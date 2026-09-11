Tuyển Việt Nam chốt ngày hội quân tái đấu Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup

Tuyển Việt Nam hội quân trở lại vào ngày 21/9, thời điểm bắt đầu khung FIFA Days dành cho FIFA ASEAN Cup 2026. Đội tuyển dự kiến lên đường sang Indonesia vào ngày 23/9, có 2 buổi tập chính thức trước trận ra quân tại giải đấu.

Trận đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào 19h30 ngày 26/9, gặp Philippines trên sân Si Jalak Harupat, Bandung. Ba ngày sau, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có màn đối đầu rất đáng chờ đợi với Thái Lan, trước khi di chuyển tới Jakarta để gặp Pakistan vào ngày 2/10.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: S.N

Các trận đấu vòng bảng Division 1 diễn ra từ ngày 25/9 đến 3/10. Trận chung kết Division 1 dự kiến diễn ra lúc 20h00 ngày 5/10 tại SVĐ Gelora Bung Karno, Jakarta, trong khi trận tranh hạng 3 diễn ra lúc 16h00 cùng ngày.

Nếu trận chung kết kết thúc với tỷ số hòa sau 90 phút, 2 đội sẽ bước vào đá hiệp phụ và có thể phải quyết định thắng thua trên chấm luân lưu, trường hợp đôi bên vẫn bất phân thắng bại sau 120 phút.

Với việc được tổ chức trong khung lịch thi đấu quốc tế chính thức của FIFA, FIFA ASEAN Cup 2026 là cơ hội để tuyển Việt Nam thi đấu với những đối thủ có chất lượng, đồng thời hướng tới mục tiêu cạnh tranh vị trí dẫn đầu bảng B và giành quyền vào trận chung kết Division 1.

Liên quan tới danh sách tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang Sik dự kiến công bố sau khi vòng 2 LPBank V-League 2026/27 kết thúc. Lực lượng đội tuyển phần lớn là những cầu thủ vừa bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026. Ngoài trường hợp chấn thương phải lỡ hẹn của Văn Vĩ, HLV Kim đang chờ đợi sự trở lại của tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức.