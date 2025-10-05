Tân HLV Hà Nội FC Harry Kewell và con đường nhiều gập ghềnh nhưng giàu tham vọng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Indonesia vs Saudi Arabia
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Fiorentina vs Roma
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Wolverhampton Wanderers vs Brighton & Hove Albion
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Newcastle United vs Nottingham Forest
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Everton vs Crystal Palace
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Aston Villa vs Burnley
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sevilla vs Barcelona
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Monaco vs Nice
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Brentford vs Manchester City
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Napoli vs Genoa
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Espanyol vs Real Betis
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Juventus vs Milan
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Lille vs PSG
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Celta de Vigo vs Atlético de Madrid
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Oman vs Qatar
Logo Oman - OMA Oman
-
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Ba Lan vs New Zealand
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Anh vs Wales
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Nhật Bản vs Paraguay
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Hàn Quốc vs Brazil
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Argentina vs Venezuela
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Mỹ vs Ecuador
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
UAE vs Oman
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Oman - OMA Oman
-
Iraq vs Indonesia
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Tân HLV Hà Nội FC Harry Kewell và con đường nhiều gập ghềnh nhưng giàu tham vọng

Sự kiện: Hà Nội FC V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

TPO - Hà Nội FC vừa bổ nhiệm Harry Kewell vào vị trí HLV trưởng. Đây là công việc thứ 6 của cựu cầu thủ Leeds và Liverpool kể từ khi bước sang nghiệp huấn luyện cách đây 10 năm.

Tân HLV Hà Nội FC Harry Kewell và con đường nhiều gập ghềnh nhưng giàu tham vọng - 1

Harry Kewell bắt đầu công tác huấn luyện vào năm 2015, 15 tháng sau khi giã từ sân cỏ, với công việc ở đội U21 Watford. Trong buổi bình minh của sự nghiệp chỉ đạo, ông rất thành thật khi nói rằng không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước.

“Liệu tôi có trở thành một HLV giỏi không? Tôi không biết”, Kewell chia sẻ trong cuộc phỏng vấn cách đây 10 năm, “Người thầy cũ Ange Postecoglou (tại đội tuyển Australia) khuyên tôi hãy đi theo con đường của riêng mình, vì vậy tôi muốn làm theo cách của mình dù không chắc phương pháp đó có hiệu quả hay không”.

Vậy triết lý của Kewell là gì? Theo ông, đó là “đào tạo ra những cầu thủ biết tư duy, sẵn sàng thích ứng với mọi tình huống trong trận đấu”. Quả thực dưới sự dẫn dắt của Kewell, U21 Watford đã gây ấn tượng không chỉ bởi kết quả mà cả những màn trình diễn thú vị. Nhờ vậy, năm 2017 ông trở thành người Australia đầu tiên huấn luyện một đội bóng chuyên nghiệp Anh, Crawley Town, CLB thuộc League Two nằm ở thị trấn khiêm tốn phía nam London.

10 năm trước, Harry Kewell tràn đầy hứng khởi khi bắt đầu nghiệp huấn luyện.

10 năm trước, Harry Kewell tràn đầy hứng khởi khi bắt đầu nghiệp huấn luyện.

Tại đây, Kewell tiếp tục con đường của mình. Ông theo đuổi lối chơi tấn công nhanh nhưng không thích gắn bó với một sơ đồ chiến thuật cố định, cũng không đưa ra triết lý nào cụ thể buộc các cầu thủ phải tuân theo. Ông cho phép họ tự do thể hiện bản thân.

“Bóng đá giống như một ván cờ vua”, Kewell giải thích, “Một kỳ thủ giỏi hiếm khi lặp lại những nước đi cũ để đối thủ không bao giờ có thể bắt bài. Tôi thích cầu thủ luôn đặt câu hỏi, bên cạnh suy nghĩ xem phải làm gì, xử lý một đường bóng theo cách này hoặc cách kia. Tôi không muốn họ hành động như robot, sau đó biện minh rằng đó là điều HLV muốn tôi làm”.

