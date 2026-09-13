Thái Lan nhận tin dữ trước ngày tái đấu Việt Nam

Suphanat dính chấn thương trong trận gần nhất ra sân cho RB Omiya Ardija ở J.League 2, Truyền thông Thái Lan đưa tin Suphanat dính chấn thương gân khoeo, phải ngồi ngoài ít nhất một tháng. Với việc FIFA ASEAN Cup 2026 khởi tranh từ ngày 24/9, tiền đạo 24 tuổi không kịp hồi phục.

Chấn thương của Suphanat là tổn thất nặng cho lực lượng Thái Lan chinh chiến tại FIFA ASEAN Cup 2026. Tại đây, "Voi chiến" đối đầu Việt Nam, Philippines và Pakistan. Theo tính toán của HLV Anthony Hudson, Suphanat là ưu tiên hàng đầu để chơi ở vị trí tiền đạo mũi nhọn.

Theo Siam Sport, HLV Hudson đã chốt danh sách đội Thái Lan dự FIFA ASEAN Cup, sẽ công bố trong vài ngày tới. So với ASEAN Cup 2026, lực lượng của "Voi chiến" tại giải đấu do FIFA tổ chức thay đổi mạnh mẽ. Giải đấu sắp tới nằm trong lịch trình FIFA Days, do đó HLV Hudson được phép triệu tập đầy đủ cầu thủ theo kế hoạch.

Truyền thông Thái Lan dự đoán "Voi chiến" triệu tập Chanathip, Suphachok, Theerathon, kết hợp cùng dàn ngôi sao có phong độ cao tại ASEAN Cup 2026. Sự xuất hiện của bộ tứ Theerathon, Chanathip, Supachok và Suphanat sẽ giúp Thái Lan nâng tầm sức mạnh so với ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên họ đã khuyết mất vị trí của Suphanat.

Sau thất bại ở ASEAN Cup 2026, HLV Hudson được Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) và CĐV xứ "chùa Vàng" ủng hộ. Người Thái nhận định với đội hình 2, HLV Hudson cùng các học trò vào đến chung kết là thành công. Họ xem ASEAN Cup 2026 là giải đấu tập dợt cho FIFA ASEAN Cup.

FAT gọi FIFA ASEAN Cup là màn tập dợt cho Asian Cup 2027. Do đó, áp lực của HLV Hudson nặng nề hơn. Chiến lược gia người Anh sẽ được FAT hỗ trợ triệu tập đầy đủ tuyển thủ dự FIFA ASEAN Cup, do đó không có lý do để bào chữa nếu "Voi chiến" gây thất vọng.

Chưa bao giờ bóng đá Thái Lan khao khát danh hiệu như hiện tại. Từ 2024 đến năm nay, họ thua Việt Nam 2 lần liên tiếp ở chung kết ASEAN Cup. "Voi chiến" thất bại trong nhiệm vụ giành HCV môn bóng đá nam ở SEA Games 33. Thành tích của Thái Lan tại các giải đấu trẻ ở khu vực và châu lục không khả quan.

FIFA ASEAN Cup là giải đấu mới của bóng đá Đông Nam Á, do FIFA đứng ra tổ chức. Theo thông báo từ FIFA, đội vô địch FIFA ASEAN Cup nhận một triệu USD tiền thưởng - cao nhất lịch sử các giải đấu ở cấp khu vực. Bên cạnh đó, các trận đấu tại FIFA ASEAN Cup được tính điểm cao hơn nhiều lần so với ASEAN Cup, qua đó tạo điều kiện để các đội tích lũy điểm và thăng tiến thứ hạng ở BXH FIFA.