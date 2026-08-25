ĐT Thái Lan thoải mái cười đùa trước trận tái đấu ĐT Việt Nam

Buổi tập làm quen sân Mỹ Đình của ĐT Thái Lan diễn ra từ 16h.

Trước khi vào buổi tập, HLV Anthony Hudson dành khoảng hơn 5 phút để trò chuyện, động viên các tuyển thủ Thái Lan.

Sở dĩ thầy trò HLV Anthony Hudson chọn khung giờ này để tập luyện bởi họ lo ngại ở Hà Nội có mưa lớn vào buổi chiều.

Sau khoảng thời gian trò chuyện, các tuyển thủ Thái Lan chạy 2 vòng ngắn quanh sân để làm nóng.

Tiếp đến, các học trò của HLV Antony Hudson thực hiện nhanh bài khởi động trong khoảng 3 phút.

Phần còn lại của thời gian dành cho truyền thông tác nghiệp, thầy trò HLV Anthony Hudson chủ yếu đứng ở giữa sân chơi "bóng ma" và cười đùa.

Thầy trò HLV Anthony Hudson tỏ ra khá thoải mái và tự tin trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2026 trước ĐT Việt Nam, dù đã để thua 0-2 trên sân nhà ở trận lượt đi.