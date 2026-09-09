Liệu ĐT Việt Nam có cơ hội đối đầu "đội hình A" của ĐT Thái Lan?

Liệu ĐT Việt Nam có cơ hội đối đầu “ĐT Thái Lan A”?

Lần này, bối cảnh đã hoàn toàn đổi khác khi ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan sẽ chạm trán tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra ở Indonesia vào cuối tháng 9.

Sau chuỗi ngày khép lại chiến dịch thành công bằng chức vô địch khu vực, HLV Kim Sang-sik vẫn giữ sự tập trung tối đa và kín tiếng về lực lượng. Chiến lược gia người Hàn Quốc có lý do để cẩn trọng khi ông cần quan sát kỹ lưỡng các trận đấu tại Siêu cúp Quốc gia cũng như chặng mở màn V.League để tìm kiếm những mảnh ghép tối ưu.

ĐT Việt Nam sắp có trận tái đấu với đại kình địch Thái Lan. Ảnh: VFF.

Thách thức trước mắt là vô cùng lớn, bởi người Thái được dự báo sẽ mang đến một diện mạo hoàn toàn khác, hay chính là phiên bản "Voi chiến" mạnh nhất với dàn hảo thủ giàu kinh nghiệm hoặc đang thi đấu tại nước ngoài.

Phía bên kia chiến tuyến, dù thiếu vắng một số gương mặt trẻ bận tham dự ASIAD 20, bóng đá xứ chùa vàng vẫn sở hữu lực lượng chiều sâu đáng nể. Truyền thông nước này liên tục nhắc đến những cái tên quen thuộc như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan hay Teerasil Dangda bên cạnh các ngoại binh nhập tịch và cầu thủ xuất ngoại.

Tuy nhiên, việc quy tụ một đội hình toàn ngôi sao lớn tuổi chưa chắc đã là lời giải trọn vẹn cho bài toán chiến thuật, nhất là khi họ phải đối mặt với một tập thể ĐT Việt Nam đang duy trì sự hưng phấn và tính kỷ luật dưới thời ông Kim.

Về phía nhà đương kim vô địch ASEAN Cup 2026, lực lượng ĐT Việt Nam hứa hẹn cũng sẽ có nhiều biến động. Sự vắng mặt đáng tiếc của hậu vệ biên trái Nguyễn Văn Vĩ do chấn thương buộc ban huấn luyện phải tìm kiếm phương án thay thế.

ĐT Thái Lan sẽ rất đáng gờm tại FIFA Asian Cup 2026. Ảnh: Anusak Laowilas/NurPhoto - Getty Images.

Dẫu vậy, đây cũng là cơ hội để HLV Kim Sang-sik thử nghiệm những nhân tố mới đầy tiềm năng đang chơi ấn tượng tại đấu trường quốc nội, bên cạnh việc củng cố bộ khung đã làm nên thành công gần đây với những trụ cột quen thuộc.

Cuộc đối đầu vào ngày 29/9 tới không đơn thuần chỉ là một trận đấu vòng bảng tại giải đấu mới do FIFA trực tiếp quản lý, mà còn mang ý nghĩa định hình lại trật tự khu vực. Hai chiến thắng liên tiếp ở các trận chung kết ASEAN Cup gần đây là minh chứng cho sự tiến bộ của "Những chiến binh Sao vàng", nhưng chừng đó chưa đủ để khẳng định sự dịch chuyển hoàn toàn của cán cân quyền lực bóng đá Đông Nam Á.

ĐT Thái Lan chắc chắn bước vào trận đấu này với tâm thế phục thù và sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Nếu muốn tiếp tục gieo sầu cho đối thủ kình địch trong một thế trận cân bằng về lực lượng, tuyển Việt Nam buộc phải làm mới mình thay vì chỉ dựa vào những con bài cũ hay sự chớp thời cơ.

Một chiến thắng trước "Voi chiến" phiên bản nguyên bản sẽ là lời khẳng định đanh thép nhất cho vị thế số một khu vực của bóng đá Việt Nam. Ngược lại, dẫu kết quả ra sao, đây vẫn sẽ thước đo chính xác để thầy trò HLV Kim Sang-sik nhìn nhận lại chặng đường vươn tầm, biến chu kỳ thành công thành một vị thế bền vững trên bản đồ bóng đá quốc tế.