Chính vì vậy, dù kinh qua rất nhiều người thầy giỏi, bao gồm Rafa Benitez, Gerard Houllier, Guus Hiddink, George Graham và cả Postecoglou, Kewell vẫn dành cho Frank Rijkaard sự kính ngưỡng đặc biệt. “Tư duy của ông ấy rất độc đáo, luôn rộng mở và có góc nhìn khác lạ, đi trước người khác vài bước”, chiến lược gia sinh năm 1978 chia sẻ. Đừng quên khi còn là cầu thủ, ông từng chơi hơn 500 trận, 56 lần khoác áo đội tuyển Australia, dự hai kỳ World Cup, vô địch Champions League, đồng thời nổi tiếng sáng tạo và thông minh.

Harry Kewell muốn các cầu thủ chơi bóng dựa trên tư duy sáng tạo.

Harry Kewell muốn các cầu thủ chơi bóng dựa trên tư duy sáng tạo.

Có điều huấn luyện là một trải nghiệm khác biệt so với khi thi đấu với quá nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát. Cựu cầu thủ của Leeds và Liverpool có một giai đoạn ngắn thành công với Crawley Town trước khi chuyển sang Notts County (2018), Oldham Athletic (2020) rồi Barnet (2021). Cả 3 CLB này, tương tự Yokohama F. Marinos (2023) đều kết thúc bằng trát sa thải, với số trận thua nhiều hơn chiến thắng.

Cầu thủ người Anh Davis Keillor-Dunn, học trò cũ của Kewell tại Oldham Athletic nói rằng những thất bại này không đủ để đánh giá khả năng HLV nay đã 47 tuổi.

“Không ai có thể sánh với Kewell về khối lượng trên sân tập. Ông ấy nỗ lực không ngừng nghỉ để các cầu thủ tốt hơn, và chỉ rời đi khi người cuối cùng bước vào phòng thay đồ”, Keillor-Dunn nói, “Kewell có đủ mọi tố chất để trở thành một HLV hàng đầu. Khả năng của ông ấy sẽ được phát huy khi làm việc với những cầu thủ đẳng cấp cao, những người giỏi nhất, không phải ở các CLB cấp thấp”.

Kewell khi dẫn dắt Yokohama F. Marinos, nơi ông mất việc chỉ sau 33 trận.

Kewell khi dẫn dắt Yokohama F. Marinos, nơi ông mất việc chỉ sau 33 trận.

Tuy nhiên, bản thân Kewell hiểu rằng không có đường tắt. Ông từng tuyên bố đầy tham vọng, rằng “muốn vươn tới đỉnh cao, dẫn dắt những CLB lớn nhất thế giới và tạo ra điều gì đó trong bóng đá khiến mọi người thán phục”. Nhưng để giấc mơ thành hiện thực, ông cần chứng minh ở các đội bóng vừa tầm. Và Kewell không ngại dấn thân tới những nền bóng đá bên ngoài châu Âu, như Nhật Bản hay bây giờ là Việt Nam, nhằm khởi động lại sự nghiệp huấn luyện.

Điều quan trọng là Kewell thực sự yêu thích công việc này. "Tôi thích huấn luyện hơn là thi đấu", ông nói vào năm 2017, "Tôi thích lên kế hoạch, tổ chức đội bóng, chuẩn bị cho các trận đấu, đồng thời chứng kiến các cầu thủ phát triển và phấn khích bên ngoài đường pitch trước mỗi bàn thắng, cũng như háo hức với trải nghiệm ăn mừng chiến thắng với tư cách HLV".

Chúng ta hy vọng với đam mê, tham vọng cùng quyết tâm cao, Kewell sẽ thành công với Hà Nội FC, xây dựng một đội bóng dựa trên tư duy, chơi thứ bóng đá thú vị và hiệu quả.

Hà Nội FC nhà bầu Hiển gây sốc, bổ nhiệm huyền thoại Liverpool Harry Kewell làm HLV
Hà Nội FC nhà bầu Hiển gây sốc, bổ nhiệm huyền thoại Liverpool Harry Kewell làm HLV

Đội bóng nhà bầu Hiển vừa gây bất ngờ khi chính thức bổ nhiệm huyền thoại bóng đá người Úc làm thuyền trưởng mới của Hà Nội FC tại V-League 2025/26.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Hải ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/10/2025 19:53 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Hà Nội FC Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN