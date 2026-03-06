Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Báo chí Malaysia vui mừng vì 7 cầu thủ nhập tịch trái phép được CAS giảm án

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch

Phần lớn các tờ báo Malaysia đều tỏ ra vui mừng khi 7 cầu thủ nhập tịch trái phép của ĐT Malaysia được Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nới lỏng án phạt.

Báo chí Malaysia vui mừng vì 7 cầu thủ được CAS giảm án

Ngày 5/3, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã quyết định giữ nguyên mức phạt tiền 350.000 franc Thụy Sĩ mà LĐBĐ thế giới (FIFA) đã đưa ra dành cho LĐBĐ Malaysia (FAM) vào ngày 25/9/2025.

Trong khi đó, 7 cầu thủ nhập tịch trái phép của ĐT Malaysia gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel chỉ bị cấm thi đấu trong vòng 12 tháng thay vì cấm tham gia tất cả các hoạt động liên quan tới bóng đá như quyết định của FIFA. Điều đó có nghĩa, họ vẫn được tập luyện và sinh hoạt ở CLB.

Báo chí Malaysia vui mừng vì 7 cầu thủ nhập tịch trái phép được CAS giảm án - 1

7 cầu thủ nhập tịch trái phép của Malaysia được CAS giảm án phạt. Ảnh: ChatGPT.

Sau khi quyết định của CAS được công bố, tờ New Straits Times (Malaysia) bày tỏ sự vui mừng khi Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel được giảm án phạt. Việc vẫn được tập luyện sẽ giúp họ có cơ hội tiếp tục duy trì phong độ.

Tương tự, tờ The Straits Times (Singapore) cũng cho rằng, CAS đã “nhẹ tay” khi quyết định giảm án phạt đối với 7 cầu thủ nhập tịch trái phép của ĐT Malaysia so với án phạt ban đầu mà FIFA đưa ra.

Theo tờ Channel News Asia (Singapore) và The Star (Malaysia), tuy tiếp tục giữ nguyên án phạt với FAM nhưng CAS đã giảm nhẹ án phạt đối với Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Tờ Bola (Indonesia) cho rằng, CAS đã chấp thuận một phần yêu cầu của 7 cầu thủ nhập tịch trái phép bên phía ĐT Malaysia bằng cách thay đổi phạm vi hình phạt mà FIFA đã đưa ra trước đó. Mặc dù vậy, án phạt tiền của FAM vẫn giữ nguyên.

Trang Scoop (Malaysia) cho rằng, sau khi xem xét kỹ lưỡng, Tòa án Trọng tài Thể thao đã quyết định giữ nguyên mức tiền phạt với LĐBĐ Malaysia vì nó hợp lý và tương xứng. Thế nhưng, mức án dành cho 7 cầu thủ đã được nới lỏng.

Theo Minh Chí ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/03/2026 07:10 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch
