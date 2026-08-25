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ĐT Thái Lan thoải mái cười đùa trước trận tái đấu ĐT Việt Nam

Sự kiện: AFF Cup 2026 Bóng đá Thái Lan Đại chiến Việt Nam - Thái Lan

Thầy trò HLV Anthony Hudson vừa có buổi tập làm quen sân vận động Mỹ Đình, để chuẩn bị cho trận chung kết lượt về AFF Cup 2026 trước ĐT Việt Nam (20h ngày 26/8).

   

Buổi tập làm quen sân Mỹ Đình của ĐT Thái Lan diễn ra từ 16h.

Buổi tập làm quen sân Mỹ Đình của ĐT Thái Lan diễn ra từ 16h.

Trước khi vào buổi tập, HLV Anthony Hudson dành khoảng hơn 5 phút để trò chuyện, động viên các tuyển thủ Thái Lan.

Trước khi vào buổi tập, HLV Anthony Hudson dành khoảng hơn 5 phút để trò chuyện, động viên các tuyển thủ Thái Lan.

Sở dĩ thầy trò HLV Anthony Hudson chọn khung giờ này để tập luyện bởi họ lo ngại ở Hà Nội có mưa lớn vào buổi chiều.

Sở dĩ thầy trò HLV Anthony Hudson chọn khung giờ này để tập luyện bởi họ lo ngại ở Hà Nội có mưa lớn vào buổi chiều.

Sau khoảng thời gian trò chuyện, các tuyển thủ Thái Lan chạy 2 vòng ngắn quanh sân để làm nóng.

Sau khoảng thời gian trò chuyện, các tuyển thủ Thái Lan chạy 2 vòng ngắn quanh sân để làm nóng.

Tiếp đến, các học trò của HLV Antony Hudson thực hiện nhanh bài khởi động trong khoảng 3 phút.

Tiếp đến, các học trò của HLV Antony Hudson thực hiện nhanh bài khởi động trong khoảng 3 phút.

Phần còn lại của thời gian dành cho truyền thông tác nghiệp, thầy trò HLV Anthony Hudson chủ yếu đứng ở giữa sân chơi "bóng ma" và cười đùa.

Phần còn lại của thời gian dành cho truyền thông tác nghiệp, thầy trò HLV Anthony Hudson chủ yếu đứng ở giữa sân chơi "bóng ma" và cười đùa.

Thầy trò HLV Anthony Hudson tỏ ra khá thoải mái và tự tin trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2026 trước ĐT Việt Nam, dù đã để thua 0-2 trên sân nhà ở trận lượt đi.

Thầy trò HLV Anthony Hudson tỏ ra khá thoải mái và tự tin trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2026 trước ĐT Việt Nam, dù đã để thua 0-2 trên sân nhà ở trận lượt đi.

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Việt Nam - Thái Lan 26.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
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Việt Nam
Thái Lan
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Trước 20:00 ngày 26/08
Thể lệ
Họp báo Việt Nam – Thái Lan: Thầy Kim muốn viết nên lịch sử, Đình Bắc hào hứng
Họp báo Việt Nam – Thái Lan: Thầy Kim muốn viết nên lịch sử, Đình Bắc hào hứng

HLV Kim Sang Sik và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã có những chia sẻ trong buổi họp báo trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2026 tại Mỹ Đình.

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Theo Phạm Tuấn Hữu ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/08/2026 17:28 PM (GMT+7)
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