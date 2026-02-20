5 trận cầu định đoạt ghế nóng của Carrick ở MU, thắng Liverpool sẽ "có quà"?

Chính Michael Carrick cũng kêu gọi CLB tránh những quyết định “bốc đồng”. Vì thế, chưa có chuyện MU vội vàng “phong vương” cho vị HLV tạm quyền sau 5 trận đầu ấn tượng của nhà cầm quân 44 tuổi.

Một số đối thủ cạnh tranh đã rời cuộc đua (Thomas Tuchel gia hạn với ĐT Anh), số khác tụt giá đúng thời điểm then chốt (Oliver Glasner, Roberto De Zerbi).

Tuy nhiên, mùa giải còn 12 trận và mục tiêu Champions League cần bảo đảm. Dưới đây là những cột mốc có thể “định đoạt” số phận của Carrick.

Carrick đang làm tốt công việc của một HLV tạm quyền

Everton (sân khách) - Thứ Hai, 23/2

Chuyến làm khách đầu tiên tới Hill Dickinson Stadium hứa hẹn thử thách tương tự trận gặp West Ham: đối thủ đá thấp, bịt kín khoảng trống, khiến Man United khó triển khai tấn công.

Bài toán “phá khối phòng ngự thấp” vẫn để ngỏ. Liệu Carrick cùng ban huấn luyện có tìm ra lời giải trong quãng nghỉ 13 ngày?

Nếu Man United tới Merseyside, chơi tấn công sắc sảo hơn và cho thấy phương án chiến thuật đủ để mở khóa “low block” (khối phòng ngự thấp), đó sẽ là một dấu mốc quan trọng cho hồ sơ của Carrick.

Đáng chú ý, Carrick có cơ hội bằng vàng để chứng minh ông xuất sắc hơn người mà ông thay thế, Ruben Amorim. Ở lượt đi, "Quỷ đỏ" thua đau đớn 0-1 trước Everton ngay tại Old Trafford, dù đội bóng của Amorim được chơi hơn người ngay từ đầu trận. Nếu Man United gặt hái kết quả ấn tượng, thì đó sẽ là sự khẳng định tuyệt vời của Carrick, rằng ông thực sự xứng đáng với vị trí HLV trưởng.

Newcastle (sân khách) - Thứ Tư, 4/3

Cường độ và lối chơi giàu thể lực của Newcastle nhiều năm qua luôn khiến Man United chao đảo. Ngay cả chiến thắng lượt đi tại Old Trafford dịp Boxing Day cũng mang nhiều yếu tố may mắn.

Ba chuyến gần nhất tới St James’ Park, Man United toàn thua với tổng tỷ số 1-7; thống kê dứt điểm nghiêng hẳn về phía chủ nhà (57-23). Lần thắng gần nhất của "Quỷ đỏ" tại đây là trong bối cảnh khán đài không khán giả (10/2020).

Đây lại là trận giữa tuần duy nhất còn lại, kẹp giữa hai vòng cuối tuần. Quỹ thời gian tập luyện hạn chế càng khiến bài kiểm tra khắc nghiệt hơn. Bản lĩnh của Carrick sẽ được “soi” rất kỹ.

Bournemouth (sân khách) - Thứ Sáu, 20/3

Carrick có dịp “đối mặt” trực tiếp với các ứng viên tiềm năng cho chiếc ghế mùa hè: gặp Crystal Palace của Oliver Glasner, rồi làm khách trên bờ biển phía Nam trước Bournemouth của Andoni Iraola.

Lối chơi của Iraola được đánh giá “dịch chuyển” tốt lên đẳng cấp cao hơn. Đã thế, thành tích đối đầu với Man United của Bournemouth rất ấn tượng: ba lần gần nhất tới Old Trafford có hai chiến thắng 3-0 và một trận hòa 4-4; tổng cộng họ bất bại 5 trận trước Man United.

Bournemouth chạy không biết mệt, sẵn sàng bào mòn đối thủ. Đây có thể là bài kiểm tra bản lĩnh chiến thuật của Carrick trước một trong những HLV đáng xem nhất Premier League.

Carrick hiểu rõ ý nghĩa của trận derby nước Anh với Liverpool

Liverpool (sân nhà) – Thứ Bảy, 2/5

Cuối tháng 4 – đầu tháng 5 là chuỗi then chốt cho cuộc đua Champions League: Man United gặp Chelsea sân khách rồi tiếp đón Liverpool tại Old Trafford.

Cục diện hiện tại cho thấy ba “ông lớn” truyền thống đang cạnh tranh trực diện; kết quả đối đầu lẫn nhau sẽ mang tính quyết định.

Đánh bại Liverpool luôn là “bài kiểm tra vàng” với mọi HLV của Man United. Nếu Carrick thắng Arne Slot tại Old Trafford trong trận cầu có thể định hình tấm vé châu Âu, đó sẽ là ngày mang tính bước ngoặt cho sự nghiệp cầm quân của ông.

Brighton (sân khách) - Chủ nhật, 24/5

Vòng hạ màn, không ai dám chắc Man United sẽ đứng ở đâu. Top 3 gần như “đóng dấu” chiếc ghế cho Carrick; Top 4 cũng đủ thuyết phục. Nhưng cũng có thể họ còn cần điểm tại Amex.

Bài học quá khứ vẫn còn đó: mùa Ole Gunnar Solskjaer lên làm HLV tạm quyền khởi đầu bùng nổ rồi hụt hơi giai đoạn cuối. Quyết định bổ nhiệm sớm khi ấy về sau bị xem là vội vàng.

Carrick đã khởi đầu ấn tượng. Để có thể giữ công việc của mình đến mùa sau, ông cần cái kết rực rỡ không kém.