Bốc thăm vòng 4 League Cup: Liverpool gặp khó, hiện tượng loại MU đụng đối thủ nào?

Diễn biến chính trận Port Vale 0-2 Arsenal

Ngoại hạng Anh áp đảo

League Cup trở nên sôi động hơn khi các đội bóng Ngoại hạng Anh chính thức nhập cuộc. Hôm 24/9, đương kim á quân Liverpool đã vất vả vượt qua Southampton (hạng nhất Anh) với tỷ số 2-1 nhờ bàn thắng muộn của Hugo Ekitike. Trong khi đó, Brighton, Fulham, Chelsea, Wolves và Wrexham cũng giành vé đi tiếp.

Arsenal, Man City và Liverpool đều đi tiếp ở League Cup

Đến 25/9, đương kim vô địch Newcastle khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng chiến thắng 4-1 trước Bradford City (hạng 3 Anh) trên sân nhà St. James’ Park. Cùng ngày, Man City, Tottenham và Arsenal cũng ghi tên mình vào vòng 4 sau khi lần lượt đánh bại Huddersfield Town, Doncaster Rovers và Port Vale.

Liverpool, Arsenal và Man City xác định đối thủ

Ngay sau thắng lợi 2-0 của Arsenal trước Port Vale tại Vale Park, lễ bốc thăm vòng 4 League Cup đã diễn ra và xác định được các cặp đấu. Đương kim vô địch Newcastle sẽ tiếp đón Tottenham trên sân nhà St. James’ Park, một trong bốn cặp đấu toàn Ngoại hạng Anh.

Ở những cặp đấu đáng chú ý khác, Arsenal sẽ chạm trán Brighton tại Emirates, Chelsea hành quân tới sân của Wolves còn Liverpool đối đầu Crystal Palace. Nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh sẽ phải dè chừng bởi họ từng để thua chính “Những chú đại bàng” trên chấm luân lưu trong trận tranh Siêu cúp Anh hồi tháng trước.

Lịch sử cũng được ghi nhận khi lần đầu tiên có tới ba đội bóng xứ Wales góp mặt ở vòng 4 League Cup. Đặc biệt, Wrexham sẽ đụng độ Cardiff City trong trận derby xứ Wales, còn Swansea City phải đối mặt thử thách lớn khi tiếp đón Man City.

Hiện tượng Grimsby Town, đội bóng hạng Tư Anh đã gây sốc khi loại MU ở vòng 2, sẽ đối đầu Brentford. Trong khi đó, Wycombe Wanderers (hạng 3 Anh) sẽ gặp Fulham.