôn thẻ vàng thứ 2 vì cởi áo ăn mừng

Phòng ngự trong thế thiếu người, các cầu thủ Liverpool lăn xả che chắn cầu môn và cả Chiesa cũng có những pha xoạc bóng máu lửa. Phút 90+4, Charles đã có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng Joe Gomez tung cú chuồi nhanh hơn trong tích tắc để phá bóng ra, bảo toàn thành công thắng lợi sát nút 2-1 của "The Kop".

Tỷ số trận đấu: Liverpool 2-1 Southampton (hiệp 1: 1-0).

Ghi bàn (kiến tạo):

- Liverpool: Isak 44' (Chiesa), Ekitike 86' (Chiesa)

- Southampton: Charles 76' (Quarshie)

Thẻ đỏ: Ekitike 86'

Đội hình xuất phát:

Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Gomez, Leoni, Robertson, Endo, Jones, Nyoni, Chiesa, Isak, Ngumoha.

Southampton: McCarthy, Jelert, Edwards, Wood, Quarshie, Manning, Downing, Jander, Armstrong, Scienza, Archer.