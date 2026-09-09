Thái Lan muốn 6 điểm ở bảng đấu ASIAD có chủ nhà Nhật Bản

"Mục tiêu của chúng tôi là giành được 6 điểm từ hai trận đấu đầu tiên, qua đó vượt qua vòng bảng", HLV trưởng Thawatchai Damrong-ongtrakul tiết lộ trước khi cùng Olympic Thái Lan tham dự Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2026 diễn ra tại Nhật Bản từ 19-9 đến 4-10.

Olympic Thái Lan nằm bảng A sẽ lần lượt gặp Kyrgyzstan ngày 16-9, Hong Kong (TQ) ngày 20-9 và chủ nhà Nhật Bản ngày 23-9. Các đội đấu vòng tròn một lượt chọn 2 đội nhất, nhì bảng vào vòng đấu loại trực tiếp.

Olympic Thái Lan không sử dụng cầu thủ quá tuổi tại ASIAD 2026

HLV Thawatchai

"Trận đầu tiên gặp Kyrgyzstan cực kỳ quan trọng. Chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu đối thủ. Điều thuận lợi là chúng tôi từng có trận giao hữu với họ hồi tháng 6, vì vậy thu thập được những thông tin cần thiết. Thái Lan sẽ cố gắng giành 3 điểm trong trận mở màn. Đó là mục tiêu đầu tiên", HLV Thawatchai cho hay.

ASIAD 2026 cho phép các đội dùng U23+3 (tối đa 3 cầu thủ trên 23 tuổi), tuy nhiên Thái Lan quyết định không sử dụng cầu thủ quá tuổi, một phần vì các CLB trong nước không chịu "nhả" các tuyển thủ quốc gia kỳ cựu.

Thậm chí họ còn phải thuyết phục các CLB chủ quản "nhả" cầu thủ trẻ vì vòng bảng ASIAD không rơi vào FIFA Days tháng 9-2026 (từ 24-9 đến 3-10).

Đó là lý do một số cái tên trong danh sách 23 cầu thủ Thái Lan chính thức dự ASIAD 2026, điển hình như tiền đạo chủ lực Yosakorn Burapha (CLB Chonburi), có thể chỉ xuất hiện từ vòng đấu loại trực tiếp.

"Mục tiêu của chúng tôi là phải vượt qua vòng bảng. Sau đó, giải đấu bước vào thời gian FIFA Days và khi ấy chúng tôi sẽ có đầy đủ lực lượng", HLV Thawatchai nói và cho biết sẽ phải quản lý, sử dụng những cầu thủ sẵn có một cách hợp lý ngay từ trận ra quân, để có thể hướng tới mục tiêu tiến xa tại ASIAD 2026.

Ông Thawatchai thậm chí tiết lộ khả năng chỉ dùng đội hình B ở lượt trận cuối gặp chủ nhà Nhật Bản. Tuy nhiên điều này chỉ xảy ra khi Thái Lan đã thắng 2 trận trước đó và cầm chắc vé đi tiếp.

"Nếu có 6 điểm, chúng tôi có thể xoay tua đội hình khi gặp Nhật Bản để một số trụ cột dưỡng sức cho vòng đấu loại trực tiếp. Song nếu mọi chuyện không diễn ra đúng kế hoạch, chúng tôi phải có phương án khác, với những cầu thủ hiện có và tùy vào thể trạng, mức độ hồi phục của họ tại thời điểm đó", ông Thawatchai nói thêm.

Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan là đội có thành tích tốt nhất bóng đá nam ASIAD khi từng xếp hạng tư năm 2002 và 2014, bên cạnh 2 lần vào tứ kết 2006 và 2010. Tuy nhiên thành tích quá khứ lại đang tạo sức ép lên lứa U23 tham dự ASIAD 2026 này.

Thậm chí HLV trưởng Thawatchai cũng chịu áp lực lớn, sau 2 thất bại liên tiếp: U22 Thái Lan để thua Việt Nam tại chung kết SEA Games 2025 ngay trên sân nhà, và U23 Thái Lan bị loại từ vòng bảng giải U23 châu Á 2026.